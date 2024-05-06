«Капитан шведского парома попросил сильно его не раскачивать»

Андрей Макуненков о Березниках, Забайкалье и другой экзотике бенди

Фото: предоставлено ХК «Ак Барс-Динамо»

Член тренерского штаба ХК «Ак Барс-Динамо» по хоккею с мячом Андрей Макуненков, начав игровую карьеру в родном Кирове, побывал в местах, столь отдаленных от эпицентра развития бенди, что не мог не вызвать интереса корреспондента «Реального времени».

«Спортсменов старались не вовлекать в этом плане, у нас была некая индульгенция»

— Андрей Геннадьевич, что привело вас в хоккей с мячом?

— Во-первых, я жил рядом со стадионом «Родина», во-вторых, тогдашние тренеры не гнушались ходить по школам и предлагать записаться в ту или иную секцию. Поэтому у меня было спортивное детство, когда с первого класса играл в секции в футбол, зимой — в хоккей с мячом, поскольку шайба у нас развивалась целенаправленно в Кирово-Чепецке, втором городе Кировской области. При всей ее популярности в стране, строительстве ледовых дворцов, в Кирове она до сих пребывает на любительском уровне. В это время «Родина» еще играла в первой лиге чемпионата СССР, но популярность ее все равно была таковой, что человек по шесть со двора могли ходить в секцию хоккея с мячом, подавали мячи во время официальных матчей. Когда не хватало тренировок, играли во дворе, пусть и не было условий, как сейчас, вместо ворот ставили сетки из-под молока.

— Фильм «Слово пацана» вызвал массовый отклик буквально по всему Поволжью. И откуда только не поступало комментариев, что в соседних городах все происходило почти так же, как в Казани. 500-тысячный Киров в этом плане был поспокойнее?

— Не сказал бы. Микрорайоны «Лепсе», «Машинка» вспоминаются в этом плане (любопытно, что Макуненков с ходу назвал районы, где существовали команды по хоккею с мячом. Собственно «Родина», которую содержал Электромашиностроительный завод имени Лепсе, и команда-дубль «Машиностроитель», за которую поиграли будущие лидеры «Динамо-Казань» Денис Слаутин и Сергей Шабуров. При этом в Кирове была еще одна (!) команда — мастеров «Прогресс»). Всякое бывало, особенно после дискотек, особенно если они проходили в чужом районе. Правда, спортсменов старались не вовлекать в этом плане, у нас еще была некая индульгенция, когда можно было сыграть пару раз, в основном в футбол, за свой район — и тебя не трогали. А мы хотя и были хоккеистами, в футбол играть умели, поскольку тренировались в секции футбола-хоккея (особенно в этом плане выделялся уральский «Уралец», в составе которого вратарь Евгений Мусевич, полевые игроки Сергей Битков, Марсель Кигбаев, Сакен Нугманов, Вячеслав Пак, Ирбулат Темиргалиев, Сергей Токмаков, Сергей Уланов, тренер Михаил Камков, и это все в период 80—90-х годов, когда в советском спорте было жесткое разделение на виды спорта). Не забывайте о том, что в начале 80-х в Кирове был спортивный праздник, поскольку местное «Динамо» вместе с тренером Валерием «Борманом» Овчинниковым, бомбардиром Александром Козловских, будущим защитником «Спартака» Сергеем Базулевым вышло на уровень первой лиги, что вызвало подъем популярности футбола. Я был мальчишкой, тем не менее помню, например, матч с литовским «Жальгирисом», который перенесли со стадиона «Динамо» на более вместительный стадион «Шинник», но и на нем был аншлаг.

ХК «Ак Барс-Динамо» на отдыхе. предоставлено ХК «Ак Барс-Динамо»

«Во время двухчасовой стоянки поезда тренер устраивал нам кроссы»

— Для сравнения, «Урицкий», как и «Ракета», играли в первой лиге, «Рубин» и вовсе болтался во второй. А Киров, город вдвое меньше Казани, опережал ее в плане спорта по всем фронтам, тем более что годом ранее, до подъема «Динамо», в высшую лигу чемпионата СССР поднялась «Родина».

— Это заслуга нашего легендарного наставника Анатолия Алексеевича Казаковцева. Человек целиком и полностью был сосредоточен на спорте и в подопечных вызывал соответствующий интерес. В поездах, а раньше мы в основном только по «железке» и ездили на выездные матчи, заставлял игроков надевать коньки, почувствовать их на себе лишний раз. Когда ехали в Архангельск, там есть двухчасовая стоянка в Котласе, так он выпроваживал нас на улицу, и бегали там кроссы по два часа в любую погоду. Или же поплыли на пароме в Швецию на какой-то турнир, так на нас пришел посмотреть капитан, жалуясь, что мы своими тренировочными занятиями раскачиваем его паром. В поездках [Казаковцев] разрешал только в шахматы поиграть, в карты — ни-ни, только спрятавшись где-нибудь в туалете, можно было в «буру» перекинуться. Все это вспоминается с ностальгией и с осознанием, что интерес к спорту был выше, чем сейчас. Причем даже к любительскому, когда играли завод на завод либо команды цехов какого-либо большого предприятия. Помню, я еще подростком был, учась в ПТУ, но уже играл в футбол за завод, получая за это талоны на обед. Уже потом, став игроком «Родины», я какое-то время числился рабочим завода «Лепсе», пока не ввели должность для спортсменов инструктора по спорту.

