Ренат Камалетдинов: «Я говорил — вы пока футбол даже не в окно, а в форточку увидели»

Вторая часть интервью с легендой мини-футбола Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru федерацией мини-футбола Казани

В недавнем финале чемпионата Казани по мини-футболу команда Рената Камалетдинова обыграла по пенальти дружину «Казаньоргсинтеза». Правда, тут следует уточнить, что за победителей играли вице-чемпион Европы и несколько бывших членов мини-футбольной сборной России — одной из сильнейших в мире. Подробнее об этом — во второй части эксклюзивного интервью спортивной редакции «Реального времени» с легендарным тренером.

В Казани нет свободных помещений для мини-футбола

— Ренат Ревкатович, рассказывают, что вы играли еще и в любительский мини-футбол на «резинке» Центрального стадиона.

— Нет, не было такого. У нас изначально была команда «Космос», которую можно назвать полупрофессиональной, где еще молодой Дима Благов был и я. Дальше помню Артема Пожидаева, Марата Рахимова, Володю Трусенева, Пашу Бузина, который затем в любительский хоккей ушел. Когда меня пригласили в этот «Космос» перед туром в Екатеринбурге, я даже не знал, что такое мини-футбол. Потом переспросил — «дыр-дыр, что ли?» Потом с вратарем Павлом Кондратьевым съездил поиграть за зеленодольскую «Диану», так и прикипел к этой игре, хотя мне было за сорок, но все равно мне вручали призы, как лучшему игроку по итогам тура.

— А вот теперь я лично подтвержу, как вы «кормили» передачами, поскольку мы играли вместе в чемпионате выпускников КГУ 1998 года. Мы в УНИКСе сделали с вами интервью, после чего вы попросили сыграть за команду выпускников журфака, чтобы почувствовать поляну, поскольку вы тренировались на базе артиллерийского училища, и надо было понять, как себя вести на паркете УНИКСа. Две ваши передачи были такие, что надо было просто замыкать, что и делали наши форварды. Правда, мы в итоге все равно проиграли выпускникам юрфака 2:5, у которых четыре гола забил Ильсур Метшин, нынешний мэр Казани.

— Может, он вспомнит об этом увлечении мини-футболом и обратит внимание на наш замечательный вид спорта. Даже в Чувашии это произошло, с командами, в которых я работал в последние 4 года. Началось с приглашения на мастер-класс, после которого было озвучено создание команды. На тот момент у меня не было загруженности в Казани, более того, нет ее и сейчас (Камалетдинов — пенсионер, но в свои 70 лет не может сидеть на одном месте, — прим. авт.).

В Казани, при массе спортивных сооружений, в том числе и для мини-футбола, нет свободных помещений, которые можно было бы арендовать на постоянной основе для постепенного совершенствования. В итоге самые лучшие из любительских команд, которых много, и соревнований для них много, могут себе позволить одну-две тренировки в неделю. Все остальное время — под игры. А из моего опыта ясно, что для достижения результата на первом этапе необходимо три-четыре тренировки в неделю. В Чебоксарах это выслушали, и предложили работу с недельным графиком в пять тренировок. В итоге созданная на пустом месте команда в одночасье выиграла все соревнования в Чувашии. Ее первоначальное название «Урмары», затем она стала называться «БоМиК».

— Второе название мне знакомо, как у недавнего соперника казанского «Сокола» по большому футболу, более того, футболист «БоМиКа» прошлой зимой трагически погиб на финале чемпионата России среди любительских команд.

— Да, все правильно, это Алексей Лесин был. Сам «БоМиК» тоже посвящен памяти человека, ушедшего из жизни, Бориса Васильевича Михайлова, название по первым слогам имени и фамилии. Любопытно, что я потом работал еще и с командой «ЛавА», это Лаврентьев Алексей, любят, видимо, в Чувашии давать командам имена.



«Из моего опыта ясно, что для достижения результата на первом этапе необходимо три-четыре тренировки в неделю». предоставлено realnoevremya.ru федерацией мини-футбола Казани

«Мы шли на первом месте, после чего ряд игроков начал «дурить»

— Это как в советской песне пелось: «Всем рекордам наши громкие дать имена». Вот под развал страны и начали это делать с московским «Асмаралом» и новороссийским «Гекрисом», названными именами детей хозяев этих команд. Но даже это не самое странное, по сравнению с именем «Алиса», которым братья Стерлиговы последовательно назвали свою товарно-сырьевую биржу, затем переименовали хоккейный «Аргус» и регбийный «Локомотив». Странно, если вспомнить, что Алисой звали любимую собаку братьев.

— Вот и мне представители тренерского штаба говорили, что лишь бы бюджет был у команды, и не суть, как она называется. Хотя мне после игры в футбольных «Рубине» и «Нефтчи», мини-футбольных «Космосе» и Приволжанине», тренерской работе в «Спартаке» и «Актюбрентгене» важно было продолжать карьеру в командах с солидным именем. Зато результаты говорили за себя. «БоМиК» выиграл турнир в Приволжье, заявился в открытый чемпионат Казани, нас сразу же включили в высшую лигу после отказа одного из участников и по согласованию с директором федерации мини-футбола РТ Сергеем Рожковым.

Шли на первом месте, после чего ряд игроков начали «дурить». Я им говорил, что вы пока еще только футбол даже не в окно, а в форточку увидели, одумайтесь, но, видимо, людям принято учиться только на своих ошибках, чужой опыт они не воспринимают. Для понимания, это даже не КФК, работать надо было с иногородней командой, уже пошли разброд и шатания, я оставил работу с командой. Там, кстати, начал тренировать Игорь Рогачевский, выпускник «Академии Рубина» 1996 года рождения, который затем играл у меня в МФК «Ядран». Команда начала валиться, учредители попросили меня вернуться, в итоге мы выиграли и чемпионат Казани, и Кубок Татарстана.

