Между Джоном Гришэмом и Уильямом Шекспиром

Книга этой недели — произведение «Как писать книги» Стивена Кинга

Фото: Реальное время

В этом году исполнилось 50 лет писательской карьере Стивена Кинга. А все началось 5 апреля 1974 года. Именно тогда вышел дебютный роман писателя «Керри». Прошло полвека. За это время «король ужасов» опубликовал более 80 романов и несколько сборников рассказов. То есть он писал по несколько книг в год. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о довольно необычной книге Стивена Кинга. «Как писать книги» — это смесь руководства по писательскому мастерству с автобиографией.

Однажды у Стивена Кинга спросили, как ему удается быть таким продуктивным и писать так много книг. Он ответил, что в среднем пишет по две тысячи слов в день. На это у американского писателя уходит от четырех до шести часов. А потом его рабочий день заканчивается. Этот метод помог ему написать весь тот массивный корпус книг, проданных тиражом более 400 млн по всему миру. Это больше, чем у популярного американского писателя Джона Гришэма, но меньше совокупного тиража произведений Уильяма Шекспира.

По произведениям Стивена Кинга сняли множество фильмов и сериалов. Кстати, не все экранизации получились удачными. Кроме этого, писатель получил множество наград. Но, по словам Кинга, только одна из них была самой важной — это литературная премия О. Генри, которую вручают за лучший рассказ. Кинг получил ее в 1996 году за рассказ «Человек в черном костюме», написанный в 1994 году. Это произведение Стивен Кинг посвятил писателю Натаниэлю Готорну.

В произведении «Как писать книги» Стивен Кинг окончательно раскрывает все свои писательские секреты. В книге чуть более трехсот страниц, и в ней нет оглавления. Но условно книгу можно разделить на две части — автобиография и раздел о писательстве.

В первой части читатель узнает подробности из детства, юности и очень личного становления Стивена Кинга как писателя. Если вы склонны к писательству, то уже здесь получите массу полезных советов про взлеты и падения, которые может принести писательская жизнь. Это очень проникновенные отрывки, которые, как и любой хороший роман Кинга, глубоко трогают читателя. Писатель рассказывает о довольно сложном жизненном этапе, когда у него практически не было денег, чтобы прокормить семью. Он делится невероятно личными подробностями о проблеме с алкоголем. Кинг рассказывает, как пытался взять жизнь под контроль. И как видим, у него получилось. Он стал тем Стивеном Кингом, которого мы теперь знаем. Но путь к этому был сложен, тернист, местами мрачен.

Вторая часть книги посвящена письму как таковому. Автор бестселлеров объясняет, как он занимается писательским ремеслом, сравнивает с тем, как это делают другие авторы. Кинг подробно описывает, на что начинающий писатель должен обращать внимание и чего следует избегать. Он также дает несколько советов по стилистике, грамматике и словарному запасу. При этом подчеркивает, что все это — конечно же, важные составляющие воображаемого набора инструментов писателя, но нельзя забывать о волшебстве письма.

«Король ужасов» рассматривает требования к писательской профессии и то, как важно просто хотеть рассказать хорошую историю. Стивен Кинг дает несколько практических упражнений, предлагая читателю пофантазировать и потренировать свое воображение. А потом приступает к самой сложной для многих начинающих писателей работе — редактуре. Точнее, саморедактуре.

Вторую часть книги Стивен Кинг писал после серьезной автомобильной аварии. И эти события тоже отражены в его автобиографической инструкции по писательству.

А в конце книги можно найти факсимиле с редактурой текста самим Стивеном Кингом. На отпечатанном на машинке тексте автор чиркает, ставит пометки и вставляет более подходящие фразы. Кинг показывает разницу между черновой и отредактированной версией текста. А также объясняет причины внесенных улучшений или исключений, чтобы читатель мог взглянуть на работу с практической точки зрения, опираясь на опыт автора бестселлеров.

«Как писать книги» показывает, что письмо — это нечто большее, чем просто соединение слов друг с другом. Кинг демонстрирует, как жизнь тесно переплетается с текстом. И получается, что «Как писать книги» — это не просто инструкция по писательству. Это писательская автобиография одного из самых популярных современных авторов.

Издательство: АСТ

Перевод: М. Левин

Количество страниц: 320

Год: 2022

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». За помощь в проведении съемки благодарим Национальную библиотеку РТ.