Рифкат Минниханов о РВФ-2024: «Венчурный рынок не выживет без технологического предпринимательства»

Фото: Динар Фатыхов

Главной темой российского венчурного форума — 2024 станет развитие технологического предпринимательства, и впервые акцент будет сделан на вовлечение молодых людей в наукоемкий бизнес. «Тогда и вкус появится, и новые акселерационные программы будем запускать для молодых людей», — объяснил задумку предстоящего мероприятия глава оргкомитета Рифкат Минниханов. Последние поправки в его программу вносились сегодня утром на заключительном заседании оргкомитета. Входящая в его состав замминистра высшего образования и науки РФ Дарья Кирьянова предложила усилить деловую программу губернаторским блоком, но из-за непростой обстановки решили ограничиться «факультативным» посещением.

«Наш законодатель технологического предпринимательства в высшей школе»

Заключительное заседание оргкомитета по проведению XVIII Российского венчурного форума сегодня провели президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и заместитель министра высшего образования и науки РФ Дарья Кирьянова. Это уже 18-й по счету форум в Казани, но на этот раз его патронирует Министерство высшего образования и науки РФ. Организаторы сделали ставку на вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство, поэтому повестка в деталях согласовывается с профильными образовательными структурами. «Дарья Борисовна — наш законодатель технологического предпринимательства в сфере науки и высшего образования», — представил аудитории Рифкат Минниханов московскую гостю, подключившуюся по видео-конференц-связи.



Подготовка форума практически завершена, сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев. По его словам, ожидается прибытие свыше 4 тысяч участников, около 200 спикеров, появилось большое количество зарубежных участников. Впервые в Казань приедут две большие делегации технологических инвесторов из Китая. А пленарную сессию решили посвятить теме «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Ее модератором выступит замдиректора ТАСС Андрей Соколов, сообщил Дамир Галиев.

По словам Дамира Галиева, ожидается прибытие свыше 4 тысяч участников. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Ожидается, что в пленарной сессии выступит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, гендиректор РВК и первый замгендиректора РФПИ Анатолий Браверман. Венчурный бизнес будут представлять партнер инвестиционной компании KAMA FLOW , управляющий партнер венчурного фонда «Восход», гендиректор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев. На сессии будет сделан обзор инфраструктуры венчурного финансирования — платформы технологического предпринимательства, а инвесторы обрисуют картину финансирования по выращиванию стартапов, представят конкретные кейсы. «Команды услышат, на что могут рассчитывать, какой объем инвестиций есть у венчурного фонда», — добавил Дамир Галиев.

Гранты распределят прямо на форуме

Как обычно форум пройдет в «двух плоскостях»: экспозиционная и конгрессная. В большой экспозиции будут выставлены разработки и стартапы около 500 компаний из разных регионов РФ. Половина приходится на ПФО. Но в особой питч-зоне покажут самое интересное — 50 проектов, которые претендуют на финансирование в рамках программы акселерации ИВФ, уточнил Галиев. По его словам, в этом году поступило рекордное количество заявок по этой программе.

РВФ -2024 — это не только про показ, но и про деньги бизнес-ангелов. В нулевой день, 24 апреля, пройдет конкурсный отбор стартапов в ОЭЗ «Иннополис». Но главная интрига связана с отбором 20 перспективных проектов, чьи команды получат приглашение на участие в саммите университетов БРИКС. Конкурсный отбор пройдут на второй день РВФ-2024. Об этом сообщил журналистам представитель Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Игорь Гладких по итогам заседания оргкомитета РВФ-2024. По его словам, экспертная группа из участников РВФ выберет наиболее перспективные стартап-проекты, которые будут выдвинуты для привлечения технологических инвесторов на саммите университетов БРИКС.

Главная интрига связана с отбором 20 перспективных проектов, чьи команды получат приглашение на участие в саммите университетов БРИКС. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«На нашем форуме пройдет один из этапов отбора. В нем смогут принять участие команды, которые хотят попасть на саммит БРИКС и встретиться с инвесторами, специализирующимися на совершении технологических сделок, — сказал он. — Планируется отобрать 20 проектов, количество заявок — десятки-десятки», — уточнил он. В отборе будут участвовать не только команды из российских вузов, добавил он, преимущественно наши. Основной критерий отбора победителей — способность команды достичь максимальных результатов на быстрорастущем рынке. Победителям конкурсного отбора на РВФ предстоит конкурировать с командами из зарубежных стран. По мнению организаторов, такие отборы сделают татарстанскую площадку наиболее доступной для прямых коммуникаций между венчурными инвесторами и командами стартапов.

Насыщенной обещает быть конгресская часть форума. Здесь запланировано 43 мероприятия, которые пройдут по трем блокам. Важное место отведено платформе университетского технологического предпринимательства, включая финансирование разработок ранних стадий. Второй блок посвящен венчурным инвестициям: это структурирование сделок фондов, состояние частных инвесторов ранних стадий бизнес-ангелов. Спикерами станут около 230 руководителей и топ-менеджеров бизнеса, федеральных органов власти, 80 директоров и партнеров управляющих компаний венчурных фондов и частных инвесторов, более 37 топ-менеджеров корпораций, отвечающих за инновационное развитие.

Может, пригласить губернаторов в гостиную форума?

По ходу заслушивания программы мероприятия замминистра высшего образования и науки РФ Дарья Кирьянова сделала небольшую ремарку. Она предложила усилить деловую программу губернаторским блоком. «Венчурное инвестирование — это прерогатива Минэкономразвития, я бы рекомендовала пригласить оттуда, а также пригласить из администрации президента РФ по регионам. Он мог бы под своей эгидой собрать губернаторов и поговорить о региональной политике, и как инвестиции влияют на регион, и какие механизмы можно поправить. Можно сделать гостиную для губернаторов, чтобы в неформальной обстановке обсудить региональную политику», — заявила она.

Дарья Кирьянова предложила усилить деловую программу губернаторским блоком. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Смысл приглашения губернаторов она видит в том, чтобы направить освободившиеся у регионов деньги на венчурные проекты: «В послании президента было сказано о списании 2/3 долгов регионов. И есть ограничение того, куда пустить деньги, которые были запланированы на погашение долгов. Нужно обсудить эту тему на полях форума с губернаторами». Однако в непростое время многие губернаторы заняты текущими вопросами в регионах и не всегда смогут найти время приехать в Казань. В результате решили ограничиться «факультативным» посещением — если кто-то сможет, то всегда рады. Но приглашения были разосланы всем 2 месяца назад, сообщил Рифкат Минниханов.