— Вера в ваш тренерский талант у меня укрепилась лет 15 назад, когда я увидел одну из первых тренировок команды «КАИ-Олимп». Играть в вузе было некому, и я в этом убедился, когда новички не могли мяч стопой остановить. Но за лето они с вами натренировались так, что уже в конце августа на равных сыграли «товарняк» с действующим чемпионом города.

— При этом никого из футболистов у меня в составе не было, начинали с ребятами, которые мяч из аута в аут выводили. Мы тогда тренировали с Шавкатом Юсуповым, ныне покойным, братом руководителя КСК «КАИ-Олимп» Ринатом Юсуповым. Собирали ребят, даже не казанских. Либо из районов республики, как Рината Шайхутдинова, который ничем, кроме хорошей физической формы и устойчивости не отличался. Либо вообще приехавших поступать откуда-то из Сибири, как Влада Мусифуллина или Юру Куприна — сироту, его тетя воспитывала, он к ней приехал жить в Юдино.

«Случались ситуации, что когда наши утром играли в одном городе, к вечеру приезжали бегать за нас»

— Помню, в позапрошлом году на каком-то турнире они разгромили мою команду в финале.

— А потом Куприн и Мусифуллин у меня в МФК «Ядран» играли на уровне первой лиги мини-футбола России, после его развала еще поиграли в командах других городов. Насчет «физухи» отмечу, что всегда делал на нее упор. Плюс над тактикой много работали, с быстрыми перестроениями, подстраховкой.

Возвращаясь к чемпионату Чувашии, МФК «БоМиК» стал МФК «ЛавА», как я уже говорил, изменилось не только название, но и подход к формированию команды, в которую на тур начали приезжать опытные ветераны из Москвы. Они сами с опытом, посадили на скамейку местных, работать мне не с кем, поскольку ветераны приезжали только на матчи, у них самих игрового опыта было хоть отбавляй, но команда тормознулась в развитии (в числе подопечных Камалетдинова были экс-сборники Роман Аносов, Ришат Котляров, Павел Сучилин, бывший футболист национальной «молодежки» Сергей Руженцев, многократный призер чемпионатов Европы и полуфиналист чемпионата мира Александр Фукин, — прим. авт.). Этот путь мне не по душе, тем более, что эти парни играют за кого угодно, кто заплатит. Случались ситуации, что они утром играли в одном городе, к вечеру приезжали бегать за нас.

«Он меня приглашал, но для работы с «Казаньоргсинтезом» необходимо устраиваться на завод». предоставлено realnoevremya.ru федерацией мини-футбола Казани

— У нас в Казани тоже бывали подобные ситуации, когда Саша Хохряков к решающей игре своей команды «Волга» за бронзу чемпионата Казани приехал на момент, когда был уже четвертый матч за то воскресенье. Сетовал мне, что футбол его перестал радовать, мягко говоря.

— В итоге молодые футболисты из команды ушли один за другим, вслед за ними и я. С кем развиваться, если местная молодежь сидит на скамейке, а играют легионеры, которые не участвуют в тренировочном процессе? Помимо того, поработал в студенческом футболе, выиграв с местной командой «Эврика ЧГУ» чемпионат республики. А «ЛавА» на днях выиграла чемпионат Казани, обыграв по пенальти команду «Казаньоргсинтеза».

«Большинство футболистов-любителей работают, либо учатся»

— Отличная команда, часть футболистов которой вы знаете по совместной работе: Руслан Казаков, Владислав Мусифуллин, Булат Фаизов, вышеназванный Шайхутдинов. Вдумчивый директор команды Денис Быков.

— Он меня приглашал, но для работы с «Казаньоргсинтезом» необходимо устраиваться на завод, а я пенсионер, и трудоустройство может ударить по величине пенсии. Поэтому я уж лучше в саду поработаю, с цветочками, рассадой. Мы закупились, они пока на балконе стоят, ждут хорошей погоды.

— Как говорил Станиславский: «Не верю». Лучший тренер Татарстана по мини-футболу, преодолевший, я надеюсь, все проблемы со здоровьем, не может быть в стороне от мини-футбола.

— А я не в стороне: слежу за происходящим, общаюсь потихоньку. Вот недавно общался с Сергеем Скоровичем, он сейчас работает с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, а у него в составе казанец Никита Хромых, который играл у меня в «Ядране».

«С кем развиваться, если местная молодежь сидит на скамейке, а играют легионеры». предоставлено realnoevremya.ru федерацией мини-футбола Казани

— Затем стал футболистом сборной Армении и противостоял, кстати, с еще одним футболистом «Ядрана» Робертом Бояркиным в последнем для России чемпионате Европы, на котором россияне в итоге стали вице-чемпионами.

— Да, теперь Хромых работает под руководством Скоровича, и продолжает выступать за сборную Армении. Я уж не буду лукавить, с удовольствием поработал бы и в Казани, поскольку замучился ездить в Чебоксары на тренировки, затем приезжать с их командами сюда и всех тут обыгрывать.

Сейчас поступило одно предложение, но вся та же сложность, когда у команды всего две тренировки на неделе. С одной стороны, и их понять можно, большинство футболистов-любителей работают, либо учатся, и две тренировки плюс еще официальная игра за неделю, такой график может быть затруднительным, но только через работу можно достичь положительного результата.

