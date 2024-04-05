«В Казань приезжают только победители»

В столице Татарстана наградили победителей Всероссийской олимпиады школьников по экономике

Фото: Галия Гарифуллина

Этой весной заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике впервые проходил в Казани. 4 апреля в столице Татарстана прошла торжественная церемония подведения итогов интеллектуального соревнования, которую посетил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. Корреспондент «Реального времени» побывал на мероприятии и пообщался с жюри и участниками.

«Золотой фонд нашей страны»

В заключительном этапе олимпиады по экономике участвовали 342 учащихся 9—11-х классов из 64 регионов России. Ребята приехали в Казань 29 марта и до 4 апреля жили в Крутушке. Там юные знатоки экономики написали конкурсные задания и прошли образовательную программу от профильных экспертов: представителей Сбера, «Тинькоффа», сотрудников российских вузов.

Диплом победителя или призера Всероса дает возможность стать студентом профильного направления обучения в любом вузе страны. Так что ребятам, которые вчера побывали на сцене, беспокоиться о результатах ЕГЭ уже не придется. Призерами признали 134 школьника. География участников обширна: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Тюменская, Челябинская, Нижегородская, Саратовская, Оренбургская, Свердловская области и даже Ямало-Ненецкий автономный округ. Дипломы победителей получили 28 счастливчиков из Москвы, Казани, Набережных Челнов и Воронежа. А набрать наибольшее количество баллов в своей параллели и получить звание абсолютного победителя смогли москвичи.

— В Казань побежденные не приезжают. В Казань приезжают только победители и смелые, храбрые, мудрые интеллектуалы, — подчеркнул Ильсур Хадиуллин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поздравил знатоков экономики и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. «Когда на сцену выходит золотой фонд нашей страны, это очень приятно», — сказал он. Хадиуллин передал ребятам поздравление от министра просвещения России Сергея Кравцова и пригласил школьников продолжить образование в столице Татарстана.

— В Казань побежденные не приезжают. В Казань приезжают только победители и смелые, храбрые, мудрые интеллектуалы, — подчеркнул министр.

«Те, кто был на сцене, станут заметными людьми в экономике России»

«Реальное время» поинтересовалось у жюри, как оно оценивает результаты, которые показали школьники в этом году. Знания участников оценили положительно.

— Школьники показали традиционно высокий уровень решения задач. Мне кажется, на протяжении последних лет формат Всероссийской олимпиады по экономике устоялся, поэтому школьники натренированы на определенный тип задач и показывают постоянно хорошие результаты, — сказал заместитель председателя жюри, доцент Российской экономической школы Дмитрий Дагаев.

— Те, кто был сегодня на сцене в качестве победителей и призеров, станут заметными людьми в экономической науке, в экономике России. Мы о них еще услышим, — считает Дмитрий Дагаев. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Однако натренированность — не единственная сильная сторона участников олимпиады. Как объяснил Дагаев, одного умения решать задачи для победы мало. Часто в олимпиаде появляются задания, которые соответствуют произошедшим за последнее время событиям:

— Это касается и политики Центрального банка в условиях актуальных ограничений, и роли государства в экономике, и каких-то других сюжетов. И вот здесь школьникам приходится демонстрировать не только технические навыки решения сложных математических моделей, но и экономическую интуицию, начитанность, понимание общего развития экономики в России и в мире.

Жюри уверено: ребята с этой непростой задачей справились. Конечно, пока школьники не могут точно сказать, какую карьеру изберут. Но чем бы они ни занимались, у них есть все шансы достичь успеха. «Те, кто был сегодня на сцене в качестве победителей и призеров, станут заметными людьми в экономической науке, в экономике России. Мы о них еще услышим», — считает Дагаев.

«Найти единомышленников, порешать задачи, испытать себя»

Сами ребята тоже остались довольны олимпиадой.



— Мне очень понравилось. Хорошая компания. Задания были интересными, необычными: например, сложная количественная задача на кривую торговых возможностей, — рассказала призер Эльвира Шалашова из города Долгопрудного Московской области.



— Здесь очень красивая архитектура, чак-чаки вкусные, — поделилась Эльвира Шалашова впечатлениями от столицы Татарстана. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Принимать участие в олимпиадах, по ее мнению, важно. И не только ради льгот при поступлении: «Мне кажется, они помогают найти единомышленников, порешать задачи, испытать себя, посоревноваться».

— В Казани очень красиво. Мы жили в «Байтике», за территорию особо не выходили. Но были на экскурсии в кремле, посмотрели на ЗАГС в виде казана. Здесь очень красивая архитектура, чак-чаки вкусные, — поделилась Эльвира впечатлениями от столицы Татарстана.

Александра Валерьянова из Санкт-Петербурга тоже считает, что общение — важная часть олимпиады:

— У нас очень хорошая сборная, все очень классные ребята, мы хорошо провели время. Благодаря им я не буду жалеть, что приехала, даже если не получу диплом, — сказала она перед церемонией награждения.

Но заветный диплом призера девушке вручили. Так что теперь двери НИУ ВШЭ, студенткой которого Александра мечтала стать, для нее открыты.

Александра Валерьянова из Санкт-Петербурга тоже считает, что общение с единомышленниками — важная часть олимпиады. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Призером стал и Александр Арзамасов из Набережных Челнов. Впрочем, он о льготах при поступлении не переживал. В портфолио одиннадцатиклассника уже есть диплом призера Всероссийской олимпиады по математике. Экономикой Александр решил заняться из научного интереса.

— Мне хотелось после успеха в математике попробовать себя в чем-то новом. Было интересно изучить экономику, потому что это открывает иные сферы деятельности, парадигмы мышления. Я познакомился с новыми людьми и стал по-другому смотреть на мир, более экономически, — констатирует он.

Экономикой Александр Арзамасов решил заняться из научного интереса. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru