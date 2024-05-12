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Сновидения: потенциал для самопознания

07:00, 12.05.2024 Сюжет: И что с этим делать

Человек во сне, не завися от внешнего мира, соприкасается со своими глубинными переживаниями

Сновидения: потенциал для самопознания
Фото: скриншот из видео с канала «Реальное время»

Сновидения не продукт воображения, не отдельно существующие фантазии. Это ответная реакция психического на актуальные проблемы и внутренние переживания. Если отнестись к ним с долей внимания и серьезности, можно узнать много нового о самом себе. Увидеть, что в суете повседневных требований и забот остается незамеченным. Как и из чего формируется содержание сновидений, почему мы их забываем и как помочь себе с запоминанием и их пониманием, в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала с Ильей Егияном, аналитическим и клиническим психологом.

Чувствительный индикатор

В древнем мире сны воспринимались как особый дар свыше. Любое содержание сновидения соотносилось с актуальной жизнью и толковалось в пророческом ключе. Потом — с развитием науки — сны либо открыто обесценивались, либо причислялись к разряду оккультных вещей. Однако в XX веке появляется значимая фигура в психологии — Зигмунд Фрейд. Он издает книгу «Толкование сновидений», где восстанавливает значимость сновидческого опыта для психического здоровья человека.

К анализу сновидений бессмысленно подходить как к чему-то самостоятельному, не связанному с состоянием организма и особенностями психической деятельности человека. «Сны неразрывно связаны с личностью человека. Нет такого понятия, как отдельное толкование сновидений, или какого-то общего универсального значения», — отмечает Илья Егиян.

Сновидения могут рассказать о наших внутренних конфликтах, проблемах в отношениях, психологических особенностях: тревожности, напряженности, агрессивности. А также об актуальных переживаниях, в том числе подавленных. Исследования сновидений позволяют рассматривать их как индикатор состояния человека.

В бодрствовании сложно самостоятельно обнаружить, какой жизненной стратегией, установкой мы руководствуемся, с какими своими убеждениями вступаем в конфликт. А многое мы и не хотим обнаруживать и сознательно задвигаем свои переживания, мысли подальше. Сигналы об ухудшающемся самочувствии, начинающиеся проблемы в отношениях, страхи — об этом думать совсем не хочется. И мы гоним эти мысли прочь. В бессознательное. Откуда — уже через сновидения — оно и пытается с нами наладить контакт.

Помогает ли сонник расшифровать символы сновидений? Точно нет. Каждый человек уникален — уникален своей личной историей, своим характером, приобретенными и врожденными особенностями. Эти все факторы составляют индивидуальный рисунок психики и ее содержимого. Именно поэтому и разбор сновидений требует индивидуальной работы с каждым отдельным человеком.

Каково послание сна?

Основатель психоаналитической теории сновидений Зигмунд Фрейд исходил из того, что во сне человек теряет контроль над вытесненными в глубину бессознательного детскими воспоминаниями, мыслями, фантазиями, нереализованными желаниями. Именно они ложатся в основу содержания снов, активизируясь и выходя из бессознательного под действием событий, случившихся с нами днем и не вызвавших эмоционального ответа.

— Самое раннее фрейдистское представление о сновидениях в том, что во снах мы переживаем последствия критических и физиологических переживаний. Дальше эта идея перешла в то, что сны — это исполнение желаний. И сегодня можно сказать, что это действительно так. Однако у взрослого человека этот процесс сложнее, чем у ребенка, который хотел днем вишню, например, а ночью ему снится вишня. У взрослого этот процесс завуалирован, потому что желания и влечения могут не сочетаться с его представлением о самом себе. И тогда сновидение — это проживание некоего желания, которое мы не можем себе позволить, но которое через сновидение приобретает безопасное выражение. И мы таким образом можем снижать давление нереализованного желания на психику. Сознание проживает что-то во сне, — объясняет Илья Егиян.

Если для Фрейда сон является искажением того, что известно, то для Юнга это слова неизвестного языка — естественного образного языка психики. Посредством работы со снами может осуществляться диалог с бессознательным.

— В юнгианском подходе больше принято смотреть на сны как на компенсацию сознательных установок, которые могут быть чрезмерными. Сознание включает в себя конфликты, которые бессознательное может в себя спокойно, бесконфликтно вмешать. Например, человеку может сниться, что он находится на вершине горы, но в реальности он не покоряет никаких вершин. Тогда можно думать, что сознание сновидца сталкивается с инфляцией, размышляя о себе как о чем-то значимом, грандиозном, — рассказывает Илья Егиян.

В таком процессе сновидения указывают на упущенные личностные мотивы и смыслы, рисуют неочерченные выводы, высказывают критику и эмоциональные суждения. Таким образом сны помогают психике исправить дефекты в отношении сновидца к жизни. Техника юнговского толкования состоит скорее в кружении вокруг сна — постоянном возвращении к вопросу: каково послание сна?

Причудливая и абсурдная форма снов

— Так как реализация тайного желания может быть каким-то запретным и несовместимым с представлением о себе, то работа сновидения делает образ для нас удобоваримым, который позволяет пережить ожидаемый опыт того, чего мы тайно или запретно желаем. И, как правило, это не про какое-то простое желание — я хочу то-то. А про какое-то комплексное глубокое переживание, — уточняет Илья Егиян.

Таким образом, из-за определенных психических механизмов, которые участвуют в образовании сновидений, сны и приобретают причудливую и абсурдную форму.

  • Смещение — перенос эмоциональной окраски с главных элементов на малозначимые моменты.
  • Сгущение — обобщение, слияние в единое целое нескольких элементов сновидения, имеющих нечто общее.
  • Символизация — замещение всплывших из бессознательного мыслей, страхов, желаний ассоциативно связанными с ними символами.

Вышеперечисленные механизмы формируют отдельные образы, отрывочные события. Эти фрагменты могут подвергаться вторичной обработке, связываясь между собой в рациональный, логичный, а иногда и завершенный сюжет. Хотя вторичная обработка происходит не всегда, и зачастую сон остается в воспоминаниях человека бессвязным набором ситуаций и образов.

Эти символы не объясняют сновидения. Они, по существу, представляют лишь опорные точки, пункты отправления для преобладающих в сновидении тем. Они могут служить намеками. В дальнейшем полученные символы нужно поместить в единую перспективу с остальными ассоциациями, дневными остатками и актуальными переживаниями.

Сновидения видят все

Научные данные, накопленные за последние десятилетия, позволяют утверждать, что сновидения видят все. Большинство людей в течение сна видят по нескольку сновидений, независимо от того, сохраняет их память или нет. Забывать сны — это абсолютно нормально. Это естественный процесс. Когда вы проснулись — то снова в реальном мире, и сны, если не уделить им внимание, просто сотрутся. Так работает память.

Можно положить рядом с собой блокнот с ручкой — желательно, чтобы это был не электронный носитель. И сразу же, до всякого другого дела, записывайте то, что вы увидели. Через некоторое время это войдет в привычку и сны будут запоминаться лучше.

Рассказывайте себе о пережитом во сне так, как рассказываете кому-то о любом другом опыте чувств. Обязательно вспомните общую атмосферу сновидения: тревожную, приятную или грустную. Свяжите события сновидения с реальными событиями жизни, предположите взаимосвязь, основанную на похожих чувствах.

Сны наполнены символами, которые и являются языком наших сновидений. Научившись понимать этот язык, мы сможем лучше понять самих себя.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала «Тяжело, а что делать».

Альсина Газизова
Общество Татарстан

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