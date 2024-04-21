«То лес, то степь, то прерии»

Блог «Крот Казанский» рассказывает, где в Татарстане ездить на велосипеде

Массовый велосезон в Татарстане открылся — в связи с этим подкаст «Крот Казанский» свел в студии двух велопутешественников: Тима Апелова, автора телеграм-канала «Тим открывает мир», и Романа Старова, ведущего канала «Лесник». Они обсудили маршруты, по которым можно покататься по республике и посмотреть на усадьбы, незамерзающие реки, церкви и просто звезды.

На прогулку с навигатором

Канал Апелова раньше назывался Kazan Tracks, но теперь прошел ребрендинг, его владелец решил рассказывать и о маршрутах, появившихся в путешествиях за пределами России. Ценность канала в том, что Апелов описывает маршрут с фотографиями и прикладывают файлы, которые можно загрузить в «Google Карты», приложение Komoot или куда-то еще, что может «съесть» файл в формате GPX.



Сейчас на канале описано 58 маршрутов различной сложности. В целом в подкасте много говорится о методике работы велокраеведов, используемых ими приложениях. Можно ли сказать, что основной картой в Татарстане можно считать OpenStreetMap, некоммерческий веб-картографический проект, где энтузиасты наносят и мелкие тропинки, и родники, и места стоянок.

Велопутешественники рассказали о нескольких достаточно простых идеях для путешествия, начав с территории, которая начинается у моста «Миллениум».

— Казанская Швейцария — это территория, максимально экологически сохранившаяся в природном виде, фактически в центре городского ядра, — отметил Апелов. Со Старовым они обсудили тоннели под железной дорогой, которая идет через этот лесной массив. Если каменный тоннель под улицей Ершова найти легко (хотя для этого нужно походить ногами), то другой, в самой Русско-Немецкой Швейцарии, что называется, «зафорсили» в Сети относительно недавно.

Построены они все в начале XX века, когда в Казани появлялась южная ветка Казанской железной дороги (самая впечатляющая ее достопримечательность — мост на Павлюхина). Строили ветку долго, аж десять лет, ручным методом. Фотоспот с тоннелем в Швейцарии находится на дне оврага.

— Это такой кусок викторианской Англии, — выразил свое восхищение Старов.

— Здесь они прямо создали тоннель, где могут разойтись две машины или две повозки, — отметил Апелов. — Есть несколько версий, почему он так был построен. Первая причина, чтобы разъехались две водовозные тележки. Вторая причина — это могло быть продолжение улицы Подлужной, что здесь планировалось активное сообщение с Казанкой и центром города.

Как Казань не получила «железку» в Бугульму

Но в результате того, что на севере дорога появилась раньше, город в то время начал расти в ту сторону, а не на юг, отмечает Апелов. И заводит разговор о «призраке»:

— Это самая значимая история, о которой знают прямо буквально единицы и о которой хочется, чтобы знал каждый житель Казани. Это железная дорога Казань — Бугульма. В советское время перед Второй мировой войной у нас решили соединить Казань и Бугульму, создать железную дорогу, которая будет проходить прямо сквозь всю республику. С мостом через Каму, соединением, по-моему, и Чистополя. Стройка проходила порядка 3-4 лет и закончилась во время Великой Отечественной войны. Пути разобрали, о маршруте забыли, потому что были более важные задачи, более важные маршруты.

Но следы стройки остались, говорит Апелов. И значительная часть находится в Приказанье. Дорога должна была начинаться в Дербышках, ее прокладывали аж до Пестречинского района. К примеру, возле поселков Аки и Чебакса можно увидеть гигантскую насыпь.

— Если бы дорогу построили, наш город развивался бы вдоль Камы и выглядел бы совершенно по-другому, — отметил Апелов.

Другой вариант прогулки — в сторону Семиозерки: каньон реки Сухая, Крутушка, мост дяди Коли, заброшенная ферма в Дачном. В целом велосипедисту проще существовать сейчас за городом, ведь, по словам Апелова, «город стал анархо-автомобильным».

Почему стоит обратить внимание на Волжскую тропу

Еще одно спасение — широкая велопешеходная дорога из Адмиралтейсклой слободы до Храма всех религий, с помощью которой велосипедисты переправляются в сторону горы Соколка в Верхнем Услоне. Там проходит маршрут Волжской тропы, о которой Роман с Тимом сняли фильм, вышедший уже после беседы в подкасте.

По словам путешественников, Волжская тропа «напоминает и Крым, и Южный Урал» с невероятным рельефом, сменой климата. «То лес, то степь, то прерии». А ближе к Тетюшам начинается что-то, напоминающее природу Кавказа.

Об этом и многом другом можно послушать в подкасте, созданном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.