Либерж Кпадону, дроны в Елабуге, подготовка к ВПР: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали смерть звезды «Дома-2» Либерж Кпадону, атакованная беспилотниками Елабуга и этап всероссийских проверочных работ. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Подготовка к ВПР и готовые домашние задания — главные темы минувшей недели

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Запрос (31 марта — 6 апреля) Прирост популярности, % либерж кпадону 4 000 новости елабуга 3 250 гдз по русскому 1 450 гдз 1200 новости татарстана 500 решу впр 250 впр 200 елабуга 170 решу огэ 90 еду татар 9

Смерть звезды телешоу «Дом-2» Либерж Кпадону стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Тело женщины обнаружили 31 марта, она скончалась в возрасте 36 лет. Подробности смерти теледивы стали известны не сразу, первоначально сообщалось, что она скончалась за 40 дней до обнаружения, но позже эту информацию опровергли. Тем не менее Кпадону хоронили в закрытом гробу.

Также в топах поисковых запросов остались новости Елабуги, недавно атакованной беспилотниками. Большую же часть топа составляют запросы, связанные с прошедшими на этой неделе всероссийскими проверочными работами, готовые домашние задания, порталы для подготовке к ЕГЭ и цифрового образования Татарстана.

В Альметьевске не следят за новостями

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС (31 МАРТА — 6 АПРЕЛЯ) Казань набережные челны альметьевск нижнекамск либерж кпадону 26 31 34 37 новости елабуга 12 91 - 100 гдз по русскому 5 4 8 7 гдз 7 6 12 9 новости татарстана 13 7 - 50 решу впр 7 15 5 9 впр 2 16 13 11 елабуга <1 2 - <1 решу огэ 4 6 4 4 еду татар 1 3 - 1

Примечательно, что Альметьевска не оказалась в статистике сразу трех запросов, связанных с новостями: «новости елабуга», «новости татарстана», «елабуга». При этом наибольший интерес на минувшей недели жители Набережных Челнов и Нижнекамска проявляли к новостям своего соседа — Елабуги.

Новый клип Моргенштерна* и Елабуга «взорвали» татарстанский YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

Запрос (31 марта — 6 апреля) Прирост популярности, % елабуга 2 800 смута 1 700 вписка 500 татарстан 250 последняя любовь моргенштрен* 250 плюшки 250 последняя любовь 200 тамаев 140 бустер 130 моргенштерн* 120

Видео из Елабуги, выпущенная 4 апреля компьютерная игра «Смута» и песня Моргенштерна* «Последняя любовь» попали в топ запросов татарстанцев на YouTube. Также в лидерах оказался проект «Плюшки» и Татарстан.

Артем Гафаров