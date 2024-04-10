«До 2022 года никто из экспертов не устраивал истерики»

Угрозу китайской экспансии сочли преувеличенной

Фото: Реальное время

Доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков падает второй год подряд, отмечают аналитики. В 2023 году, по оценкам «Автостат-Инфо», он занимал чуть более 20% рынка, в то время как китайские производители захватили уже более 60%. За первые три месяца 2024 года доля КАМАЗа просела еще сильнее. Однако представители автогиганта уверены, что эксперты неправильно посчитали рынок и не располагают всей информацией, часть из которой сегодня нельзя раскрывать. О рынке грузовых авто в России и особенностях китайской экспансии — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Китай подвинул не только Большую семерку, но и КАМАЗ?

По итогам 2023 года, лидерство на российском рынке грузовиков однозначно принадлежит Китаю — его доля за 2023 год выросла почти вдвое — с 30,5 до 60,6%, или 87,4 тысячи единиц, оценил расстановку сил на рынке эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов. Доля иномарок на российском рынке в целом выросла с 44,5 до 66,1%, то есть с менее чем половины до почти что 2/3 рынка.

При этом за 2 месяца 2024 года доля Китая на рынке грузовиков увеличилась с 53 до 61,6% или до 11,2 тыс. машин, отмечает Климнов. В первую очередь Китай занял опустевшую из-за санкций нишу «европейской Большой семерки». По словам эксперта, доля европейцев в 2023 году упала на 14,4%, до менее чем 5,5 тысячи машин (3,8% от рынка против 7,6% годом ранее).

— Грузовой рынок в целом рос быстрыми темпами с середины 2022-го до августа 2023-го, но после повышения утильсбора продажи резко пошли вниз, хотя по году и показали рост на 70%, — говорит Александр Климнов. — В начале 2024-го рост рынка составил 16,6%, а в марте еще ускорился.

На рынке России сегодня представлены китайские BAW, Beiben, Beifang Benchi, CAMC, Chenglong, Chusheng, Fengchuen, JMC, Liugong/LTC, SDAC и Yuejin, а также «как бы российский» «Валдай» (по сути Foton с другими шильдами). Сильнее всего, по его оценкам, наращивал присутствие Dongfeng — с единичной продажи в 2022-м до 4,7 тысячи грузовиков в 2023-м, рассказал эксперт.

Китайские производители заменили собой не только европейские, но и значительно потеснили отечественные марки. Отечественные грузовые марки за 2023 год выросли только на 4%, до 48,9 тысячи авто, что на фоне роста рынка в целом на 70% означает сокращение их доли с 55,5 до 33,9%, посчитал эксперт.

Непосредственно КАМАЗ, по оценкам «Автостат-Инфо», просел в прошлом году на 1,7%, до 31,5 тысячи, а его доля упала с 37,8 до 21,8%. За 2 месяца 2024 года КАМАЗ упал уже на 19,3%, по марту предварительные данные говорят уже о 35-процентном падении, сообщил Климнов.

«Частично сокращение доли КАМАЗа связано с действием санкций, которые постепенно преодолеваются, но преимущественно с ограничением поставок на гражданский рынок из-за большой загруженности заказами силовых ведомств, — считает эксперт. — Однако и фактор конкуренции с китайскими и европейскими производителями также присутствует».

Выручка КАМАЗа по МСФО выросла на 27%

Консолидированная выручка группы организаций ПАО «КАМАЗ», по международным бухгалтерским стандартам, составила 370,3 млрд рублей, превысив уровень прошлого года на 27%. Чистая прибыль по итогам года составила 16,9 млрд рублей. Значительные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж в сегментах грузовых автомобилей и пассажирского транспорта (автобусов и электробусов), говорится на сайте компании.

Чистый долг на конец 2023 года составил 57,2 млрд рублей, что на 16% ниже прошлогоднего показателя. Соотношение чистого долга к EBITDA за 2023 год составило 1,7 раза. В 2023 году продолжилась реализация проектов, направленных на обновление модельного ряда, в том числе на санкционно устойчивой базе. Инвестиционная программа реализована в объеме 8,6% от выручки, отчитался КАМАЗ.

