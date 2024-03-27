Евгений Уфимцев, РСА: «Люди аккуратнее стали эксплуатировать свой автомобиль»

Фото: Динар Фатыхов

За 2023 год страховой рынок показал очень хорошие результаты — практически все виды страхования, кроме двух, показали существенный рост. Рынок автострахования также не стоит на месте — появилось мини-каско, выросли средние выплаты, планируется в этом году запустить единый полис ОСАГО с Белоруссией и проверку наличия страховки по камерам. Об этом и многом другом в рамках онлайн-конференции «Реального времени» рассказал Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков.

За 2023 году все виды страхования показали существенный рост

— 2023 год для страховщиков получился лучше. Для потребителя он тоже стал лучше, потому что выплаты увеличились (примерно на 20—25% по сравнению с 2022-м, — прим. ред.), появилось много хороших интересных продуктов. И индикатором оценки со стороны потребителя является то, что количество жалоб на страховые компании, по оценке Банка России, снизилось. Для нас эти два тренда — рост сборов и снижение жалоб — являются очень положительными и правильными, — рассказал президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в ходе онлайн-конференции «Реального времени». По его словам, снижение жалоб связано с тем, что страховые компании подстраиваются под нужды потребителей.

В прошлом году практически все виды страхования показали существенный рост.

— Больше всего росло страхование жизни, в этом сегменте были основные сборы и основные темпы роста у страховщиков. Это показывала в том числе и мировая тенденция. И действительно жизнь в нынешних сложных условиях становится самым большим активом у человека, и ее надо защищать, — заметил он.

На втором месте по популярности — добровольное страхование автомобиля, или каско. В настоящий момент такой полис имеют 16% автовладельцев.

— Здесь драйвером явилось то, что, в отличие от 2022-го, 2023 год наконец стал годом оживления продаж новых автомобилей. Да, они очень дорогие, но благодаря автокредитам и субсидированию со стороны государства продажи оживились. По отдельным направлениям мы видели, как количество продаж увеличивалось и количество договоров страхования стало больше. При этом надо отдать должное автостраховщикам, которые быстро адаптировались и стали предлагать много коробочных коротких продуктов, так называемых мини-каско, — обратил внимание эксперт.

Евгений Уфимцев: «В отличие от 2022-го, 2023 год наконец стал годом оживления продаж новых автомобилей». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В отличие от обычного КАСКО его мини-версия является более дешевой и выдается для отдельных случаев, но также на год. Например, чтобы защитить свою машину от владельцев, которые ездят без полиса ОСАГО — таких, по словам Уфимцева, сейчас 5—7%.

На третьем месте — ОСАГО, которое, как было сказано ранее, переживает серьезную трансформацию. Полис в декабре подешевел по сравнению с январем на 3%, сообщил президент РСА: «Средняя премия увеличилась, и рост сборов по ОСАГО тоже. Но надо сказать, что и выплаты увеличивались — это, наверное, один из важных показателей».

— Страхование — это защита своего имущества, своего актива, в которую вкладывается человек. И рост по этим направлениям деятельности показывает, что люди серьезно обеспокоены сохранностью своего имущества. Они правильно делают, что защищают, потому что выплаты тоже росли. Они будут расти и дальше, — спрогнозировал эксперт. Снижение роста, по его словам, наблюдается только по личному страхованию и страхованию от несчастных случаев.

Мини-каско — для кого и зачем

Евгений Уфимцев озвучил две вещи, связанные с трансформацией рынка автострахования, которые сейчас влияют на потребителя. Во-первых, еще летом состоялся запуск электронного урегулирования убытков по ОСАГО. Пока что это добровольная опция, обязательной она станет с 1 января 2025 года.

— Уже сразу было понятно, что потребители и страховщики будут активно пользоваться этим уже и в 2023-м, и 2024-м, — подчеркнул президент РСА.

Евгений Уфимцев: «Страхование — это защита своего имущества, своего актива, в которую вкладывается человек». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второе существенное изменение — запуск со 2 марта коротких полисов ОСАГО. За первые две недели их было продано 1,5 тысячи штук.

