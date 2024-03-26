Евгений Ярощук о готовности «КОС-Синтеза» к полуфиналу плей-офф

«Восемь наших ватерполистов вызывались в сборную страны, семь — в молодежку»

Фото: Максим Платонов

30 марта ватерполисты «КОС-Синтеза» будут принимать астраханское «Динамо-СШОР». А днем ранее, 29 марта, стартует серия дублирующей команды «КОС-Синтез-УОР» в розыгрыше 7-го и 8-го места со сборной Беларуси до двух побед. Главный тренер «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук в интервью спортивной редакции «Реального времени» рассказал о готовности казанских команд к серии плей-офф.

«Финал Кубка России, скорее всего, состоится в Казани»

— Евгений, в какой степени готовности подошли к плей-офф «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР»?

— Если в прошлом году был перекрестный плей-офф, когда поначалу команда, занявшая 5-е место, играла с 8-м, а 6-е с 7-м, в этом году, с увеличением общего числа команд до десяти, регламент окончательного розыгрыша мест слегка изменили. Жаль, поскольку наша вторая команда набрала хорошую форму и могла бы в скрестном поединке со «Штурмом-2002» побороться за победу и дальнейшую борьбу за итоговое 5-е место. Эти мои предположения связаны с тем, как выглядят наши юниоры во второй половине чемпионата страны, начавшейся после Нового года.

— Учитывая, что игроки второй команды принимают участие в первенстве страны и до 18 лет, и до 20 лет, плюс различные Спартакиады учащихся и молодежи, можно предположить, что ребятам хватит нагрузки.

— Да, в этом сезоне ожидается финал первенства России до 21 года, когда в конце апреля в Раменском соберутся восемь команд для определения сильнейших среди юношей. Потом у «КОС-Синтез-УОР» будет еще участие в финале Кубка России, который процентов на 80 состоится в Казани, и пройдет по той же схеме, как и в прошлом сезоне, с четвертьфиналами в стартовый день, затем двумя полуфиналами и финалом в третий день турнира.

Что касается подготовки к плей-офф, то с 4 по 11 марта сразу восемь человек были на сборах национальной сборной страны (вратарь Владислав Сергеев, полевые игроки Иван Васильев, Арслан Закиров, Аскар Махиянов, Даниил Пронин, Раиль Тазеев, Роман Шепелев, Егор Ярлыченко), на ее базе «Озеро Круглое», а семеро представителей второй команды уехали на сбор молодежной сборной (вратари Кирилл Бадьяров, Даниил Кудрявцев, полевые игроки Салим Абдуллин, Сергей Белянский, Артур Иксанов, Богдан Комаров, Ян Полозенко), которая после сбора в Подмосковье перебралась на учебно-игровой сбор в Турции, где провела товарищеские матчи с местными сверстниками. Получается, что и в первой и во второй команде не хватало игроков, в результате чего мы объединяли составы «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» для проведения совместного учебно-тренировочного процесса. Помимо того, к нам приезжал московский СШОР «Восток», с которым провели три тренировочных поединка, задействовав смешанный состав из основы и второй команды. Затем мы съездили с ответным визитом, подключив к первой команде Комарова, Тазеева, Азата Ганиева и третьего голкипера — Родиона Тимофеева. Это важно еще и с той точки зрения, чтобы обе команды работали в схожей игровой манере, чтобы при необходимости безболезненно проводить и процесс омоложения состава и какие-то экстренные замены.

Иван Сучков. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Тренер второй команды отработал в штабе молодежки, затем остался в штате юниоров»

— Немного неясно с вызовом Сергеева в состав первой сборной. Понятно же, что место основного голкипера в «Синтезе» за Игорем Чирковым, а Владислав пока запасной, и тут он получает вызов в сборную, а Игорь — нет.

— Тут логика в том, что тренерский штаб сборной пока отдает предпочтение опытным голкиперам Петру Федотову из Волгограда и Кириллу Корнееву из Астрахани. И тут, получается, у третьего голкипера шансов немного, поэтому есть смысл наигрывать совсем уж молодых, Никиту Гудованного из Москвы, Тимофея Грачева из Питера и нашего Сергеева. Если с игровой практикой будет дефицит, так хотя бы почувствуют атмосферу главной сборной страны, «поварятся» в ней.

— Главный тренер «КОС-Синтез-УОР» Николай Шепелев был в тренерском штабе молодежной сборной во главе с москвичом Сергеем Ворониным, и представителем тренерской школы Севастополя Юрием Дрозиным.

— Там еще Дмитрия Апанасенко необходимо упомянуть как куратора, который отвечает за эту сборную в Федерации. А Шепелев-старший остался в Подмосковье на сборах, после молодежки, еще и с юниорским составом 2008—2009 годов рождения, отработав с ними до 24 марта, поэтому в Казани за «КОС-Синтез-УОР» отвечал второй тренер Анвар Галимзянов.

Благо у нас хорошая молодежь не заканчивается 2004—2006 годами рождения, которая в этом году будет играть названный мной финал до 21 года, а продолжается и 2007—2009 годами, где хватает и перспективных ребят, и леворуких, что немаловажно для водного поло.

«Не доглядели с формой одежды»

— Я смотрел по соцсетям Федерации водного поло о буднях игроков молодежной сборной и видел, что там прошла церемония присяги Отечеству. Но меня смутило, что на данной церемонии один из ватерполистов сидел в футболке с огромным лейблом зарубежной фирмы. Как-то у нас форма одежды совершенно не соблюдается, как-то во время чемпионата России по академической гребле я увидел гребца в форме национальной сборной Германии. Мне кажется, что на подобные церемонии можно было надеть и нечто нейтральное.

