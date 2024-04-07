Либерж Кпадону, дроны в Елабуге, подготовка к ВПР: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали смерть звезды «Дома-2» Либерж Кпадону, атакованная беспилотниками Елабуга и этап всероссийских проверочных работ. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Подготовка к ВПР и готовые домашние задания — главные темы минувшей недели
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|Запрос (31 марта — 6 апреля)
|Прирост популярности, %
|либерж кпадону
|4 000
|новости елабуга
|3 250
|гдз по русскому
|1 450
|гдз
|1200
|новости татарстана
|500
|решу впр
|250
|впр
|200
|елабуга
|170
|решу огэ
|90
|еду татар
|9
Смерть звезды телешоу «Дом-2» Либерж Кпадону стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Тело женщины обнаружили 31 марта, она скончалась в возрасте 36 лет. Подробности смерти теледивы стали известны не сразу, первоначально сообщалось, что она скончалась за 40 дней до обнаружения, но позже эту информацию опровергли. Тем не менее Кпадону хоронили в закрытом гробу.
Также в топах поисковых запросов остались новости Елабуги, недавно атакованной беспилотниками. Большую же часть топа составляют запросы, связанные с прошедшими на этой неделе всероссийскими проверочными работами, готовые домашние задания, порталы для подготовке к ЕГЭ и цифрового образования Татарстана.
В Альметьевске не следят за новостями
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС (31 МАРТА — 6 АПРЕЛЯ)
|Казань
|набережные челны
|альметьевск
|нижнекамск
|либерж кпадону
|26
|31
|34
|37
|новости елабуга
|12
|91
|-
|100
|гдз по русскому
|5
|4
|8
|7
|гдз
|7
|6
|12
|9
|новости татарстана
|13
|7
|-
|50
|решу впр
|7
|15
|5
|9
|впр
|2
|16
|13
|11
|елабуга
|<1
|2
|-
<1
|решу огэ
|4
|6
|4
|4
|еду татар
|1
|3
|-
|1
Примечательно, что Альметьевска не оказалась в статистике сразу трех запросов, связанных с новостями: «новости елабуга», «новости татарстана», «елабуга». При этом наибольший интерес на минувшей недели жители Набережных Челнов и Нижнекамска проявляли к новостям своего соседа — Елабуги.
Новый клип Моргенштерна* и Елабуга «взорвали» татарстанский YouTube
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|Запрос (31 марта — 6 апреля)
|Прирост популярности, %
|елабуга
|2 800
|смута
|1 700
|вписка
|500
|татарстан
|250
|последняя любовь моргенштрен*
|250
|плюшки
|250
|последняя любовь
|200
|тамаев
|140
|бустер
|130
|моргенштерн*
|120
Видео из Елабуги, выпущенная 4 апреля компьютерная игра «Смута» и песня Моргенштерна* «Последняя любовь» попали в топ запросов татарстанцев на YouTube. Также в лидерах оказался проект «Плюшки» и Татарстан.
Справка
* признан иноагентом