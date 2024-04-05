Великая сила искусства

В Нижнекамске прошла Неделя театра нефтегазохимических городов России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

С 27 марта по 4 апреля театральные коллективы из Уфы, Москвы, Альметьевска, Казани, Нижнекамска и Тобольска давали спектакли и мастер-классы на трех культурных площадках города. Кто, что и как показывал на Неделе театра нефтегазохимических городов России — читайте в материале «Реального времени».

Идея воплотилась в жизнь

Автор и организатор Недели — коллектив Дома народного творчества. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Ильнур Сагитов: «Неделя театра дала нижнекамцам и гостям города замечательную возможность отдохнуть и погрузиться в театральное искусство». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Неделя театра нефтегазохимических городов России второй год подряд дает нижнекамцам и гостям города замечательную возможность отдохнуть и погрузиться в театральное искусство. В течение девяти дней десять театральных коллективов ставили спектакли, проводили творческие встречи и мастер-классы в Доме народного творчества, театральном комплексе «Джалиль» и Нижнекамском татарском драматическом театре им. Туфана Миннуллина. На творческих встречах ребята из школьных театральных кружков смогли побеседовать с народными и заслуженными артистами Татарстана, взять автографы, сделать селфи. Спектакли известных театров вызвали интерес у жителей Нижнекамска. Залы были полными. Цены на билеты мы постарались сделать доступными. Возможно было купить билет и по «Пушкинской карте». Мы реализовали более 1 000 благотворительных билетов, — отметил директор Дома народного творчества Ильнур Сагитов.

Театр, театр, театр

Торжественное открытие Недели состоялось в Международный день театра — 27 марта — в Доме народного творчества.

На открытии выступил скрипичный дуэт Destiny. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Театральный марафон начался со спектакля нижнекамского драмтеатра «Угасшие звезды». На следующий день в ДНТ прошел литературно-музыкальный вечер «Жидегэн чишмэ». Эстафету подхватили Татарский государственный академический театр им. Галиасгара Камала со спектаклем «Ситцевая свадьба» в постановке Айдара Заббарова, Уфимский государственный татарский театр «Нур» и Школа-студия МХАТ. Уфимцы дебютировали на сцене ТЮЗа со спектаклем «Жить хорошо». В гастрольную программу московской театральной школы вошли также прослушивания юных дарований, желающих поступить в Школу-студию.

Фотосушка — своеобразный отчет и одновременно афиша. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Порадовали своими постановками нижнекамцев и гостей города местные коллективы — Театр юного зрителя и Татарский театр эстрады «Мунча ташы». Альметьевский государственный татарский драматический театр поставил драму «Ат карагы». В программу Недели театров вошла также музыкальная комедия Молодежного театра на Булаке «Ханума». Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Габдуллы Кариева представил вниманию зрителей мелодраму «Тапшырыл... ган хатлар». Антон Непомнящий привез из Москвы лирическую комедию «Большой куш».

«Шут Балакирев»

Завершила Неделю трагикомедия о жизни придворного шута в исполнении Тобольского драматического театра им. Петра Ершова «Шут Балакирев». Герой пьесы, Иван Александрович Балакирев, — реальное историческое лицо. Дворянин был доверенным слугой Петра I и Екатерины и придворным шутом. По воле судьбы он оказался посвящен во взаимоотношения императрицы с камергером Виллимом Монсом, был арестован и сослан. Легенда превратила его (не без участия К.А. Полевого, издавшего в 1839 году «Собрание анекдотов Балакирева») в шута-острослова, имевшего смелость высказывать императору то, о чем другие предпочитали молчать.

Придворные шуты Петра I. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— «Шут Балакирев» — последняя пьеса Григория Горина. Премьера спектакля состоялась 14 мая 2001 года в «Ленкоме». Наш театр дал премьеру к 350-летию Петра I. Чтобы костюмы и декорации спектакля воссоздавали петровскую эпоху, пришлось перелопатить тома исторической литературы. Мы готовились несколько месяцев, — рассказала художник-постановщик тобольского драмтеатра Ольга Трофимова.

Режиссер-постановщик «Шута Балакирева» — Анатолий Лобанов. В его версии лейтмотивом спектакля стал феномен того, что происходит с нормальным человеком, когда он попадает в горнило власти, каким он оттуда выходит. Не обойдены вниманием в спектакле и социальные драмы. Проблемы отцов и детей, самореализация, отношение к смерти, социальное неравенство и даже алкоголизм...

Игра актеров не оставила зрителей равнодушными. Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Впечатлили игра актеров, костюмы, световое решение, музыкальное сопровождение. Все настолько выбивалось из привычной картины мира, отличалось от привычных мне постановок, что «Шут Балакирев» вызвал сильные противоречивые чувства. Героям и сочувствуешь, и ругаешь, очень живые персонажи получились. А диалоги были настолько резкими и свободными, что цепляли, — рассказала зрительница Ирина.

Перспективы проекта

На торжественной церемонии закрытия Недели театра коллективу тобольского театра вручили памятный диплом и статуэтку, коллективу Дома народного творчества — благодарственное письмо главы Нижнекамского муниципального района.

Торжественная церемония закрытия Недели театра нефтегазохимических городов России. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Этот социальный проект направлен на улучшение жизни, на то, чтобы город стал еще интереснее. Большое спасибо всем организаторам, участникам и, конечно же, зрителям, — поблагодарил всех причастных руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Роман Булатов.

Теплые слова адресовали организаторам и присутствующие на церемонии представители компании-спонсора — начальник отдела по связям с органами государственной власти в Тобольске Елена Бельская и руководитель службы по работе с государственными органами РТ Станислав Мартыненко.

— Каждый город нефтегазохимии похож на другой в хорошем смысле — культурой, организацией досуга. На Неделе театра, когда наши ребята приехали и впервые сыграли на нижнекамской сцене, наши города стали еще ближе друг другу. И это здорово, — поделилась Елена Бельская.

— Неделя пролетела стремительно. Надеемся и верим, что нижнекамцам и гостям города удалось посетить разные постановки, получить много ярких впечатлений. Благодарю всех организаторов и прежде всего коллектив Дома народного творчества за этот замечательный проект, который второй год реализуется в Нижнекамске. Хочется, чтобы этот проект и дальше совершенствовали, интегрировали в него новые города и новые театры, расширяли возможности, чтобы привлекать зрителей, повышать уровень культуры, развивать комфортную городскую среду, — отметил Станислав Мартыненко.

Директор ДНТ рассказал, что в следующем году команда планирует продолжить проект.

— В перспективе мы хотим еще больше расширить не только географию Недели театра, но и ее смысловое наполнение. Нам бы хотелось, чтобы театральные коллективы при поддержке компании готовили премьеры специально для нашего проекта. Все-таки любой театр нуждается в дотациях. А если бы на Неделе выходили премьеры спектаклей, в рамках проекта можно было бы организовать и бизнес-встречи, и другие мероприятия, интересные для города, — уверен Ильнур Сагитов.