— Вылетев в 1985 году из высшей лиги, Киров так и не смог вернуться туда во времена СССР, проведя следующие шесть сезонов в первой лиге вместе с казанской «Ракетой». Какие соперники по второй зоне первой лиги вам запомнились, когда вы стали игроком команды мастеров?

— Мончегорск и его «Североникель». Город за полярным кругом, 40 тысяч жителей, город, куда было проблематично добраться и где мы света белого не видели, поскольку всегда приезжали во время полярной ночи. Зато было настоящее рыбное пиршество. Запомнился «Вымпел» из Калининграда (ныне Королев), который частенько опережал нас в борьбе за место в высшей лиге. «Север» из Северодвинска, вторая команда Архангельской области, где было много хоккеистов, поигравших за «Водник». В том же Уральске, который мы упоминали в связи с футболом, никогда не было хорошего льда, не успевал замерзнуть, всегда поле было в лужах. Запомнился Сыктывкар, но здесь больше в плане принципиальности встреч нашей «Родины» с их «Строителем», поскольку мы граничим. Хотя граничим еще и с Татарстаном, Архангельской и Нижегородской областями, где также развивается бенди, но матчи с их командами уступали по принципиальности нашим играм со «Строителем». Его, кстати, тренировал Владимир Янко в начале своей работы, но я его там уже не застал.

Андрей Макуненков на церемонии награждения. предоставлено ХК «Ак Барс-Динамо»

«Нам давали лед в Кирове в шесть утра»

— Коми АССР — уникальный регион, в котором при отсутствии команды мастеров по хоккею с шайбой выросли три олимпийских чемпиона. Виктор Жлуктов в Инте, Сергей Капустин в Ухте и Андрей Николишин в Воркуте. Столько же, сколько олимпийских чемпионов выросло в соседнем с вами Кирово-Чепецке.

— Александру Мальцеву недавно стукнуло 75 лет, с чем его поздравляем. Такой там регион талантливый, в 25 километрах от Кирова еще и Владимир Мышкин, и Андрей Трефилов. Мы каждое межсезонье туда ездили тренироваться на искусственном льду на свежем воздухе, поскольку крытого ледового дворца в Кирово-Чепецке не было. Нам давали лед в шесть утра, но мы и этому были рады. А уже с конца октября устойчивый лед был и в самом Кирове, и к нам зачастую на товарищеские игры приезжали соседи из горьковского «Старта», где лед появлялся чуть позже. Вот насчет Коми я даже не знал, единственное, слышал, что какой-то хоккей с шайбой там развивали в Ухте (уровень КФК, любительских команд коллективов физкультуры).

— В 1994 году «Родина» остановилась в шаге от бронзовых медалей, уступив «Саянам». Помните то противостояние?

— Конечно. Тут изначально надо сказать спасибо нашему хозяину — заводу «Лепсе», что не прекратил финансирование команды, несмотря на то, что сам испытывал трудности, будучи предприятием оборонной промышленности. В 1994-м мы могли порадовать земляков бронзой, при этом будучи абсолютно молодой командой. Половников, Загарских, Клековкин, Мороков, Тюкавин, восходящая звезда той команды Сергей Обухов, я, всем под 20 лет или чуть старше. Нашему тогдашнему ветерану, нынешнему наставнику «Динамо-Ак Барс» Игорю Загоскину было только 29. Руководство команды сделало ставку на два домашних матча, и в Абакан многие лидеры даже не поехали, уступив там — 0:8. А перед домашними играми случилась оттепель, мы потеряли свой козырь — скорость, и, выиграв один матч — 5:4, в решающем уступили — 2:3. Нас тогда успокаивали: мол, вы молодая команда. Но свое надо было брать здесь и сейчас, поскольку вскоре многие разъехались. Обухова пригласили в Швецию, Клековкин уехал в Нижний Новгород, Тюкавин вернулся ближе к родине, в Архангельск. Потом и я уехал в команду «Агрохим» (Березники, Пермский край).

Хоккей с мячом в валенках. предоставлено ХК «Ак Барс-Динамо»

— Я в студенческом отряде проводников работал в направлении Казань — Соликамск, и по воспоминаниям у меня осталось то, что дальше Перми там жизни просто нет. Все эти Березники, Чусовой, конечный пункт в маршруте — Соликамск, где даже вокзала как такового не было, вагоны над насыпью стояли. И запомнилось только, что туда из Казани ехал зэк-вагон, который отцепляли в Перми, а оттуда ехали пассажиры, у которых вместо билета была справка об освобождении. Какой может быть хоккей с мячом в таких краях?

