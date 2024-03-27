Тренер олимпийской чемпионки: «Лыжи мне до сих пор во снах снятся»

Радиф Сафин был в одном списке лучших тренеров страны вместе с Карполем и Газзаевым

Фото: Максим Платонов

Интервью с заслуженным тренером РСФСР Радифом Сафиным из разряда тех, что «вам звонит читатель». Наставник олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Ольги Даниловой был не согласен с некоторыми ее тезисами в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Реального времени» и пожелал внести свои правки.

Вячеслав Веденин негодовал: «Почему не взяли в сборную перспективную Виолетту Крымцову»?

— Радиф Саляхович, поздравляя вас с 73-летием, разрешите поинтересоваться, что вызвало ваше неудовольствие в интервью ученицы?

— Начну с того, что, поздравляя меня, мой товарищ Александр Плюшкин (бывший в прошлом участник Олимпиады 1976 года в академической гребле и один из руководителей ФСО «Динамо-РТ», — прим. ред.) поинтересовался: читал ли я интервью Ольги Даниловой в вашем издании? Когда Ольга вашему изданию говорила, что уехала из Татарстана в начале 90-х, поскольку он ничего не предлагал ей в материальном плане. На самом деле, у нее были две квартиры, двухкомнатная и однокомнатная, из которых двухкомнатная была продана, после чего встал вопрос по жилью. Но даже в этом случае тогдашний министр спорта Ханиф Муртазин предложил ей «Любую квартиру на выбор, где скажешь», так было сказано. Поэтому говорить, что ей ничего не предлагали, это лукавство со стороны Ольги. В результате она ушла из состава нашей сборной в 1994 году, перед Олимпиадой в Лиллехаммере, хотя до этого была шестой на Олимпиаде в Альбервилле, тогда еще представля родную Татарию. Плюс было завоевано большое количество наград на юниорском и молодежном уровнях, только с юниорских чемпионатов мира Ольга привезла три золотые медали, и за ее подготовку в 1991 году меня признали лучшим тренером РСФСР по опросу спортивных журналистов, причем я тогда в голосовании попал в число великих наставников, как волейбольный Николай Карполь, футболист Валерий Газзаев, который тогда вывел «Спартак» из Орджоникидзе в высшую лигу. Повод моего попадания в это список заключался в том, что техника классического хода Ольги Даниловой была признана лучшей среди всех лыжниц мира.

— Насколько я помню, Ольга Данилова входила во второй эшелон подготовленных вами воспитанников.

— Да, успехи нашей группы начинались с Виолетты Крымцовой, которая имела право стартовать на Олимпиаде в Сараево 1984 года, будучи дважды второй на отборе. Но в итоге на Олимпиаду взяли ее конкурентку Тамару Маркашанскую, которой тогда уже было под тридцать, и она выиграла тот отбор. Вторая Крымцова, а третьей была знаменитая Раиса Сметанина. Наш знаменитый лыжник Вячеслав Веденин, мир его праху, негодовал: «Почему не взяли перспективную девочку, которой всего 19 лет», это про Виолетту. Но меня тогда еще не знали в лыжном мире, да и про Крымцову сказали, что слишком молодая. Так оно, собственно, и было, я же пришел из армии в 1977 году, начав тренерскую карьеру. И через 5 лет Крымцова выиграла первенство СССР 1982 года в Сыктывкаре, став кандидатом во взрослую сборную страны.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Мне очень тяжело было пробиваться с Крымцовой, чуть легче с Даниловой, которая пришла в следующем поколении, а вслед за ними, уже на момент моей работы со сборной Татарстана, здесь были Евгений Белов, Николай Косинцев, сестры Алия и Лилия Иксановы...

«Альметьевск мне понравился рельефом местности для строительства лыжных трасс»

— Позвольте, насчет сестер Иксановых, а также Диляры Сабирзяновой и казаночки Ольги Агеевой, могут возразить из Нижнекамска, поскольку они тренировались в «Нефтехимике» у Владимира Перетурина.

