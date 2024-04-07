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Либерж Кпадону, дроны в Елабуге, подготовка к ВПР: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

13:00, 07.04.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Либерж Кпадону, дроны в Елабуге, подготовка к ВПР: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали смерть звезды «Дома-2» Либерж Кпадону, атакованная беспилотниками Елабуга и этап всероссийских проверочных работ. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Подготовка к ВПР и готовые домашние задания — главные темы минувшей недели

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Запрос (31 марта — 6 апреля)Прирост популярности, %
либерж кпадону4 000
новости елабуга3 250
гдз по русскому1 450
гдз1200
новости татарстана500
решу впр250
впр200
елабуга170
решу огэ90
еду татар9

Смерть звезды телешоу «Дом-2» Либерж Кпадону стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Тело женщины обнаружили 31 марта, она скончалась в возрасте 36 лет. Подробности смерти теледивы стали известны не сразу, первоначально сообщалось, что она скончалась за 40 дней до обнаружения, но позже эту информацию опровергли. Тем не менее Кпадону хоронили в закрытом гробу.

Также в топах поисковых запросов остались новости Елабуги, недавно атакованной беспилотниками. Большую же часть топа составляют запросы, связанные с прошедшими на этой неделе всероссийскими проверочными работами, готовые домашние задания, порталы для подготовке к ЕГЭ и цифрового образования Татарстана.

В Альметьевске не следят за новостями

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС (31 МАРТА — 6 АПРЕЛЯ)Казаньнабережные челныальметьевскнижнекамск
либерж кпадону26313437
новости елабуга1291-100
гдз по русскому5487
гдз76129
новости татарстана137-50
решу впр71559
впр2161311
елабуга<12-

<1

решу огэ4644
еду татар13-1

Примечательно, что Альметьевска не оказалась в статистике сразу трех запросов, связанных с новостями: «новости елабуга», «новости татарстана», «елабуга». При этом наибольший интерес на минувшей недели жители Набережных Челнов и Нижнекамска проявляли к новостям своего соседа — Елабуги.

Новый клип Моргенштерна* и Елабуга «взорвали» татарстанский YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

Запрос (31 марта — 6 апреля)Прирост популярности, %
елабуга2 800
смута1 700
вписка500
татарстан250
последняя любовь моргенштрен*250
плюшки250
последняя любовь200
тамаев140
бустер130
моргенштерн*120

Видео из Елабуги, выпущенная 4 апреля компьютерная игра «Смута» и песня Моргенштерна* «Последняя любовь» попали в топ запросов татарстанцев на YouTube. Также в лидерах оказался проект «Плюшки» и Татарстан.

Артем Гафаров
Справка

* признан иноагентом

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