Владислав Сергеев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Что касается церемонии, то она проводится для поднятия патриотизма, знания истории нашей Родины, в том числе и спортивной, ватерпольной. Возможно, что такие мероприятия проводились в советские годы, 60—70-е, я уже подобного не застал. Сама церемония чем-то схожа с той присягой, которую дают призывники, вступая ряды Вооруженных сил. А с формой одежды, думаю, что не доглядели в итоге. Как у нас получается: хотели, как лучше...

— Наблюдая за чемпионатом Сербии, я увидел, что в составе команды «Вукови» (дубль лидера сербского ватерпола «Нови Београда», команды нынешнего мэра Белграда Александра Шапича) аж девять ватерполистов из Китая. Правда, они играют не в чемпионате Сербии, а в региональной лиге.

— Мне кажется, что эти связи остались еще со времен, когда Китаем руководил Петар Поробич. Кстати, у этого черногорца в «Штурме-2002» как раз таки и играл Шапич). Поробич недавно ушел из жизни, но связи остались, сейчас сборную Китая возглавляет хорват, который ранее работал в его штабе. Кстати, мы с этим хорватом пресекались на одном из молодежных чемпионатов Европы, когда вместе с Иреком Зиннуровым возглавляли сборную России 1989—1990 годов рождения, куда входили названный Галимзянов, а также Адель Латыпов, бывшие синтезовцы Лев Магомаев, Алексей Рыжов-Аленичев. Пусть вас не смущает, что играют китайцы в чемпионате Сербии, их ранее тренировал черногорец Поробич, а сейчас хорват, там, на Адриатике, все очень тесно переплетено. Может быть, они затеяли некий проект развития.

— Да понятно, что проект развития. И Юго-Восток Азии активно сотрудничает с Адриатикой, какой бы тренер с той стороны их не тренировал. И Персидский залив с ними сотрудничает, и уже решено, что команда «Дубай» будет играть в Адриатической лиге со следующего сезона. Одни мы — с боку-припеку, хотя, казалось бы, есть и личные связи, уже упомянутый Юрий Дрозин провел 16 лет в Саудовской Аравии и Кувейте.

— Возможно, сейчас сборная Китая обкатывается в региональной лиге, осуществляя, кстати, тот план, который ранее был в плане развития Казахстана. Как я понимаю, у них тогда не срослось по бюджетам. Кстати, продолжаем общаться с ними, у нас теплые отношения с Сергеем Дроздовым, что у меня, что у Ирека Хайдаровича, благо вместе играли за «Синтез». После чемпионата мира в Катаре созванивались. Там у Казахстана было последнее место, что можно было предположить заранее, после ухода из команды и тренера, и сербских игроков из состава команды Вуксановича и Марковича. Необходимо омоложение, а осуществить его без потери в качестве можно только качественной работой с молодежью. А в этом направлении ощущается спад. Необходима какая-то государственная программа, помощь от Минспорта, чтобы не потерять игровой вид спорта, который практически на постоянной основе был в числе участников Олимпиад и чемпионатов мира.

В атаке «КОС-Синтез». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«В Казахстане играет в хоккей брат ватерполиста КОС-Синтез-УОР»

— Зачастую это происходило за счет легионеров, но ранее казахстанский парламент принял решение отказаться от двойного гражданства. Причем там идет отказ от казахстанского гражданства даже уроженцами этой страны, которые боятся потерять место в командах КХЛ из-за лимита легионеров. Поэтому, да, соглашусь, сейчас в республике необходим новый вектор развития в спорте, а пока они только теряют — игроков, специалистов, как того же Александра Шведова, работающего сейчас в Симферополе.

— Посмотрим, куда подует политический ветер, но пока есть вариант, что они вернутся в число участников открытого чемпионата России. Череда чемпионатов мира, проходивших подряд, с 2022 по 2024 годы, завершилась, как чемпионат Азии и Азиада в Китае. На Олимпиаду в Париж они не попали, сейчас наступает затишье, и встанет проблема с игровой практикой. Та же Беларусь, кстати, решает ее и на уровне национальной сборной, и на молодежном, где выступает команда под названием «Белая Русь». Бояться санкций? В КХЛ Казахстан играет...

— В хоккее у нас настолько прочные связи, что в чемпионате Казахстана сейчас играют шестеро воспитанников «Ак Барса», в прямом смысле слова, великолепная пятерка и вратарь. ранее играл еще один форвард, который на период плей-офф вернулся в чемпионат ВХЛ. В баскетболе «Астана» заявлена, ни на кого санкции не накладывали...

— Наслышан я наших связях в хоккее, поскольку в чемпионате Казахстана играет сводный брат ватерполиста «КОС-Синтез-УОР», а их отец периодически ездит к нашим друзьям-соседям.

— Казахстанцы сейчас рискуют пропустить и следующий чемпионат мира в Сингапуре. В Катар они поехали, поскольку хозяева не выставляли сборных в водном поло, а Сингапур активно готовится к домашним стартам. Участвовал на прошлогодней Универсиаде, сейчас в ту же региональную лигу делегировал юного таланта по фамилии Чой, который и вовсе 2010 года рождения. Выступает он сейчас за «Валис Вега» из Вальево, где ранее играл казанец Владислав Егоров.

— По моим предположениям, Казахстан вернется в число участников открытого чемпионата России. А по последнему месту в Катаре добавлю, что перед отбором на чемпионат мира тренерский штаб по крупицам собрал состав, вызвал игроков из Европы, плюс Михаила Рудая из Волгограда, заставляя нас перекраивать календарь на старте чемпионата страны, а на сам чемпионат мира уже решили поехать с теми, кто есть под рукой.

