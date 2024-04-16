«Сплошные провалы и дыры»: строительство «мегаСИЗО» лишило дороги и «подарило» свалку СНТ под Казанью

Фото: скриншот с видео

Жители казанского СНТ «Кооператор», который находится в Авиастроительном районе, пожаловались на ход строительства нового СИЗО. Люди недовольны тем, что возле их дачных участков образовалась гора строительного мусора и начала разваливаться дорога, ведущая к их домам. Дачники начали замечать свалку с осени прошлого года, писали обращения, но дело пока с мертвой точки не сдвинулось. К этому добавился еще и мор рыбы, который произошел в двух местных озерах, утверждают местные. Подробности этой неприятной истории — в материале «Реального времени».



«Мор рыбы обнаружили на прошлой неделе»

Как рассказала «Реальному времени» член СНТ «Кооператор» Райхана Муравьева, свалку на территории их дачного участка обнаружили в конце марта. Как утверждает женщина, она появилась из-за строительства СИЗО. Также из-за того, что в район стройки проезжает строительная техника, разрушилась дорога на улице Харьковская, которая ведет к их дачным участкам.

Свалка образовалась из-за строительства СИЗО. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— Главе района не до нас. Администрации нужны наши земли, а не мы сами. Писали письма. Ответ у них один: «Закончится строительство, и починим дорогу». Даже засыпать ухабины не хотят, — поделилась женщина.

Она также добавила, что мор рыбы был обнаружен на прошлой неделе, возле озера Лесное. Как отметила Муравьева, такого местные жители никогда не видели.

«На этой дороге сплошные провалы и дыры»

Чуть больше подробностей рассказал другой местный житель — Альфред. По его словам, СНТ «Кооператор» — это самый ближайший к стройке СИЗО «обитаемый» объект в Авиастроительном районе. Сейчас там, по его словам, появились свалки строительного мусора. Горы отходов растут в том числе рядом с озерами.

— Я писал обращения в мэрию Казани. Там сообщили, что этим вопросом они не занимаются, меня отправили в Росприроднадзор. В ведомстве мне сообщили, что там есть незаконная свалка, сделали замеры, но о том, какие действия дальше будут предприниматься не сообщили. Вопрос свалки возник с начала зимы, я им постоянно занимаюсь. В СНТ у нас пока двоевластие, стороны судятся между собой, поэтому к ним я не обращался. Поэтому я сразу начал писать письма в мэрию Казани, откуда пришла просто отписка, — поделился Альфред.

Мусор также выкидывается рядом с озерами. . предоставлено realnoevremya.ru Райханой Муравьевой

Дачник также обратил внимание на то, что при строительстве следственного изолятора была разбита дорога по улице Харьковская. По его словам, ранее строительная техника ездила по улице Беломорская, но из-за жалоб жителей она начала курсировать именно здесь.

— Это была хорошая дорога, отремонтированная. Когда стали строить СИЗО, и поехала крупногабаритная техника, всю дорогу сломали. Улица Харьковская ведет ко всем СНТ, которые там есть. По ней я тоже обращался в различные инстанции, рассказали о проблемах на телевидении. После этого нам сказали, что ремонт улицы Харьковская сделают только после окончания строительства СИЗО, то есть не раньше 2025 года. А сейчас на этой дороге сплошные провалы и дыры. В мэрии сказали, что отправят наши жалобы руководству следственного изолятора, — заключил Альфред.

Мэрия ответственность не берет

Насчет разбитой дороги местные жители пожаловались в мэрию Казани. Однако там открестились от дорожного полотна на улице Харьковская. В администрации заявили, что жалобы перенаправили по другому адресу.

— Как сообщает администрация района, информацию об отсыпке проезжей части щебнем передали представителям СИЗО. Капитальный ремонт на этом участке запланирован после завершения строительных работ, — говорится в сообщении городской мэрии.

Дорогу сделают, когда построят СИЗО. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается свалки, то на нее отреагировали в Волжско-Камском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Там местным жителям сообщили, что Государственными инспекторами Управления осуществлен выездной осмотр территории, в ходе которого факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился. Отходы размещены на земельных участках с кадастровыми номерами 16:50:000000:7181 и 16:50:221307:1195. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости собственником данных земельных участков является муниципальное образование города Казани.

— Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан осуществляет региональный государственный экологический надзор, — сообщили в ведомстве.

Когда закончат строить СИЗО?

Напомним, что возведение нового следственного изолятора в Казани завершат осенью 2025 года. Здание появится в Авиастроительном районе города. В рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2025 годы)» было выделено 6 млрд рублей и начато строительство следственного изолятора на 1000 мест.

В прошлом году сообщалось, что на строительной площадке ведутся подготовительные работы, возводятся временные здания и сооружения, монтируется временное ограждение. Срок окончания строительства по государственному контракту — ноябрь 2025 года.

Стойку обещают закончить в 2025 году. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас на территории СИЗО №2 УФСИН по РТ находятся два исторических объекта: одноэтажная церковь постройки 1712 года и трехэтажная Макарьевская церковь постройки 1916 года. C 1936 года здания храмов используются для размещения тюремного учреждения.



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