— Многое зависит от личности человека, и на тот конкретный момент в Березниках был хозяин «Уралкалия», которому нравился хоккей с мячом. Во главе команды был легендарный Валерий Маслов, который, пожалуй, единственный в истории, кто играл в футбол и хоккей с мячом на уровне сборных СССР, а потом еще и был на тренерской работе в обоих видах спорта. На базе игроков из «Уральского трубника» составили команду, которая вышла в высшую лигу чемпионата России, что было большим достижением и для самого городка (чуть более ста тысяч жителей), и для Пермского края, который на тот момент усиленно развивал спорт. Футбольный «Амкар» вышел в первую лигу, хотя когда я туда переехал, на слуху еще была местная «Звезда», баскетбольный «Урал-Грейт» гремел вовсю, еще на плаву был хоккейный «Молот». И мы. Что у них раньше-то было, только хоккейный «Титан», который играл в коробке, на открытой площадке, а тут «Агрохим» начал привозить в город московское «Динамо», «Енисей», «Зоркий», свердловский и хабаровский СКА, всех лидеров отечественного хоккея. Причем многих мы опережали, заняв по итогам одного из сезонов пятое место — самое высокое в истории. Но потом хозяин команды ушел на повышение, а его сменщику хоккей с мячом был не нужен, да и у предприятия, как я понял, сменились хозяева, и «Агрохим» в 2002 году прекратил существование, но кончина уже предрекалась, и состав разъезжался. В частности, я перешел в ульяновскую «Волгу». Уже после нее, в 2003 году, меня в Казань позвал Вячеслав Ивлев.

«В Кирове в советские времена приезжих было раз-два и обчелся»

— Как он сам про себя говорил: «Мы выходцы из поморов».

— Да, он сам из-под Архангельска. Команда была неплохая, дружный коллектив, потом еще съездил в Иркутск, Читу, еще одна команда, схожая с Березниками. Забайкалье, край света, всегда солнышко светит, правда, наш вид спорта не пользовался большой популярностью. Поскольку и народ в команде был весь пришлый, и город был заточен под футбол, местный «Локомотив» долгое время был старожилом первой лиги, играл на искусственном поле, очень достойного уровня, кстати.

Андрей Макуненков на тренировке. предоставлено ХК «Ак Барс-Динамо»

— Получается, что в вашей карьере было две команды, полностью состоявшие из варягов, в Березниках и Чите. И играли вы там, как в песне поется: «Мы великие таланты. Но понятны и просты. Мы певцы и музыканты. Акробаты...» Ну и так далее.

— Ну все-таки отношение к «Агрохиму» и «Забайкальцу» было разное, в Березниках хоккей с мячом был популярен. Город небольшой, в те времена пойти особо некуда. Это как в Краснотурьинске, где был «Маяк», правда, это команда с большой историей, достойной школой, откуда вышло много значимых игроков, но, главное, что весь город ходил на команду.

Затем снова в Ульяновск, закончил с хоккеем и принял предложение Андрея Стука вернуться в Казань на административную работу. Правда, Стук, будучи уроженцем Мурманска, как и Ивлев, провел свои лучшие хоккейные годы в архангельском «Воднике». Там вообще большая мурманская община обосновалась — Залетаев, Савельев, Ярович, в Казани играл Сергей Чернецкий.

— Останься все в родном городе, глядишь, их команда была бы в топе.

— Да, «АрктиМорНефтеГазРазвездка», сокращенно АМНГР. Сейчас назвали «Мурман». Правда, будучи администратором в Казани, нет-нет да и приходилось выходить на поле, еще три сезона по две-три игры проводил в чемпионской команде.

— В КХЛ победил магнитогорский «Металлург», в составе которого отличился Александр Петунин, который в детстве совмещал шайбу с хоккеем с мячом. Потому что отец — Павел Петунин играл в хоккей с мячом, причем и за казанскую «Ракету», двое дядей были бендистами. Ну а в футбол уходили Митрюшкин, отец которого играл за «Енисей», а сейчас на слуху Константин Тюкавин, с чьим отцом Александром вы играли за «Родину».

— Саша Тюкавин приехал в Киров из Котласа Архангельской области, его город граничит с Кировской областью. Попал в компанию сверстников — Половников, Загарских, Мороков, 1975 год рождения у нас был очень приличным, и команда тогда ориентировалась на своих воспитанников. В Кирове в советские времена приезжих было раз-два и обчелся, Сергей Кондрашов из Горького, Леонид Жаров да Юрий Игнатьев из Горького, да с развалом СССР появился вратарь Владимир Щепалин из Воткинска. Но хоккейные университеты Саша Тюкавин проходил в Кирове, а вот сын, будущий футболист, родился уже в Москве.