«Спартак» и «КОС-Синтез»: прямое противостояние в Волгограде и в Казани

Почему наши города еще и «родственники» по академической линии

Фото: предоставлено СК «Синтез»

В субботу стартует финал чемпионата России по водному поло. «Спартак» из Волгограда примет на домашней площадке казанский «КОС-Синтез». Это будет третий финал татарстанских команд в чемпионатах России, после двух выходов в главные матчи волейбольных «Зенита-Казань» и «Динамо-Ак Барс», напоминает спортивная редакция «Реального времени», которая ищет общее в истории клубов финалистов.

Перед финалом чемпионата, Татарстан выиграл золото по юниорам

Прямо сейчас в Казани подходит к завершению чемпионат России по плаванию, где, хоть и минимально, но представлены спортсмены обоих спортклубов по водным видам. «Синтезовец» Николай Зуев в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров завоевал бронзу. Волгоградский спартаковец Иван Моргун на дистанции 800 метров стал вторым. У Зуева есть шанс отличиться на 200 метров на спине, хотя надо признать, что сделать это будет крайне сложно.

Прямо сейчас в России субботник, и только Волгоград в этом плане «отстрелялся» на общегородском субботнике. Территория, прилегающая к спортивному комплексу на «Семи ветрах», где состоится финал, была очищена от мусора, скопившегося за зиму, Казань же «почистит перышки» в субботу, когда ватерполисты будут на выезде.

Волгоград отметил день рождения своего воспитанника и ветерана Юрия Смолового, и к этим поздравлениям готовы присоединиться в Казахстане, за сборную которого он играл на Олимпиадах 2000 и 2004 годов, и в Казани, поскольку Смоловый представлял на тот момент «Синтез». Тот самый Смоловый, у которого, по воспоминаниям Ирека Зиннурова, во время ватерпольного юношества, особо любознательные казанцы интересовались: «Кто он? Кого знает? За кого мотается?».

Казань и Волгоград играли вместе за Молдову, когда казанца Виктора Яковлева попросили поработать в тренерском штабе этой сборной, куда он пригласил и волгоградца Алексея Сигитова, и казанца Евгения Кушко.

У Волгограда есть отличная женская команда, у Казани — чемпионские юниоры. Очередной состав сборной Татарстана, на этот раз до 16 лет, выиграл первенство страны под руководством Сергея Дудкина, представителя славной ватерпольной династии.

Спартак против «КОС-Синтеза». предоставлено СК «Синтез»

Ватерпольное сопоставление Казани и Волгограда — это несколько банальные воспоминания о волгоградце Владимире Захарове и нынешних игроках «КОС-Синтеза» — Николае Лазареве и Сергее Лисунове, в рядах Казани, а также Сергее Буланаеве, Романе Усове, и Тимуре Шайхутдинове, экс-казанце через поколение Артеме Ашаеве в составе «Спартака». Свои среди чужих, чужие среди своих Андрюков, Васильев, Закиров, Латыпов, Нежинский в воде, Арсений Шайдаков на судейском бортике... В любое иное время нам нечего делить, кроме четырех периодов игрового времени, когда речь идет о золоте чемпионата страны и главном трофее — Кубке России. Согласитесь, мы ждали это время, и вот это время пришло...

Первый состав «Синтеза» — это «личная охрана Новака»

А вот еще один, почему-то редко вспоминаемый, факт общности Казани и Волгограда состоит в том, что 50 лет назад, в 1974 году, помимо ватерпольного «Синтеза», был создан еще и КФ ВГИФК, Казанский филиал волгоградского института физкультуры, директором которого стал Олег Новак, один из отцов-основателей «Синтеза».

Он объединил, как ни странно, Казань и прошлого соперника «КОС-Синтеза», Астрахань. Причем, очень загадочным образом. Дело в том, что на момент, когда в Казани еще не было команды мастеров по водному поло, на ватерпольных площадках выступала команда пловцов, совмещавших смежный вид спорта. К примеру, в книге-справочнике Ирека Зиннурова «Синтез водного поло», есть воспоминания о том, что «в 1955 году команда казанских пловцов приняла участие в чемпионате РСФСР по водному поло. Надо понимать, что это было во времена Советского Союза, когда главным был именно этот чемпионат с участием лучших команд союзных республик. В составе команды Казани выступали Вадим Абрамович, Марат Абдрашитов, Альберт Шамсутдинов... Возглавлял команду Анатолий Панаиоти, которого сменил Феликс Байбеков, а уже его — Олег Новак». Чуть ранее, в 1951 году, вместе с перечисленными казанцами играл и Иван Гладилин, фронтовик из Астрахани. Аллах знает, какими судьбами Гладилин оказался в Казани, но поиграл в ее ватерпольной команде, как и его младший сын Сергей (1982—1985 годы), который вместе со старшим братом Дмитрием учился в казанском спортинституте. Тренером-преподавателем там работали пловец-ватерполист Вадим Абрамович и его супруга, гимнастка Эльвира Абдрашитова, сестра товарища по команде Абрамовича — Марата Абдрашитова.

