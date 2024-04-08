«КОС-Синтез» в финале. Ждем реванша в противостоянии с Волгоградом

Победа в Астрахани получилась куда более легкой, чем в казанском матче

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Легкой прогулкой оказалась вторая полуфинальная игра в Астрахани между местным «Динамо-СШОР» и «КОС-Синтезом». Задел в четыре безответных гола, созданный в первом периоде, успокоил казанцев и подавил астраханцев настолько, что обе команды так и не смогли вернуться из состояния успокоения и подавленности, считает спортивная редакция «Реального времени».

Вспоминая сухость Олега Даля

Ярко светившее солнце радовало астраханцев, но максимально затрудняло трансляцию, поскольку еще и вода бликовала. Поэтому расписывать противостояние нет особого смысла, тем более что и трансляция оставляла желать лучшего. К примеру, в момент, когда Сергей Лисунов забивал гол, оператор направил камеру на второго тренера астраханцев Эрика Хачатуряна, как будто стараясь изменить реальность. А она складывалась не в пользу хозяев. И в отношении Игоря Чиркова, который в первом периоде напоминал героя киносказки «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Там персонаж Олега Даля переплывал реку, держа в руках котелок с ухой чтобы выполнить условие задачи, выйти из водоема сухим. Так и Чирков остался сухим, судя по табло. Зато Артем Одинцов на какой-то момент игры имел в активе два гола и в пассиве одно удаление. Когда такое было, чтобы сверхжесткий защитник Одинцов больше забивал, чем разрушал? А вот в самый важный момент сезона такое произошло. Второй гол Одинцова со средней дистанции или же мяч Романа Шепелева, который уплыл в контратаку один на один с голкипером Кириллом Корнеевым, после невнятного броска астраханцев, — все это состоялось на фоне уверенной игры казанцев и абсолютной беспомощности хозяев. Какую-то веру в успех им внушил гол Тимура Сыкалова при счете 3:9, за секунду до конца владения мячом, с острого угла, броском с неудобной руки, в щелочку, образовавшуюся между ближним углом и торсом Чиркова. Плюшка, одним словом, после которой астраханцы встрепенулись, забросили еще два мяча, исправляя цифры итогового протокола в разделах «счет», «процент реализованных бросков» и создавая ложное впечатление напряженной борьбы у тех, кто не посмотрел матч.

Ждем реванша с Волгоградом

Поскольку волгоградский «Спартак» свой гостевой матч в Санкт-Петербурге тоже выиграл, обе команды будут иметь еще по неделе отдыха для того, чтобы сойтись в битве за золото. В итоге на текущей неделе Казань увидит только один поединок, в серии за седьмое место «КОС-Синтез-УОР» будет принимать сборную Беларуси. Молодые казанцы в Минске устроили триллер с хозяевами бассейна, когда со счета 9:5 хозяева сравняли счет и уже настраивались на штрафные броски. Но, как неделю назад, старшие товарищи начали забивать за 100 с небольшим секунд до сирены, так и подопечные Николая Шепелева собрались, забили, отбились, и снова забили, победив 11:9 и вернув серию в Казань.

Приближается окончание сезона, и возникает вопрос с дальнейшим направлением в развитии казанского водного поло. Либо с омоложением основы, соответственно, заменой части возрастных игроков на молодежь, либо на еще один сезон без изменений. В этом плане любопытно было бы понаблюдать за прогрессом молодежи. Помнится, в 2021 году загребское «Динамо» устроило серьезный переполох в Лиге Европы, обыграв в группе ЦСКА, в плей-офф «Краснодар» и «Тоттенхем» и уступив только в четвертьфинале. Клуб, настроенный на подготовку и продажу молодежи, на один сезон сохранил костяк, поскольку в коронавирус трансферная активность резко снизилась, и любители футбола получили очень самобытную команду. Жаль, что только на год. Понятно, что многое будет зависеть от итогов сезона, и в случае успеха в чемпионате и Кубке страны, никому не придет в голову серьезно менять состав.

Первым чемпионатом мира в России может стать казанская Акватика

Раз уж зашел разговор о Хорватии и Адриатике, то информируем, что со следующего сезона ватерпольный «Дубай» начнет играть в Адриатической лиге. Причем лига запросила у представителей ОАЭ крупную финансовую компенсацию, и хозяева команды из Эмиратов удовлетворили эти требования. С учетом «Дубая» в Адриатической лиге в следующем сезоне будут играть 16 клубов. Основной вопрос: почему Эмираты проигнорировали открытый чемпионат России? Вопрос вдогонку: с ними кто-то вел переговоры по этому поводу? Вопрос третий: у нас вообще идет какая-то работа по формированию международного календаря?

Водоплавательный чемпионат мира — 2025 в Катаре стал предпоследним в череде соревнований подобного уровня, начатых с Будапешта-2022. Все-таки на 2026 год запланирована привычная передышка, а затем маячит Казань-2027. Как шутил кавээнщик Дмитрий Бушуев из кировской «Вятки», что вернулся в высшую лигу, после того, как у Маслякова закончились азиаты (в 2017 году — победа Казахстана, в 2016-м — Кыргызстан, да и чемпионы 2015-го «Камызяки» с этническими казахами Азаматом и Мухой в составе тоже причислялись в КВН-тусовке к «азиатам»), так и у ФИНА закончились азиаты. Корейский Кванджу, Олимпиада в Токио плюс ЧМ в Фукуоке, в начале нынешнего года был Катар, и маячит Сингапур в 2025 году.

Казахстан, возвращайся!

Сингапур, кстати, активно готовится, после Универсиады-2023 делегировал женскую сборную и на ЧМ, пусть она все проиграла, но для страны важно, что это был всего лишь третий по счету представитель Азии, после Китая и Казахстана. На ЧМ в Катаре сингапурки заменили Японию, которая по каким-то причинам снялась с участия в чемпионате мира, в итоге обогнали Южную Корею, для Сингапура, поверьте, это уже немаловажно. Мужская сборная сыграла на Азиатских играх, прошлогодней Универсиаде, теперь будет стоять задача — выступить на домашнем ЧМ не хуже Казахстана в Катаре.

Увы, наши бывшие сограждане не просто заняли последнее место, а сделали это с какой-то обреченностью, с разницей забитых и пропущенных в минус 93 мяча. В пяти матчах! У безнадежной Великобритании на домашней Олимпиаде было всего лишь минус 49, при том, что там в соперниках не было ни Японии, ни ЮАР. Южная Корея в Кванджу вообще одержала победу над Новой Зеландией. Иными словами, результат мужской сборной Казахстана абсолютно худший в истории ЧМ, и это при том, что три игрока сборной играют в Суперлиге Сербии, «прямо сейчас» в турнире с 7 по 12 места. Получается, что стратегия с делегированием сильнейших игроков в европейские чемпионаты не работает. Тогда уж лучше вернуться к испытанной практике выступления «Астаны» в открытом чемпионате России.

