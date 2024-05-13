Даже в Баку зажгли хоккейный огонь. Теперь нам не хватает только Китая

Стартовал турнир исламского хоккея — как пролог к KazanForum

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовал II Международный хоккейный турнир среди исламских стран Кубок ОРХИС, проводимый Организацией развития хоккея исламских стран при поддержке хоккейного клуба «Ак Барс». Подробнее об этом старте — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Исламский хоккей — это один из немногих турниров для сборных в России

Стартовавший «Кубок мэра Еревана» стал прорывом международной блокады России, которая делегировала в столицу Армении сразу две сборные по игровым видам спорта: баскетболу и волейболу. Всего видов спорта будет четыре, еще бадминтон и настольный теннис. Любопытен состав команд-участниц, куда, помимо хозяев, россиян, белорусов, вошли еще Грузия, Узбекистан и Иран, чье участие повышает уровень состязаний.

Но и хоккейные соревнования, приуроченные к XV Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоится в столице Татарстана с 14 по 19 мая, отличает свой колорит. Уникальность соревнований заключается в том, что это первый и единственный турнир на уровне сборных, который проходит в России, и в нем принимает участие наша сборная. Даже в программе Игр БРИКС или Игр дружбы нет ни одного игрового командного вида спорта, поскольку международные федерации строго следят за соблюдением предписания МОК о недопустимости таких стартов. Пока еще ни одна страна не рискнула ослушаться, опасаясь дисквалификаций. А в хоккее с шайбой это очень сложно сделать, поскольку во многих из перечисленных стран он находится на любительском уровне.

В нынешних стартах принимают участие мужские команды из Азербайджана, Бахрейна, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Пакистана, Турции. Помимо них, в турнире сыграет любительская команда Татарстана. Любопытно, что Азербайджан ранее вступил в организацию, а с нынешнего года создал команду Baku Flames, которая и примет участие в турнире, успев дебютировать в официальном матче чуть ли не накануне его начала, 28 апреля. В прошлом году, когда состоялся первый подобный турнир, участников было меньше и среди них были азиатские Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, африканские Алжир, Египет и Марокко, в целом же в организации 17 стран.

Кубок арабских стран

В прошлом году ряд стран-участниц турнира в Татарстане стартовали еще и в Кубке арабских стран. Это были сборные Алжира, Египта, Ливана и Туниса. Не клубные команды, тем не менее в них играли ряд известных хоккеистов из России плюс несколько представителей Белоруссии и Казахстана. Экс-игрок «Ак Барса» Яков Селезнев в сборной Бахрейна, голкиперы Игорь Тяло из этой же сборной и Богдан Доненко из Омана, ранее выступавшие в ВХЛ за команды из Китая, экс-казахстанец Никита Ковзалов из Омана и белорус Валерий Будевич из Кувейта.

Это если говорить о странах с арабским населением, а ведь в организации есть государства, исповедующие ислам, но не относящиеся к арабским — Иран, Ливан, Пакистан, Турция, страны бывшего СССР. Самой неоднозначной в общем списке выглядит Монголия с ее 5-процентным исламским населением, проживающим в стране, что мало по отношению, к примеру, к народу Китая.

Впрочем, Монголия может быть любопытна с нескольких точек зрения. Пусть в ее составе уже нет лучшего бомбардира Болдбаатара Мунгху, который осел в Ирландии, став разносчиком пиццы, зато в составе может быть воспитанник ЦСКА Бату Гендунов (в ВХЛ он играл за китайский «Ценг Тоу») или весьма экзотичный монгол по имени Марио Дукич. Кстати, монголы ранее сотрудничали с российскими соседями, играли товарищеские матчи с командой Забайкальского края, обыгрывая ее со счетом 9:1, просто потому, что в Забайкалье развивали другой хоккей, который с мячом. Впрочем, монголы и сами совмещают две разновидности хоккея — Батбаясгалан Батаар, Баттгерел Зоригт, Мунхтулга Ганбаатар, Уртнасан Ньямдаава, Цогту Шинебаяр, Эрденежав Энхамгалан выступали и на чемпионате мира 2021 года по бенди в Иркутске и Шелехове, и на чемпионате мира — 2024 по хоккею с шайбой. Шайба для монголов осталась единственной возможностью стартовать, поскольку с отстранением сборной России чемпионаты мира по хоккею с мячом перестали проводиться.

