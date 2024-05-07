«КОС-Синтез» в золоте целиком и полностью

Казань — столица чемпионов! Как это получилось?

Фото: Максим Платонов

На следующей неделе в Казани пройдут матчи розыгрыша Кубка России по водному поло. В первой же игре хозяева площадки — «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» сойдутся в очном поединке. И этот факт удивителен тем, что это будут две команды новоиспеченных чемпионов России. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Не повезло второй команде Астрахани

В Кубке России принимают участие восемь команд, которые начнут соревнования с четвертьфинальной стадии. Помимо казанского дерби, можно выделить столкновение волгоградского «Спартака» со столичным МК СШОР «Восток». Помнится, в сезоне 2022 года москвичи обыграли Волгоград в рамках Спартакиады Сильнейших, после чего боролись в финале со сборной Татарстана. Сейчас МК СШОР «Восток» финишировал на пятом месте, в концовке чемпионата лишившись одного из своих ведущих игроков. Воспитанник астраханского водного поло Анатолий Евдокушин вместо борьбы в чемпионате России включился в противостояние чемпионата Черногории, заключив контракт с местным «Приморацем» из Котора. По словам нашего специалиста по экс-югославскому ватерполу Владислава Егорова «Ядран» и «Приморац» из Котора в фаворитах, к ним приближается «Будва», где играл воспитанник казанского водного поло, и только вторая команда из Котора «Академик Каттаро» послабее, поскольку формируется из молодежи.

«КОС-Синтез-УОР» занял итоговое седьмое место, поскольку сборная Белоруссии не приехала в Казань на решающий матч, как не приедет и на Кубок России. Касаемо выступлений белорусов отметим, что ватерполисты вторые, после мужской волейбольной команды «Шахтер» из Солигорска, которая также финишировала восьмой в регулярном чемпионате России, но не сыграла в плей-офф, поскольку это не предусмотрено регламентом. Кстати, соперником солигорцев был бы «Зенит-Казань». Что касается мужского баскетбола, то там БК «Минск» занял 14-е место, минское «Динамо»— 16-е, кстати, они в плей-офф КХЛ сыграли. Одним словом, ватерполисты Белоруссии в негласном соперничестве с соотечественниками остались где-то в золотой середине. Поскольку только мужской гандбол и хоккей на траве реально претендуют на конкуренцию с россиянами.

Еще две четвертьфинальные пары «Динамо-СШОР» (Астраханская область) — МК СШОР «Восток-2» (Москва) и «Балтика» (Санкт-Петербург) — «Штурм-2002» (Мособласть) — не предполагают серьезной пары в противостояниях. Разве что в в полуфиналах, где сойдутся победители, а вот лучшая пара из казанского дерби и волгоградско-московского сойдутся в одной второй финала в матче, который может быть приравнен по накалу к финальному.

Лучшая пара из казанского дерби и волгоградско-московского сойдутся в одной второй финала в матче, который может быть приравнен по накалу к финальному. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как молодежка тоже стала чемпионом страны

Если ватерполисты «КОС-Синтеза» получили практически неделю отдыха, после победы в финале чемпионата страны, то дублеры трудились в поте лица. «КОС-Синтез-УОР» отправился в Раменское, где разыгрывал Финал Восьми среди молодежных команд (до 20 лет). Бадьяров и Кудрявцев в воротах, Абдуллин, Белянский, Ганиев, Комаров, Краснов, Полозенко, Тазеев, очередной ватерполист по фамилии Васильев, теперь уже Илья, и Ко двигались к финальному противостоянию со сборной Санкт-Петербурга, составленной из игроков «Балтики» и местных студенческих команд. Питер горел желанием подсластить послевкусие от сезона, по итогам которого команда финишировала лишь четвертой. Загадкой было то, что Николаю Шепелеву на тренерском мостике помогал Евгений Ярощук, которому, видимо, понравилось плавать в «чемпионской» воде в одежде, он и не отказал себе в удовольствии сгонять в Раменское. Как говорится, победителей не судят, в водном поло их купают, вот и в нашем случае Ярощук снова искупался, только теперь в компании с Шепелевым-отцом, как неделю назад в компании с Шепелевым-сыном. Кстати, логично наградить старших юношей перед стартом Кубка России, и очень символично будет смотреться, как новоиспеченные чемпионы после торжественной церемонии попрыгают в воду, чтобы побороться еще и за Кубок.

В матче за третье место хозяева воды, команда Московской области, одолела Астрахань, причем будучи усиленная Дмитрием Алексеевым из чемпионата Венгрии, Алексеем Полухиным, выступавшим за МК СШОР «Восток», Проциком, Сазоновым... Мощная с точки зрения молодежного водного поло команда на какой-то момент уступала более молодой Астрахани в поединке за третье место 5:10, но совершила камбэк, победив 11:10. Астраханская молодежка могла бы прибавить к бронзе основной команды еще и свою, но не смогла, и завершила сезон, поскольку в Кубке страны не будет участвовать «из-за симметрии», в компании с отказавшейся сборной Беларуси.

