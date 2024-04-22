Елена Дылевская: «По паспорту человеку 30 лет, а по состоянию сосудов — 50!»

Врач-терапевт 8-й поликлиники Казани — о том, как диспансеризация продлевает и спасает жизни

Фото: Динар Фатыхов

Более 1 миллиона заболеваний сердечно-сосудистой системы и около 50 тысяч злокачественных опухолей на ранней стадии развития выявили в Татарстане в минувшем году. Ранняя — значит, несмотря на грозный диагноз — рак, полсотни тысяч людей в республике получили своевременное лечение и все шансы на полное выздоровление. Все это благодаря диспансеризации. О том, почему не стоит пренебрегать профилактическими осмотрами у врачей и как они действительно спасают жизни татарстанцев, — в интервью «Реальному времени» рассказала врач-терапевт казанской городской поликлиники №8 Елена Дылевская.



Инсульт, инфаркт и сахарный диабет «помолодели»



— Елена Петровна, наши поликлиники постоянно приглашают граждан пройти диспансеризацию, и большинство приходит. Но ведь и много людей, которые не доходят до врачей. Как вы их убеждаете?

— Действительно, проходят диспансеризацию не все, кому она положена. Только те, кто все-таки пришел в поликлинику, а также категория граждан, которые не могут сделать это сами, — инвалиды I группы, люди старше 80 лет. Таких граждан обзванивают, предупреждают, что в определенный день придет медсестра взять кровь на анализ, в другой день сделают ЭКГ. Это уже другая работа, которая проводится по инициативе поликлиники.

Трудоспособные граждане должны понимать, что диспансеризацию им нужно пройти самостоятельно, за руку их никто не приведет.

Зачем надо приходить? Потому что, если потребуется лечить, будет уже поздно. Мы должны предупредить болезнь, заниматься ее профилактикой. Еще на заре советской власти в нашей стране на первое место ставили именно профилактическую медицину. Это основное направление, которым мы должны заниматься. Взять, к примеру, прививки. Мы же делаем их детям не тогда, когда они уже заболели, а делаем заранее, профилактически. Или взять коронавирусную инфекцию. Когда пришла пандемия, что мы начали делать в первую очередь? Занялись профилактическим лечением, вакцинацией. Также нужно относиться ко всем остальным аспектам своего здоровья.

Еще на заре советской власти в нашей стране на первое место ставили именно профилактическую медицину. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бывают случаи, когда по паспорту человеку 30 лет, а по состоянию сосудов может быть совсем другой возраст, может быть 50 лет! Элементарный анализ крови на холестерин даст нам возраст сосудов. Холестерин садится в сосудах и образует атеросклеротические бляшки — отсюда инсульт и инфаркт, причем сейчас даже у молодых людей!

Как мы это высчитываем? Есть специальная шкала сердечно-сосудистого риска — шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), она позволяет оценить риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 10 лет. Берется возраст пациента, его артериальное давление и уровень холестерина в крови. На основании трех этих показателей получают либо очень низкий риск (менее 1%), средний или умеренный (от 1% до 5%), высокий (от 5% до 10%) и очень высокий (10% и более). Все это данные научных исследований, мы ничего не придумали из головы. А всего лишь на все это может повлиять холестерин.

Допустим, возраст ты никак не изменишь. Но давление можно контролировать, холестерин можно поправить. И есть еще один фактор — курение, тоже относится к сердечно-сосудистым рискам. Например, если человек не курит, риск может быть умеренным — 3%, а если поставить галочку, что курит, риск поднимется уже до 5%, то есть будет высоким. Есть вероятность, что жизнь этого человека в течение 10 лет сократится.

— Какие параметры здоровья сегодня проверяют в ходе диспансеризации?

— Мы нацелены на профилактику старения сосудов, поэтому определяем уровень холестерина начиная с 18 лет. Далее определяем уровень глюкозы, ведь не каждый ходит проверяться на сахар и сдает кровь, особенно молодые люди. Сахарный диабет в последнее время нередко выявляется и у молодежи, а это не дай бог никому. Почему смотрим сахар? Он точно так же поражает сосуды. При сахарном диабете поражаются все сосуды всех органов, результат — те же самые осложнения, инсульты, инфаркты, слепота, гангрена ног и так далее.

Допустим, возраст ты никак не изменишь. Но давление можно контролировать. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Очень много людей из кабинета ЭКГ отправляется с инфарктом»

Делаем электрокардиограмму, чтобы посмотреть, есть ли хронические заболевания сердца, и не пропустить острые. Очень много людей из кабинета ЭКГ отправляется уже с инфарктом. Понимаете как? У человека бывают безболевые формы, он ходит и не знает, что у него это было.

