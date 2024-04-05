IT-ипотеку поставили на паузу

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Льготные кредиты на покупку жилья для айтишников оказались не такими доступными и популярными, как их позиционируют власти. В 2022 году на волне массового отъезда айтишников из России правительство запустило программу для их удержания — специалистам пообещали льготные кредиты на покупку жилья под 5% годовых. За все время действия программы в стране такие кредиты получили, по данным Минцифры России, 56 тысяч айтишников, в Татарстане — менее 2,5 тысячи специалистов. В начале года банки начали массово приостанавливать выдачу IT-ипотек. Что происходит с IT-ипотекой и когда она снова станет доступной, разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Лимиты исчерпаны

ВТБ приостановил выдачу IT-ипотеки с 3 апреля в связи с исчерпанием лимитов по этой программе, сообщили в пресс-службе банка. Сейчас банк ждет решения правительства по дальнейшему развитию IT-ипотеки и при увеличении ее финансирования примет участие в новом распределении средств. Ранее выдачу ипотеки для айтишников приостановили «Промсвязьбанк», Сбер, «Альфа-банк», УБРиР, «Абсолют-банк».

В пресс-службе Сбера подтвердили, что IT-ипотека пока не выдается, банк ждет решения правительства. В «Росбанке» «Реальному времени» рассказали, что IT-ипотеку пока выдают.

В Минцифре РФ отчитались, что в ближайшее время до банков доведут дополнительные средства и выдача ипотеки возобновится. Проект постановления об увеличении общего лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей одобрен правительством России сегодня. Об этом на заседании Правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Уже в апреле оператор этой меры поддержки «ДОМ.РФ» распределит дополнительные лимиты между банками и доведет до них финансирование, пообещали в ведомстве.



Из 857 тысяч айтишников на ипотеку решились 56 тысяч

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2022 году. За все время реализации программы банками получено более 183 тысяч заявок от айтишников. В программу IT-ипотеки регулярно вносились изменения для того, чтобы расширить перечень тех, кто может принять в ней участие. Выделение дополнительных средств из бюджета позволит поддержать еще не менее чем 15 тысяч IT-специалистов. По данным Минцифры РФ, в России сейчас работают 857 тысяч айтишников, их количество за год выросло на 13%.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, за все время реализации программы было выдано более 56 тысяч IT-ипотек на сумму порядка 500 млрд рублей. В Татарстане за все время реализации программы выдана 2481 ипотека. Республика вошла в топ-5 регионов по выдаче таких ипотек, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Свердловской областям.

Один из айтишников, пожелавший остаться неназванным, поделился с «Реальным временем» своим опытом получения ипотеки в конце прошлого года. «Все было настолько быстро, что я передумал об объекте недвижимости и решил взять подороже, — рассказал IT-специалист. — Банк и одобрение на увеличение лимита прислал очень быстро. На все процедуры ушло около недели». Теперь ему нужно каждые полгода информировать банк о том, что он работает в IT-сфере. Менять сферу работы на другую нельзя в течение пяти лет, в противном случае ставка по кредиту станет рыночной. «Если я решу сменить работу, то для сохранения ставки новый работодатель должен быть зарегистрирован в Минцифре РФ как IT-компания. Банк сам сверяется с реестром, подтверждающих документов носить не нужно», — уточнил он.

Айтишников не удается «привязать»?

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что после получения кредита айтишники становятся привязанными к работодателю. «В 2022 году, на заре программы, они теряли все льготы сразу через три месяца после увольнения, — напоминает Осадчий. — Теперь период, когда айтишник должен устроиться в новую аккредитованную при Минцифре компанию, увеличился до полугода. Но риск потери льгот сохраняется». В любом случае потеря работы ударяет в случае IT-ипотеки сильнее, чем в случае обычной льготной.

— За полгода не всюду и не каждый может найти новую работу, да еще в аккредитованной компании, — отмечает эксперт. — Если бы додумались хотя бы переключать на обычную льготную ипотеку под 8% в случае с потерей работы, а не сразу на рыночную, то желающих брать такую ипотеку было бы больше. Но хотели как лучше, а получилось как всегда.

«Кроме того, айтишники — народ мобильный и не склонный связывать себя собственным жильем, — говорит Осадчий. — Тем более сейчас, в условиях прилета дронов, жилье становится менее безопасной инвестицией».

