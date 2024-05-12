Сновидения: потенциал для самопознания

Человек во сне, не завися от внешнего мира, соприкасается со своими глубинными переживаниями

Сновидения не продукт воображения, не отдельно существующие фантазии. Это ответная реакция психического на актуальные проблемы и внутренние переживания. Если отнестись к ним с долей внимания и серьезности, можно узнать много нового о самом себе. Увидеть, что в суете повседневных требований и забот остается незамеченным. Как и из чего формируется содержание сновидений, почему мы их забываем и как помочь себе с запоминанием и их пониманием, в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала с Ильей Егияном, аналитическим и клиническим психологом.

Чувствительный индикатор



В древнем мире сны воспринимались как особый дар свыше. Любое содержание сновидения соотносилось с актуальной жизнью и толковалось в пророческом ключе. Потом — с развитием науки — сны либо открыто обесценивались, либо причислялись к разряду оккультных вещей. Однако в XX веке появляется значимая фигура в психологии — Зигмунд Фрейд. Он издает книгу «Толкование сновидений», где восстанавливает значимость сновидческого опыта для психического здоровья человека.

К анализу сновидений бессмысленно подходить как к чему-то самостоятельному, не связанному с состоянием организма и особенностями психической деятельности человека. «Сны неразрывно связаны с личностью человека. Нет такого понятия, как отдельное толкование сновидений, или какого-то общего универсального значения», — отмечает Илья Егиян.

Сновидения могут рассказать о наших внутренних конфликтах, проблемах в отношениях, психологических особенностях: тревожности, напряженности, агрессивности. А также об актуальных переживаниях, в том числе подавленных. Исследования сновидений позволяют рассматривать их как индикатор состояния человека.

В бодрствовании сложно самостоятельно обнаружить, какой жизненной стратегией, установкой мы руководствуемся, с какими своими убеждениями вступаем в конфликт. А многое мы и не хотим обнаруживать и сознательно задвигаем свои переживания, мысли подальше. Сигналы об ухудшающемся самочувствии, начинающиеся проблемы в отношениях, страхи — об этом думать совсем не хочется. И мы гоним эти мысли прочь. В бессознательное. Откуда — уже через сновидения — оно и пытается с нами наладить контакт.

Помогает ли сонник расшифровать символы сновидений? Точно нет. Каждый человек уникален — уникален своей личной историей, своим характером, приобретенными и врожденными особенностями. Эти все факторы составляют индивидуальный рисунок психики и ее содержимого. Именно поэтому и разбор сновидений требует индивидуальной работы с каждым отдельным человеком.

Каково послание сна?

Основатель психоаналитической теории сновидений Зигмунд Фрейд исходил из того, что во сне человек теряет контроль над вытесненными в глубину бессознательного детскими воспоминаниями, мыслями, фантазиями, нереализованными желаниями. Именно они ложатся в основу содержания снов, активизируясь и выходя из бессознательного под действием событий, случившихся с нами днем и не вызвавших эмоционального ответа.

— Самое раннее фрейдистское представление о сновидениях в том, что во снах мы переживаем последствия критических и физиологических переживаний. Дальше эта идея перешла в то, что сны — это исполнение желаний. И сегодня можно сказать, что это действительно так. Однако у взрослого человека этот процесс сложнее, чем у ребенка, который хотел днем вишню, например, а ночью ему снится вишня. У взрослого этот процесс завуалирован, потому что желания и влечения могут не сочетаться с его представлением о самом себе. И тогда сновидение — это проживание некоего желания, которое мы не можем себе позволить, но которое через сновидение приобретает безопасное выражение. И мы таким образом можем снижать давление нереализованного желания на психику. Сознание проживает что-то во сне, — объясняет Илья Егиян.

Если для Фрейда сон является искажением того, что известно, то для Юнга это слова неизвестного языка — естественного образного языка психики. Посредством работы со снами может осуществляться диалог с бессознательным.

— В юнгианском подходе больше принято смотреть на сны как на компенсацию сознательных установок, которые могут быть чрезмерными. Сознание включает в себя конфликты, которые бессознательное может в себя спокойно, бесконфликтно вмешать. Например, человеку может сниться, что он находится на вершине горы, но в реальности он не покоряет никаких вершин. Тогда можно думать, что сознание сновидца сталкивается с инфляцией, размышляя о себе как о чем-то значимом, грандиозном, — рассказывает Илья Егиян.

В таком процессе сновидения указывают на упущенные личностные мотивы и смыслы, рисуют неочерченные выводы, высказывают критику и эмоциональные суждения. Таким образом сны помогают психике исправить дефекты в отношении сновидца к жизни. Техника юнговского толкования состоит скорее в кружении вокруг сна — постоянном возвращении к вопросу: каково послание сна?

Причудливая и абсурдная форма снов

— Так как реализация тайного желания может быть каким-то запретным и несовместимым с представлением о себе, то работа сновидения делает образ для нас удобоваримым, который позволяет пережить ожидаемый опыт того, чего мы тайно или запретно желаем. И, как правило, это не про какое-то простое желание — я хочу то-то. А про какое-то комплексное глубокое переживание, — уточняет Илья Егиян.

Таким образом, из-за определенных психических механизмов, которые участвуют в образовании сновидений, сны и приобретают причудливую и абсурдную форму.

Смещение — перенос эмоциональной окраски с главных элементов на малозначимые моменты.

Сгущение — обобщение, слияние в единое целое нескольких элементов сновидения, имеющих нечто общее.

Символизация — замещение всплывших из бессознательного мыслей, страхов, желаний ассоциативно связанными с ними символами.

Вышеперечисленные механизмы формируют отдельные образы, отрывочные события. Эти фрагменты могут подвергаться вторичной обработке, связываясь между собой в рациональный, логичный, а иногда и завершенный сюжет. Хотя вторичная обработка происходит не всегда, и зачастую сон остается в воспоминаниях человека бессвязным набором ситуаций и образов.

Эти символы не объясняют сновидения. Они, по существу, представляют лишь опорные точки, пункты отправления для преобладающих в сновидении тем. Они могут служить намеками. В дальнейшем полученные символы нужно поместить в единую перспективу с остальными ассоциациями, дневными остатками и актуальными переживаниями.

Сновидения видят все

Научные данные, накопленные за последние десятилетия, позволяют утверждать, что сновидения видят все. Большинство людей в течение сна видят по нескольку сновидений, независимо от того, сохраняет их память или нет. Забывать сны — это абсолютно нормально. Это естественный процесс. Когда вы проснулись — то снова в реальном мире, и сны, если не уделить им внимание, просто сотрутся. Так работает память.

Можно положить рядом с собой блокнот с ручкой — желательно, чтобы это был не электронный носитель. И сразу же, до всякого другого дела, записывайте то, что вы увидели. Через некоторое время это войдет в привычку и сны будут запоминаться лучше.

Рассказывайте себе о пережитом во сне так, как рассказываете кому-то о любом другом опыте чувств. Обязательно вспомните общую атмосферу сновидения: тревожную, приятную или грустную. Свяжите события сновидения с реальными событиями жизни, предположите взаимосвязь, основанную на похожих чувствах.

Сны наполнены символами, которые и являются языком наших сновидений. Научившись понимать этот язык, мы сможем лучше понять самих себя.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала «Тяжело, а что делать».