— Это тоже определенная трансформация, пусть и не революционная. Она эволюционно начнет изменять рынок, потому что будут появляться те короткие продукты по разным видам страхования, которые будут привязаны уже не к годовому, а к более маленькому периоду действия полиса, — заметил Уфимцев.

Основными потребителями являются таксисты и перевозчики — особенно те, кто подрабатывает. Такой полис удобен и для семьи, у которой несколько автотранспортных средств — на одном ездят постоянно, а на втором только летом или по выходным на природу. Также он может быть востребован у перегонщиков автомобилей:

— Мы сразу говорили о том, что такая новая опция — не для каждого участника. В том смысле, что она не выгодна обычному автовладельцу, который просто использует один автомобиль на семью и которому выгодно, удобнее и правильно покупать годичный полис, — заявил президент Российского союза автостраховщиков. Основные продажи коротких полисов ОСАГО придутся на лето.

Люди стали аккуратнее на дорогах

В автостраховании есть и несколько тенденций, которые связаны с дорогими запчастями.

— У страховщиков резко увеличилась средняя выплата — на 17% и составила в среднем за год 76 тысяч рублей, но конце года были отдельные месяцы, когда она доходила до 90 тысяч. Если бы не было страховщиков, то потребителю самому искать деньги было бы крайне сложно. Вторая тенденция (так как в любом ДТП есть и пострадавший, и виновник): мы видели, как люди аккуратнее стали эксплуатировать свой автомобиль. В целом по России количество ДТП в штуках снизилось. Это говорит о том, что люди стали соблюдать правила дорожного движения, больше заботиться об автомобилях. — заметил Евгений Уфимцев.

На сегодняшний день 44% автовладельцев имеют практически максимальную скидку около 50%.

— Это очень хорошая тенденция. И вообще, по нашим данным, 93% водителей имеют какую-то скидку, пусть даже небольшую. Это значит, что если они и попадали в ДТП, то один раз за все время, и у них накопились хорошие скидочные баллы, — подчеркнул президент РСА. Тех, кто попадает в ДТП более двух раз в год, их называют маргиналами, всего 0,01%.

Евгений Уфимцев: «Мы видели, как люди аккуратнее стали эксплуатировать свой автомобиль». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проверять полис ОСАГО по камерам планируют начать в 2024-м — и пока только у нарушителей ПДД

Продолжается работа над проектом по проверке наличия полисов ОСАГО через систему фото- и видеофиксации. Ее ведет рабочая группа, состоящая из представителей МВД, Минфина и Центробанка.

— На первый взгляд, инициатива кажется довольно простой, но возникали проблемы. Например, необходимо, чтобы нарушение, которое фиксируется камерами, было «длящееся» — то есть, чтобы в течение дня одному и тому же человеку за одно правонарушение выписывалось по нескольку штрафов. Кроме того, надо было разобраться, кому штраф выписывать и как его оформлять: владельцу машины или человеку, который в момент нарушения был за рулем, — сообщил Евгений Уфимцев. — Соответственно, чтобы штраф с камеры по наличию или отсутствию полиса ОСАГО приходил именно совершившему это правонарушение.

По словам президента РСА, есть несколько инноваций, и без старта проверки наличия полиса ОСАГО по камерам вводить другие крайне сложно.

— Жалко, что она не была введена еще в 2023 году. Мы очень надеемся, что в 2024 году это будет запущено, — подчеркнул важность Уфимцев.

По словам президента РСА, есть несколько инноваций, и без старта проверки наличия полиса ОСАГО по камерам вводить другие крайне сложно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проверка будет запущена по всей стране, но сначала будет касаться только нарушителей ПДД. Наличие полиса будет проверяться через базу РСА и, если его нет, человеку будет выписываться штраф.

Единый полис ОСАГО может появиться и в Казахстане

Есть и другое новшество, связанное с ОСАГО: с 1 октября 2024 года ожидается введение единого полиса для России и Белоруссии. Сейчас идет работа по подключению к этой системе Казахстана, не исключается и присоединение других стран.

— Сейчас самое главное — запустить технически совместную работу между двумя государствами. Тогда будет легче планировать для остальных стран, — заключил президент Российского союза автостраховщиков.