Вместо ветеранов литературы в оперном театре — дети в цирке

Министерство культуры республики серьезно изменило программу празднования дня рождения Габдуллы Тукая

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

26 апреля — День родного языка — в 2024-м пройдет несколько иначе, чем в прошлые годы. Вместо разового торжественного мероприятия в оперном театре Минкульт РТ предлагает 8 показов театрально-циркового спектакля «На Сенном базаре». А акция «Мин татарча сөйләшәм» («Я разговариваю по-татарски») впервые пройдет в Кремле.

Не тысяча, а 16 тысяч

Как рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, для раиса республики Рустама Минниханова этот праздник начнется со встречи в Кремле с творческими деятелями. Тема — дети, семья. Ожидается, что там будут и журналисты, работающие с детской тематикой.

После там же, в Кремле, Минниханов объявит лауреатов премии имени Габдуллы Тукая. В этом году на нее претендует 10 кандидатов, каждый из которых получит по миллиону рублей.

Главное новшество Дня родного языка — отсутствие праздничного концерта в театре оперы и балета. Вместо этого в 11.30 в цирке начнется, как отметил Натфуллин, «впервые в истории» театрально-цирковой спектакль, посвященный Тукаю, его сказкам и стихам, под названием «На Сенном базаре». Действо идет на татарском языке, планируются русские субтитры.

Самым массовым праздником, посвященным Тукаю, станет 8-дневный марафон спектаклей в цирке. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Как пояснял Натфуллин, в оперном праздник по приглашениям собирал 1000 человек. В цирке в вместимостью в 2000 человек также в первый день проход будет осуществляться по приглашениям. А после пройдет еще 7 спектаклей до 5 мая. Итого — 16 000 гостей. Натфуллин отметил, что 26 апреля в первую очередь пригласили детей.

— 80% посетителей цирка — это дети. А одна из наших целей — пригласить детей на большое событие, посвященное творчеству Тукая, — объяснил замминистра.

После у оперного театра, у памятника поэту, в два часа начнется традиционный праздник поэзии при участии творческих союзов.

Как отметила первый заместитель председателя по творческим вопросам Союза РТ Ильсияр Иксанова, сценарий праздника написал поэт Рузаль Мухамметшин. Также здесь будет организована книжная ярмарка. До этого, 24 апреля, группа писателей посетит могилу матери поэта Бибимамдуды в селе Починок Сосна. А 27-го они отправятся на поэтические праздники в Арске и Кырлае.

Натфуллин отметил, что мероприятия, связанные с Днем родного языка, пройдут и по Татарстану. К примеру, в Свияжске по наследию просветителя, историка, издателя Каюма Насыри будут организованы две музейные программы.

Акция «Мин татарча сөйләшәм» переместилась в стены Кремля. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мин татарча сөйләшәм» скрылся в Кремле

В три часа дня в Кремле, во дворе Присутственных мест, начнется этноярмарка «Ташаяк», предваряющая акцию «Мин татарча сөйләшәм», которая стартует в 17.00. С 2006 по 2021 год концерт с награждением и порицанием организаций, радеющих и игнорирующих татарский, проходил на Баумана (с онлайн-исключением в 2020-м).



После его перенесли к театру Камала, в результате в прошлом году администрация театра была вынуждена отключить электричество в конце вечера, потому что музыка мешала началу спектакля.

В этом году предполагалось, что акция разместится у цирка, совместившись с новым шоу. На это указывает и название ярмарки, которая исторически проходила под стенам Кремля. В результате было решено перенести ее во двор Присутственных мест, где в прошлом году работала одна из площадок фестиваля современной татарской музыки «ДәртФест».

Одним из хедлайнеров концерта в Кремле станет Саида Мухамметзянова. realnoevremya.ru

На акции, которая пройдет в 19-й раз, помимо концерта, подведут итоги квест-игры для школьников Qazan Quest. А также представят сервис TizTap, аккумулирующий в себе весь татароязычный контент YouTube, и плагин ТукAI для нейросети ChatGPT. Также для школьников проходит конкурс, в ходе которого они должны создать в социальной сети «Вконтакте» страницу одной из исторических личностей татарского народа, адаптировав его к современности.



Также организаторы, Всемирный форум татарской молодежи, запустили акцию «Интернет говорит по-татарски», призывая в течение десяти дней вести свои социальные сети исключительно на татарском языке. Каждый пост должен содержать хештег #минтатарчасөйләшәм2024.

Традиционно будет вручаться антипремия «Тяжело с татарским» на основе антирейтинга государственных организаций, оказывающих услуги населению и предоставляющих или не предоставляющих информацию на двух государственных языках республики — татарском и русском. А на концерте, в частности, можно будет услышать совместный сет группы Juna и Саиды Мухамметзяновой.

Атнинский театр занялся туризмом. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В театр? Нет, в тур?

26 апреля стартует первый театральный тур «И, Казан арты» по сценарию Альберта Шакирова, собранный силами региональных музеев и Атнинского театра. Как рассказала заместитель директора театра по маркетингу Гелюся Батталова, идея тура принадлежит министру культуры РТ Ираде Аюповой.

— Эта идея давно жила у нас в мечтах, — отметила Батталова. — Заказанье — колыбель нашего языка, культуры, искусства, образования.

На первый показ все билеты проданы, причем купили их жители Заказанья. Тур стартует от здания театра (добираться до Атни нужно самостоятельно). Оттуда зрители на автобусе последуют в музей «Иске Казан», а завершится спектакль в селе Нижняя Береске. Как пояснила Батталова, в некоторых локациях туристы будут сами участвовать в действе, планируются и мастер-классы. Показы будут в дальнейшем проводиться при хороших продажах, при условии, что среди зрителей будут русскоязычные и актеры будут играть на русском.

Что с памятником родному языку?

Журналисты задались вопросом, где же представят лауреатов премии Тукая. Натфуллин ответил, что их точно покажут на празднике поэзии у театра оперы и балета, хотя из зала и прозвучала идея вывести их на арену цирка. На что замминистра ответил, что в цирке не предусмотрена официальная часть. А главные лица на празднике — это дети.

Также Натфуллин ответил на вопрос о ситуации с памятником «Туган тел» («Родной язык»). В прошлом году конкурс на эскиз будущей композиции объявили повторно, потому что первые 12 экспертов никого не устроили.



Как пояснил замминистра, сейчас Институтом развития городов разрабатывается проект, который, видимо, будет монументальной композицией из нескольких частей, ее будет необходимо вписать в переменчивый культурно-досуговый ландшафт за Национальной библиотекой: здесь, к примеру, обещают построить огромный детский парк.