Тренерский мостик Волгограда. предоставлено СК «Синтез»

Про Абрамовича мы напоминаем ватерпольной публике, а про Ивана Гладилина лучше расскажут астраханцы, благо его именем названа ватерпольная школа этого города. Так он объединил ватерпольные Казань и Астрахань.

А «Синтез» и спортинститут объединяли и объединяют первый директор Олег Новак, один из первых тренеров «Синтеза» Валерий Лелюх, который работал тренером-преподавателем в спортивном вузе, а его студентов-ватерполистов в шутку называли «личной охраной Новака». Объединила эту историю и команда «Синтез-Академия», которой руководил Ирек Зиннуров, а в числе его подопечных была добрая часть состава нынешнего «КОС-Синтеза». Семейство Аухадеевых, в котором внук играл в водное поло, а дедушка — легендарный Эрик Аухадеев, руководил вузом в период с 1986—1988 годы, когда спортинститут переезжал в Брежнев (так с 1982 по 1988 годы назывались Набережные Челны). Кстати, накануне Дня космонавтики Эрику Ильясовичу исполнилось 87 лет, и мы желаем здоровья и успехов легендарному человеку, сыну Ильяса Аухадеева, чьим именем названо казанское музыкальное училище, ныне колледж, и знаменитой актрисы Галии Кайбицкой.

Почему Эмираты дружат с Татарстаном, но не сотрудничают с российским ватерполом?

В предыдущей нашей статье, посвященной уверенной победе «КОС-Синтеза» над астраханским «Динамо-СШОР», мы анонсировали участие ватерпольного «Дубая» в Адриатической лиге, с выплатой представителями ОАЭ крупной финансовой компенсации, и выраженным недоумением: почему Россия не смогла предложить Эмиратам подобную перспективу? И была ли такая инициатива, вообще? Татарстан свою задачу сотрудничества со странами Персидского залива успешно выполняет.

К сожалению, сама информация мало озвучена, но после заключения договоренностей о сотрудничестве, достигнутых раисом Татарстана Рустамом Миннихановым во время его визита в ОАЭ, на спортивную базу Университета спорта стали приезжать для проведения сборов команды из Объединенных Арабских Эмиратов по баскетболу, волейболу, в частности волейбольный клуб «Аль-Васл», который вынужден тренироваться за рубежом из-за слишком жаркого домашнего климата летом, ранее тренировался в Румынии, а затем начал приезжать в Казань. В августе прошлого года сюда же приехали представители водного клуба «Абу-Даби», после чего состоялась «матчевая встреча» с командой РСШОР по водным видам спорта «Акватика». В соревнованиях принимали участие 45 спортсменов в возрастной категории 11—17 лет. За ватерполистов, которые готовы к сотрудничеству, тоже Минниханов должен был договариваться? Или можно было бы напрячься кому-то из федерации водного поло России, не обремененной международной практикой уже на протяжении двух с лишним лет.

Атака на ворота Волгограда. предоставлено СК «Синтез»

Кстати, любители водного поло могут не согласиться с автором, указав, что Сербия и Черногория добиваются примерно одинаковых результатов, при том что в Черногории всего четыре команды, а в Сербии аж три лиги. И в этих лигах чего только не происходит, схожего с российским водным поло. Команды исчезают и появляются, как «Раднички» из Крагуеваца, когда на месте прежнего суперклуба «Раднички Контики» появилось новое юридическое лицо КВК «Раднички 2012», которое с момента создания в 2016 году на базе воспитанников местной школы выбралось из второй лиги до Суперлиги, успев стать чемпионом страны. И две команды могут «на двоих» владеть одним дублем, как ПНБГ, вторая команда и для «Партизана» и для «Нови Београда» на момент его становления. И что один город может менять свои команды в чемпионате, как Суботица, где на месте «Спартака Прозивки» возник нынешний «Спартак Парент КО» и это совсем другой клуб, с другой школой. Когда в 90-тысячном Вальево есть две команды («Валис 92» и «Вальево Горенье»), в 76-тысячном Панчево («Младост» и «Винд спорт»), наконец, в 25-тысячном Обреноваце с этого года к ТЕНТу прибавились еще и «Раднички».

И это не единственные команды в игровых видах спорта в этих городах, в Панчево есть мужской гандбол, в Обреноваце — женский волейбол уровня еврокубков. Если не увлекаться сверх меры разорительными футболом и хоккеем, как это делают в России, остаются финансы и ресурсы для менее затратных видов спорта.