Непосредственно КАМАЗ, по оценкам «Автостат-Инфо», просел в прошлом году на 1,7% до 31,5 тысяч. Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

«Принимая во внимание важность обеспечения технологического суверенитета страны, мы продолжим реализацию проектов по развитию модельного ряда автомобилей К5, локализации автокомпонентов для линейки мало- и среднетоннажных автомобилей «Компас». Кроме того, мы будем и далее совершенствовать производство и технику для участия в реализации федеральных проектов по обновлению пассажирского автотранспорта для регионов и муниципалитетов России», — прокомментировал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Данные некорректные»

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев пояснил, что данные «Автостата» не могут быть корректными. «Во-первых, они включают в рынок грузовиков малотоннажные грузовики до 14 тонн. Мы же производим грузовики свыше 14 тонн, и во всем мире это называется рынок тяжелых грузовиков и считается отдельно, — пояснил он. — Во-вторых, «Автостат» считает рынок грузовиков по регистрациям в ГАИ, а в это число не входят российские грузовики, которые поставляются силовым ведомствам и на новые территории. Мы не имеем права раскрывать наши числовые показатели, но могу сказать, что по итогам и 2022 года и по итогам 2023 года наше производство не только не снизилось, но и выросло, просто не все грузовики попадают в статистику Автостата. Это касается всех российских производителей, не только КАМАЗа.

Также Афанасьев отмечает, что доля иностранных производителей на российском рынке грузовиков во все постсоветские годы колебалась от 30 до 60%.

— До 2022 года это были машины из Европы, США и Японии, и тогда никто из «экспертов» не устраивал из-за этого истерики, а говорил о свободном рынке. Например, в 2008 году КАМАЗ на рынке тяжелых грузовиков занимал около 28%, а при подсчетах, как у Автостата с малотоннажниками, то менее 20%. И доля российских производителей определялась ситуацией в экономике России. Как это не покажется странным, но всегда при росте экономики России и, соответственно, рынка грузовиков, доля иностранных производителей росла, а российских снижалась, — прокомментировал руководитель пресс-службы.

Сейчас же долю добровольно ушедших недружественных производителей заняли различные китайские производители, чем фактически спасли российский рынок от коллапса, подчеркивает Афанасьев. «Российские производители ограничены в своих производственных мощностях, которые невозможно нарастить одномоментно в два раза, чтобы покрыть все потребности рынка, — говорит он. — Кроме того, в 2023 году, из-за переориентации экономики России на Восток и роста перевозок в этом направлении российский рынок тяжелых грузовиков вырос до феноменальных показателей — в 147 тысяч грузовиков. Это лучший результат за все постсоветские годы».

«Мы действительно в 2022 году (не в 2023!) приостанавливали производство грузовиков К5, в которых было достаточно много комплектующих из недружественных стран, но компенсировали это производством грузовиков поколения К3. Но уже в 2023 году мы произвели К5 в количестве 5 тысяч штук, что является историческим максимумом с 2020 года, когда он пошел в серию», — объясняет представитель завода.

«C февраля 2023 года КАМАЗ возобновил выпуск модели 54901 на санкционно устойчивой основе, заменив в нем более 2,3 тысячи комплектующих на российские или восточные, — подчеркнул он. — Кстати, многие российские и не только предприятия оказались не готовы с точки зрения качества комплектующих, поэтому на новые К5 есть нарекания у потребителей. Мы это не скрываем и работаем над исправлением недостатков».

После феноменального роста в 2023 году рынок тяжелых грузовиков в России в этом году снизится, по оценкам КАМАЗа, до 110 тысяч. «В марте уже наступил спад продаж. Это было ожидаемо, так как среднегодовой рынок тяжелых грузовиков за последние 20 лет колеблется от 90 до 110 тысяч штук в год», — уточнил он.

«У КАМАЗа неплохие перспективы»

— Положение группы компаний КАМАЗ является устойчивым, это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, диверсифицированной продуктовой линейкой, группа выпускает не только грузовики, причем разных классов, но и общественный транспорт, спецтехнику, — говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». — Во-вторых, компания выпускает автомобили с разными силовыми установками: с традиционными двигателями, с электродвигателями, с двигателями на газу».

Группа КАМАЗ при необходимости может увеличить объемы производства и постоянно модернизирует их. По его оценкам, КАМАЗ имеет неплохие перспективы для дальнейшего развития, в феврале группа опубликовала программу стратегического развития компании на период до 2030 года, которая предусматривает увеличение выручки на сумму свыше 805 млрд рублей к концу этого года.

К концу 2030 года предусмотрено увеличение продаж грузовых автомобилей до порядка 60 тысяч единиц, причем доля продаж за рубежом должна составить 16%. Планируется разнообразить продуктовый ряд, выпускать больше не только грузовых автомобилей, но и другой техники и оборудования. Также компания планирует увеличить объемы производства: в феврале 2024 года главный конвейер перешел на выпуск 200 автомобилей в сутки, увеличение выпуска до 220 автомобилей в сутки намечено на четвертый квартал этого года, а в следующем году планируется выпускать 240 автомобилей в сутки.