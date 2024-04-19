Казанская ханша вернулась в Национальный музей

Здесь представили отреставрированный популярный образ царицы Сююмбике

Фото: Динар Фатыхов

Самый древний список парсуны, на котором, как считается, изображена царица Сююмбике, вернули в Национальный музей Республики Татарстан после трехмесячной реставрации. Таким образом, теперь здесь можно увидеть два образа, которые связывают с правительницей Казанского ханства, — XVIII и XX веков.

Рестравраторы из Свияжска

«Портрет Сююмбике и ее семейства» реставрировали в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья» фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».

— Я надеюсь, что та история, которой мы положили начало с компанией, будет продолжена, — отметила заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, добавив: — Когда мы подбирали работу, которая была отдана реставраторам, было много споров, я очень рада, что была выбрана эта.

Напомним, что Сююмбике — дочь ногайского бия Юсуфа и прапраправнучка Идегея. В 12 лет ее выдали замуж за казанского хана Джан-Али. Когда в результате переворота хан был убит, Сююмбике выдали замуж за Сафа-Гирея. Она была его пятой женой, а после смерти мужа правила Казанским ханством в 1549—1551 годы, поскольку их сын Утямыш-Гирей был еще слишком мал. По требованию Ивана Грозного ее выдали замуж за касимовского правителя Шах-Али, который в третий раз стал казанским ханом. Последние годы жила в Касимове. Сююмбике стала одним из легендарных символов татарской истории, а башня в Кремле получила ее имя.

Реставрацией занималась семейная пара, Мария Носкова и Алексей Хохряков. Несколько лет назад они переехали в Свияжск, где и работают в местном музее, мастерская располагается в здании бывшей земской больницы. Реставраторы установили, что эта копия сделана, судя по холсту и приемам нанесения красок, в середине XVIII века. Неизвестно, кем она была передана в коллекцию музея, но известно, что это случилось в начале XX века, до революции, а чуть ранее ее уже реставрировали.

Алексей Хохряков и Мария Носкова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Картина не одна, их три

Жанр картины — парсуна. Так называли портреты в технике и средствах, близких к иконам. Происхождение оригинала парсуны неизвестно, хотя, как рассказал сотрудник экспозиционного отдела Нацмузея РТ Антон Никитин, есть легенда, что ее создали итальянские гвардейцы, служившие Сююмбике. Но подтвердить документально это не удается.

В Национальном музее хранится три копии картины. Отреставрировали самую раннюю, она теперь висит на втором этаже. На первом можно найти версию 1913 года Александра Карнаухова, который одел царицу в камзол и платье с куполообразной юбкой, по моде начала ХХ веков, а также добавил современный интерьер. В запасниках еще один вариант Карнаухова, 1915 года. Отметим, что везде сын Сююмбике Утямыш изображен в женском платье — так его якобы берегли от сглаза.

Интересно, что тогда же, в начале прошлого столетия, купец Ахметгарай Хасани в типографии Николая Харитонова отпечатал хромолитографии (цветная литография), которые раздавал бесплатно, из-за чего вызвал подозрение у жандармерии: там решили, что массы готовят к «мысли о возможности воссоздания Казанского ханства» и свержению государя по заказу немецкого правительства. Впрочем, купец объяснил, что его действия носили просветительские цели.

«Царица Сююмбике и ее семейство» Александра Карнаухова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всему виной щелочь

Реставраторы работали три месяца. В частности, с оборота полотна удалялись этикетки. Как объяснил Хохряков, тогда использовался клей на основе щелочи. После контакта клея с водой на картине образовался химический ожог. В результате пришлось восстанавливать лицо служанки царицы слева. Также на картине удалили верхние загрязненные слои, восстановили потертости и заломы на холсте и покрыли его специальными средствами. После чего натянули полотно на новый подрамник, на котором можно менять натяжение холста, в зависимости от изменения температуры и влажности. Ожидается, что потом у нее появится и новая рама.

— В искусствознании существует дискуссия — а действительно ли это царица Сююмбике? — говорит Никитин. — Может, это просто знатное татарское семейство. Потому что никаких указаний, что это Сююмбике, не было. Это хороший добрый миф, благодаря которому мы имеем представление о ханском обществе в середине XVI века, какой могла быть царевна и ее окружение. Миф начал формироваться в начале XVIII века среди казанских татар, а потом появилась и картина.

При этом до сих не найдено картин, медалей, эпиграфики, которые изображали бы Сююмбике. А эта картина доступна теперь всем посетителям Национального музея.