«Казань — столица чемпионов». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Москва, чьи игроки задействованы в МК СШОК «Восток-2», обыграла в поединке за пятое место Волгоград, оставляя не решенным вопрос о качестве подготовки резерва у вице-чемпионов страны. Мы помним, что конкретно из этой молодежки Волгограда в сборную России ранее вызывался Коваленко, видим Матвея Элизбаряна, сына экс-игрока Белоруссии, Казани и еще ряда российских команд Арменака Элизбаряна, но по сравнению с конкурентами ярких фигур в очередном выпуске маловато. И в случае необходимости приглашения в межсезонье очередного юниора, Владимиру Карабутову придется скрести по сусекам Казани, Питера или Мособласти.

«Казань — столица чемпионов!»

Лозунг «Казань — столица чемпионов» впервые прозвучал в середине нулевых. Победный настрой задал «Ак Барс», выиграв чемпионат в 2006-м. В 2007-м «Синтез», признанный лучшей командой Татарстана по игровым командным видам спорта, выиграл Лен-Трофи и чемпионат России, «Ак Барс» стал обладателем Кубка европейских чемпионов, волейбольное «Динамо-ТТГ» стало чемпионом страны. В 2008 году к числу чемпионов присоединился футбольный «Рубин», а «Динамо-ТТГ» победило в Лиге чемпионов. Оба победных сезона подпирали своим чемпионством хоккеисты «Динамо» по хоккею на траве. Чуть позже в чемпионский клан влились женская волейбольная и мужская команды по хоккею с мячом, ныне ВК «Динамо-Ак Барс» и ХК «Ак Барс-Динамо».

Нынешний сезон — это яркое утверждение Казани в чемпионском статусе, когда за четыре дня были выиграны ватерпольный и два волейбольных чемпионата страны, открытый Кубок России в хоккее на траве и Суперкубок в регби. В одни и те же сроки с проведением ватерпольного Кубка России в Казани пройдет финал открытого Кубка страны по хоккею на траве среди женских команд, причем статус открытого он получает за счет участия ХК «Минск», кстати, таким же был и мужской турнир. Потенциально Казань к концу следующей недели может стать обладателем еще двух трофеев.

Нынешний сезон — это яркое утверждение Казани в чемпионском статусе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ответ на эти победы Казани, достигаемые уже в промышленных масштабах, приходится слышать, что они несерьезны. В траве пять команд, в водном поло — шесть, в регби осталось восемь, после снятия с текущего розыгрыша «Химика» из Дзержинска. Вот футбол-хоккей, это, мол, другой коленкор и шкала ценностей. Но в ответ на это мы можем сказать - кто мешает другим регионам достичь подобных же успехов. К примеру, недавно Альметьевск радовался победе в чемпионате хоккейной высшей лиги, когда местный «Нефтяник» одолел тульский АКМ. А мы должны понимать, что тульский хоккей — это исторически местный провинциальный город Щекино, где была команда «Корд», а спортивная Тула была славна футболом и женским волейболом. Но нынешние власти любят хоккей, и они положили на одну сторону весов успехи хоккейного новодела, а на другую сторону — былые успехи баскетболистов, футболистов, волейболисток. Волейбольная «Тулица» во времена СССР носила название «Пластик», будучи заводской командой, но ныне завод «Полипласт» спонсирует хоккей. Или же астраханский взлет в водном поло, и до недавних пор — в женском гандболе, рикошетом ударили по результатам астраханского «Волгаря», и он сейчас стоит на вылет из первого дивизиона. Потому что бюджеты в провинциальных городах в любом случае не резиновые.

Единственно что все эти победы земляков из волейбола, регби, хоккея на траве не выглядят такими же полноценными, как у ватерполистов, когда успехи основной команды поддержаны ближайшим резервом. Сложилась ситуация, что в водном поло фамилии будущих чемпионов можно изучать уже сейчас, на именных футболках юных ватерполистов, которые заполняют трибуны бассейна «Оргсинтез» и исступленно скандируют: «Синтез»! «Синтез»!» Для того чтобы заполнить любую потенциальную брешь в составе, тренерскому штабу не надо оглядываться по сторонам, достаточно просто, как в карман, запустить руку в собственные закрома за пополнением. Случись проводить еще какой-нибудь турнир в Казани, в «КОС-Синтезе» все равно найдут очередную молодежную или юношескую команду, ставшую сильнейшей в стране, поскольку на этом уровне казанцы просто доминируют. Всем сомневающимся советуем посмотреть счет матчей, с которым Татарстан обыгрывал всех в Раменском.