Далее следует наше самое главное направление. Выработаны те возрасты, когда чаще всего могут начать развиваться онкологические заболевания. Маммографию начинаем проходить с 40 лет и проводим ее до 75 лет раз в два года. Смотрим кал на онкологию кишечника, проверяем на скрытую кровь начиная с 40 лет раз в два года, а с 65 и до 75 лет делаем это ежегодно. Сначала раз в два года, как и маммографию, а потом 10 лет ежегодно. Никак невозможно обследовать кишечник более доступно, чем сдать кал на скрытую кровь. Потому что все остальное — это уже более сложные диагностические исследования. Такие мы проводим тем гражданам, у кого уже выявили какие-то патологии по первому анализу.

Мы еще смотрим онкомаркер в крови для проверки предстательной железы. Выбраны те возрасты, когда чаще всего это заболевание у мужчин может выявиться, проявиться или врач его заподозрит. То есть, по статистике, именно в эти годы случается онкологическая патология предстательной железы. И в эти годы у нас делается этот анализ, то есть не каждый год.

Проводим также, например, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) — исследование желудка один раз, в 45 лет. Это именно тот возраст, когда человек куда-то бежит все время по жизни, у него где-то болит (а может, и не болит), и он не приходит, не обследует желудок. Но именно в этом возрасте наибольшая статистическая вероятность, что может быть онкологическое заболевание желудка.

Выработаны те возрасты, когда чаще всего могут начать развиваться онкологические заболевания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть еще гинекологический осмотр, он тоже входит в онкоблок. Потому что у всех, кто подлежит гинекологическому осмотру, а это все женщины от 18 до 99 лет, берется анализ на онкоцитологию. У всех, даже у тех, у кого она не входит в рамки диспансеризации, этот анализ берется ежегодно. Казалось бы, обычный гинекологический осмотр. А как трудно заставить себя туда пойти, да? Особенно пожилых людей. Да и молодежь трудно. Работающие женщины фертильного возраста, то есть детородного, еще как-то приходят к гинекологу. А молодежь — нет, или те, кто считает, что они уже вышли из этого возраста.

Такое, казалось бы, несложное обследование в принципе можно пройти в один день. Только в случае с маммографией на какой-то другой день записываешься. Все остальное в любой день можно пройти. Например, вы решили, что сегодня пройдете диспансеризацию, можете уже с калом прийти. Как придете, сдадите кровь — на общий анализ, биохимию, пройдете ЭКГ, флюорографию, гинекологический осмотр — все на одном этаже. Но прийти надо!

Да, работающим гражданам надо оторваться от работы. Но всем, кто проходит диспансеризацию, государство дает на это один оплачиваемый день, а людям предпенсионного возраста и работающим пенсионерам — даже два дня. Почему же не взять эти два дня и не посвятить собственному здоровью?

Мое мнение, что ответственность в этом вопросе надо разделить. Одна ответственность — за населением, надо взять и прийти. Вторая — за поликлиникой, надо сделать обследование, проанализировать, вызвать и дообследовать пациента, если потребуется.

«В среду сдал кровь, к пятнице дообследовали, а в понедельник уже положили с острым лейкозом»

— Что показали результаты диспансеризации по вашей поликлинике?

— Всего за прошлый год у нас прошли диспансеризацию 39 514 человек. Маммографию сделали 4 345 женщин, выявили патологию у 30. Проверили кал на скрытую кровь — 8 289 анализов. Причем их делали высокотехнологичным методом, отправляли в специализированную лабораторию. Это не медсестра посмотрела под микроскопом и бумажку лакмусовую сунула. Вот из 8 289 анализов выявили 542 патологии. Сделали 569 анализов на ПСА (онкомаркер предстательной железы), выявили 53 патологии — это много! И даже если мы скажем, что из 4 345 маммографий 30 патологий — немного, но ведь каждый из этих тридцати — это же человеческая жизнь!

Даже если мы скажем, что из 4 345 маммографий 30 патологий — немного, но ведь каждый из этих тридцати — это же человеческая жизнь. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У меня самой был случай в том году, когда пациент сдал общий анализ крови. Казалось бы, общий анализ крови, зачем мы всех заставляем его сдавать? Но там оказалась патология. Мы тут же, быстро, на основе этого анализа провели очень большое дообследование в рамках поликлиники. В среду он сдал кровь, к пятнице прошел дообследование, а в понедельник его уже положили в онкогематологию с острым лейкозом. Хотели сравнить его прошлогоднюю кровь, смотрю: а сравнить не с чем. Он сам, с его слов, 20 лет не был в поликлинике. Это один случай, но он-то, слава Богу, пришел хоть через 20 лет. Пришел в рамках диспансеризации, это был мой личный пациент. Подключились все врачи, все пошли навстречу, и врач УЗИ тоже, нужно было делать УЗИ всех органов, вплоть до того, что начмеда подключили, которая лично звонила заведующей онкогематологическим отделением — оно у нас одно в городе, чтобы его экстренно госпитализировали. А ведь это был всего лишь общий анализ крови.

