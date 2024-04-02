Гоголь все еще жжет

Вчера ко дню 215-летия со дня рождения Николая Гоголя писатели и литераторы обсудили наследие классика и отмену русской культуры

Фото: Екатерина Петрова

Вчера, 1 апреля, в России отметили рядом торжественных событий 215-летие со дня рождения Николая Гоголя. В том числе в Москве собрались деятели культуры, чтобы обсудить наследие писателя, насколько Гоголь востребован у молодежи и что происходит с его творчеством за пределами России.

Гоголь в штуках

Когда речь идет о классиках русской литературы, то практически всегда встает вопрос, насколько они актуальны и не превратились ли их произведения в литературные памятники, оторванные от современности. Руководитель отдела классической литературы и поэзии издательства «Эксмо» Екатерина Алексеева считает, что Гоголь более чем востребован у современного читателя.

«В прошлом году суммарный тираж книг Николая Васильевича составил 143 тысячи. Это только в издательстве «Эксмо». В 2022 году было 100 тысяч. Таким образом, популярность растет от года к году. А также она отражается в огромном книжном рейтинге, в котором 3 тысячи авторов. Гоголь в этой рейтинге занимает 26-ю позицию, а в прошлом году был на 48-й», — отметила Екатерина Алексеева.

Руководитель отдела классической литературы и поэзии издательства «Эксмо» Екатерина Алексеева. Скриншот realnoevremya.ru онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

Она также рассказала о привлечении внимания детей и молодежи к творчеству не только Гоголя, но и представителей всей классической литературы. В этом процессе важно идти в ногу со временем в плане визуального оформления книги. Поэтому издательская команда уделяет много времени разработке обложки и дизайна серии классической литературы. Алексеева также добавила, что команда издательства стала экспериментировать с разными форматами. В результате они выяснили, что закрашенные обрезы очень понравились молодой аудитории. Молодежь часто покупает книги из этой серии в качестве коллекционирования. Кроме этого, Алексеева рассказала о последнем эксперименте издательства: к оформлению книги привлекли молодых художников, которые создали обложку с «мультяшными» героями.

«Гоголь взрывает мозг читателю»

Конечно, никто из участников дискуссии не может сказать о том, как воспринимают Николая Гоголя подростки, поскольку это лучше спрашивать у них. Но учитель словесности и член Совета по русскому языку при президенте РФ Антон Скулачев поделился своими наблюдениями. Он привел в пример фрагмент о Гоголе из рэп-поэмы «Соня №9», который звучит так:

Как горгона-медуза, наоборот, он на что ни взглянет, то оживет. Под его рукой пробуждаются вещи, даже двери поют, сундуки трепещут. Он глядит на Рим, начиная пир, и на кончик пера поддевает мир.

«Мне кажется, что восприятие Гоголя через призму рэп-эстетики очень точно передает как гоголевский взгляд, так и то, чем он интересен и сложен», — отметил Скулачев.

Учитель словесности и член Совета по русскому языку при президенте РФ Антон Скулачев. Скриншот realnoevremya.ru онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

Он также заявил, что Гоголь начинает в русской литературе то, что сам Скулачев называет «странной литературой». Это то, что обычно принято называть гротеском. «Эта постоянная игра Гоголя со словом, оживление вещей, его увлечение странностями и совершенно ненужными подробностями показывает, что мир невероятно странен. И тем самым взрывает мозг читателю. Эта гротескная линия и призвана взрывать мозг читателя, будоражить читателя и задавать ему вопросы, на которые нет ответа. Именно это ценят дети. Потому что, к сожалению, школьная программа по литературе смотрит на читателя-подростка с оскалом звериной серьезности. В этом смысле Гоголь хорошо взрывает изнутри эту звериную серьезность», — рассказал Антон Скулачев.

Но это не единственное, что, по мнению Скулачева, нравится подросткам в Гоголе. Еще одна важная вещь — несводимость странного текста к единой интерпретации. Но большую роль имеет методика преподавания его творчества в школе. Антон Скулачев считает, что поскольку интерпретировать произведения писателя можно по-разному, то и подходов должно быть ровно столько же, сколько и трактовок. А подводить к изучению творчества Гоголя нужно разными способами. Например, через жизнь писателя в Риме, через обсуждение обложки романа «Мертвые души», которую Гоголь сам нарисовал, и даже через загробный мир Данте.

Отмена русской культуры? Не слышали!

Помимо актуальности русской классики внутри страны, участники дискуссии поговорили и о востребованности произведений Гоголя за пределами России. Тут, конечно же, остро встал вопрос отмены русской культуры. Директор Государственного музея истории русской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак посчитал это дело бессмысленным.

«Все попытки запретить или отменить что-либо в ста процентах случаев приводят к увеличению популярности того, кого хотят отменить. Это во-первых. Во-вторых, никого не удается отменить. А в-третьих, это приводит к нравственной смерти тех, кто отменяет», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Бак.

Председатель Гоголевской комиссии при научном совете «История мировой культуры» РАН Владимир Воропаев не стал прямо отвечать на вопрос об отмене русской культуры на Западе, а перечислил ряд фактов. Он отметил, что в середине марта прошла Международная научная конференция «Русская классика: история и современность», на которой было прочитано 40 докладов, в том числе учеными из Китая, Турции, Иордании, Словении, Сербии и других стран.

А российский писатель и эссеист Владислав Отрошенко рассказал, что буквально недавно в Италии вышла его книга о Николае Гоголе. Кстати, итальянское издательство узнало об этой работе, прочитав эту же книгу, опубликованную во Франции на французском языке. Так что, можно сказать, что ни Гоголя, ни других русских классиков нигде не отменяют.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».