Узбекистан хочет играть в хоккей. «Хумо», по-видимому, уже не может

Не стоит относиться к хоккейным сборным из организации исламского хоккея снисходительно. Так или иначе, многие из этих стран начали популяризировать хоккей задолго до вступления в Организацию развития хоккея исламских стран, но только в ней этим развитием начали заниматься системно. Самая прогрессирующая страна из членов организации исламского хоккея — это Объединенные Арабские Эмираты. Начнем с того, что третьими по значимости для представителей данного континента считаются Азиатские игры, где хоккейная команда ОАЭ прямо сейчас претендует на пятое место в континентальном рейтинге. И это показательно по сравнению, например, с хоккеем Катара, где этот вид спорта развивается с 2012 года, в местной лиге выступают пять команд, составленных из североамериканцев и европейцев. Потому что они приезжают в Азию вовсе не для развития того, что стоит на первом месте в самом названии Организации развития хоккея исламских стран.

С этим есть сложности, например, у Узбекистана, одной из трех стран (еще Саудовская Аравия и Туркменистан), которая пока не принимала участия в турнирах ОРХИС. История с ХК «Хумо», дебютировавшим в чемпионате России, после коронавируса перебравшимся в открытый чемпионат Казахстана, похоже, заканчивается. После прошлогоднего выхода в финал чемпионата Казахстана «Хумо» в этом году вылетел уже из первого круга плей-офф под аккомпанемент слухов о невыплате зарплат приезжим хоккеистам, которых в команде 100 процентов. Вот здесь с развитием обстояли сложности, несмотря на то, что в клубе работал тренером по развитию нижнекамец Гадель Гумеров. Но это игра слов, а факты показывают, что для появления местных игроков необходимо порядка 10 с лишним лет. Даже яркий в советские времена «Бинокор» начал выращивать хоккеистов к моменту, когда команда уже прекратила существование. Уроженцы Тетюшей братья Алексей и Александр Сумочкины, Ильмир Каримов и Олег Суворов, Анатолий Крамской и местный воспитанник Сарвар Аскарходжаев, ранее трудившийся в Бугульме детским тренером, а сейчас работающий в Луганске. И планомерное развитие узбекистанского хоккея привело к тому, что спустя десять лет трио первых воспитанников — Шукур Каримов, Алексей Сумочкин и Александр Фомин — было делегировано в Барнаул, чтобы спасать местную команду «Мотор».

Интеграция необходима

Что любопытно, еще один воспитанник хоккейной школы советского Ташкента — Алишер Азимов долгое время жил в ОАЭ, еще десять лет назад играл там и за «Аль-Айн Тибс», и «Дубай Уайт Бирс», но за эти десять лет хоккей ОАЭ шагнул вперед, сделав ставку на развитие сборной через чемпионат страны, а Узбекская хоккейная лига, руководителем которой поначалу стал Азимов, до сих пор так и не делегировала национальную сборную на международные соревнования. Резюмируя, можем предположить, что названия стран-участниц и даже фамилии игроков могут вызвать гомерический смех у тех любителей хоккея, для которых все, что не имеет отношения к НХЛ, уже не является хоккеем.

В кои-то веки Россия сыграла на опережение, войдя с видом спорта на «терра инкогнита». Только что автору статьи прислал новость казанский ватерполист Владислав Егоров о том, что он стал чемпионом Саудовской Аравии, будучи единственным из россиян в чемпионате, где еще есть четыре топовых экс-югослава и три венгра, а его команду «Аль-Кадсия» тренирует лучший наставник мирового ватерполо Деян Савич. Саудиты в БРИКС — это мусульманская страна, но только Егоров из Казани транзитом через Черногорию сумел туда попасть, хотя ранее там много лет работал крымчанин Юрий Дрозин. Либо можно вспомнить, как в 1977 году сборную ОАЭ по футболу отправился тренировать знаменитый футболист Дон Риви, ушедший ради этого с поста главного тренера сборной Англии. История ОАЭ на тот момент насчитывала шесть лет, страна была образована только в 1971 году, а футбольную сборную собрали в 1972-м.