Все патологии, что мы выявили, это же человеческие жизни. Поэтому никак нельзя откладывать диспансеризацию, говорить «сегодня мне некогда». Ведь что для людей главное, как мы живем? Работаем, чтобы заработать деньги и накормить семью. И еще нам важна карьера, чтобы удержаться или продвинуться по работе. Получается, что все бегут по жизни быстрее, им некогда на себя оглянуться. Быстрее хотят получить большую зарплату, лучшую должность, работу стабильнее. А цель-то какая? Мы все бежим по жизни быстрее, чтобы на финише прийти последними, то есть чтобы дольше прожить. А чтобы дольше прожить, нужно иметь здоровье. Поэтому зарплата и карьера должны быть на втором и третьем местах, а на первом — здоровье. А здоровье будет, когда люди будут хотя бы минимально пользоваться той возможностью, которую им дало государство бесплатно.

— Что еще показала диспансеризация за эти несколько лет, какие выводы были сделаны?

— Выводы такие, чтобы нам не пропустить дебюты заболеваний или даже их предвестники. Потому что любой анализ, который мы делаем, проводится не просто так, он может что-то предотвратить. Элементарно тот же холестерин или вес и рост. Вроде бы ну что тут такого? Но ведь никто дома не взвешивается, не измерят и не считает свой индекс массы тела, а он у нас считается нормой до 25, после 25 и до 30 — это уже избыточный, а с 30 и выше начинается ожирение первой, второй, третьей степени. Когда человек приходит, измерился, взвесился, это уже заставляет его задуматься: глянь-ка, у меня ведь избыток веса, не будем ждать ожирения, как бы с ним бороться. Мы даем рекомендации по диете, еще сообразно уровню его холестерина, плюс физические нагрузки.

Когда человек приходит, измерился, взвесился, это уже заставляет его задуматься. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Человек должен это услышать, что ему нужно ходить, заниматься физической нагрузкой не меньше трех раз в неделю, не меньше 40—60 минут тренироваться. Если ездите на машине, значит, оставляйте ее на стоянке и от поликлиники до парка Горького идите пешком, так же возвращайтесь назад.

«Диспансеризация должна стать традицией»

— Какие-то новшества диспансеризации появились?

— С каждым годом что-то меняется. У нас есть такое новшество, как углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. В том году мы очень много таких граждан углубленно обследовали. Причем обследовали и переболевших с подтвержденным диагнозом, и тех, кому ковид официально не ставили, но по симптоматике это явно был он, и даже тех, кто просто подозревал, что переболел им, но за помощью не обращался. Ведь было много тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в легкой степени, на ногах, или были контактные лица. Всем им мы делаем углубленную диспансеризацию. К тому же ковид никуда не делся и сейчас.

— Чем углубленная диспансеризация отличается от обычной? Что туда входит?

— В нее входит больший спектр анализов. Кроме уровня глюкозы и холестерина, смотрим органы, на которые ковид мог дать осложнение. Функции печени, почек проверяются. При этом проверяется не только общий холестерин, но и липопротеиды низкой плотности, то есть плохие. Дальше смотрим признаки постковидного воспаления или текущего сильного воспаления. Это С-реактивный белок и лактатдегидрогеназа. Эти еще анализы тоже показывают признаки воспаления. Потом делаем спирометрию, проверяем функции дыхания.

Бывает, что переболел человек ковидом, а после него сахарный диабет развился. Даже если человек ничем не болел раньше. Смотрим, вдруг на почки дала осложнение инфекция или на печень, на систему желудочно-кишечного тракта. Или, допустим, у пациента не восстановилась функция внешнего дыхания. Потом еще нужно посмотреть, как он переносит физические нагрузки, например, сколько метров из 6-минутной ходьбы человек может пройти.

В углубленную диспансеризацию входит бОльший спектр анализов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках углубленной диспансеризации также выявляем новообразования или признаки туберкулеза. Или, как я уже говорила, что всех проверяют на онкоцитологию, есть еще жидкостная онкоцитология. Ее делают пациентам определенного возраста в Республиканском онкологическом диспансере.

Не могу сказать, что к нам не приходит в основном молодежь — не приходят люди всех возрастов. Нет проблемы с теми, кто уже привык и каждый год приходит на диспансеризацию. Проблема с теми, кто ни разу не был. Понимаете, они должны услышать и прийти. И когда придут один год, а диспансеризация разная по годам*, они уже какой-то план действия для себя выработают. Когда придут на второй год, у них уже новые анализы будут. Например, маммографию в этом году делают женщинам четного года рождения, а следующий год будет для нечетного. И они уже поймут: в этом году я осилила часть, а на следующий уже больше. Тогда они втянутся и будут проходить каждый путь. Это должно стать привычным делом. Мы же все делаем определенные гигиенические процедуры по утрам. Никто не пойдет на работу неумытым, не почистив зубы. Так и здесь должно быть. Все живут своими семьями, со своими семейными традициями. Вот и диспансеризация должна стать традицией.



* В 2024 году на диспансеризацию ждут всех граждан от 18 лет и старше. После диспансеризации пациент получает паспорт здоровья с заключениями и рекомендациями по результатам обследований.