— А в сборной Татарстана, в которой я работал главным тренером, все они, что называется, прошли через мои руки и тренировались, будучи на централизованных сборах. Их успехи, получение званий мастеров спорта международного класса — это наша совместная работа с Перетуриным. Возвращаясь к Даниловой, которую я готовил с нуля, пестовал, что называется, у нее были проблемы со здоровьем, семья была, скажем так, неблагополучной. Изначально с ней пришлось очень много повозиться, а затем, с годами, проблемы в семье наладились, и лет с 15 она стала сильно прибавлять. Я в нее всю душу вложил, работая более десяти лет, и дошли до 6-го места на Олимпиаде в Альбервилле. Помню, после этого мы ходили с ней на один из местных сабантуев, а там про нее и слова не сказали, после чего я возмущался: «Как так? Вы батырам, победившим на районном уровне, дарите машину, а тут человек — шестой в мире, и тишина». Может быть, и это укрепило ее в мысли, что в Татарии ей делать нечего, тем более что за Даниловой началась «охота», и в итоге она шла на попечение главного тренера сборной России Александра Грушина, переехав в город Александров, Владимирской области, устроившись на учебу в Смоленский институт физкультуры. Хотя у нас уже была договоренность с казанским пединститутом, с ее знаменитой спортивной кафедрой, либо КамГИФК в Челнах, в котором сам учился в то время, когда еще вуз располагался в Казани. Я же сам казанский.

— А как очутились в Альметьевске?

— Мне здесь понравился рельеф местности, на которой можно было проложить хорошие лыжные трасы. В моей родной Казани на тот момент подобных трасс не было, затем познакомился с будущей женой, так и остался. И уже из первого набора во главе с Виолеттой Крымцовой, у меня вышло пять мастеров спорта СССР, затем уже целое поколение международников во главе с Даниловой.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«С освоением классического стиля легче переходить на коньковый»

— И разделять эти два поколения Крымцовой и Даниловой можно легко, с помощью нового на тот момент конькового хода, который сразу же после Олимпиады в Сараево начал активно развиваться в лыжном спорте. По сути дела, завершив карьеры множества советских чемпионов, включая Николая Зимятова, Александра Завьялова, вы, тренируя в Альметьевске, когда еще не было таких возможностей с видеотрансляциями, даже не могли полноценно изучать новый стиль лыжного бега.

— После того, как швед Гунде Сван начал побеждать всех с помощью нового стиля, я начал задумываться над его секретами. Оговорюсь, что ранее я самостоятельно изготовил лыжероллеры, чтобы подопечные могли заниматься мышечной работой в межсезонье, и потому у меня Ольга Данилова подходила уже к первому снегу в полной готовности, обыгрывая соперниц со старта сезона. К чему я это сказал: считаю, что с освоением классического стиля легче переходить на коньковый, его даже ребенок легко освоит, а вот классику необходимо изучать куда детальнее.

Другое дело, что наш тренерский класс тех лет весь был признанными классиками, и не смог вовремя перестроиться самостоятельно и перестроить своих подопечных, поскольку ехали по наезженным рельсам, и им не требовался творческий подход к тренировочному процессу.

— Но, будучи тогда молодым, вы находились на стыке времен и застали целый ряд выдающихся лыжников республики того времени, уже, к сожаленью, ушедших из жизни. Например, Федор Симашев или Ринат Сафин.

— Это был мой большой друг, по сути я и сагитировал его на возвращение в родные пенаты из Москвы. Симашева поначалу пригласили в Заинск, в конечном итоге он туда переехал. Я был рядом с ним в последние дни жизни, поскольку у Симашева была астма, но он решился на поход в баню, там ему стало плохо и он ушел из жизни. В прошлом году его дочери с внучками приезжали, интересовались спортивной карьерой папы.

С Сафиным я сам стал инициатором знакомства. Он, оказывается, родом из Юдино, а жил в Ленинграде, куда уехал по спортивной службе, и вот на соревнованиях в Кавголово, Ленинградской области, я подошел пообщаться. Переговорили, он вспомнил, что с Александром Тихоновым у него были напряженные отношения, хотя они вместе завоевывали золото олимпийской эстафеты в 1972 году в Саппоро. Знакомы мы были и с Николаем Кругловым-старшим, отцом-создателем биатлонной династии Кругловых, и его сын Николай-младший приезжал ко мне на тренировки. Биатлон — моя вторая любовь, после лыж, мы с Ильдаром Нугмановым, президентом республиканской федерации биатлона тоже большие друзья.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мне говорили: «любого твоего воспитанника возьмем, потому, что у тебя есть имя»

— Попробуем совсем в дерби забраться, помните ли вы Ивана Утробина, который старше всех названных, но, уйдя из жизни только в 2020 году, в возрасте 86 лет, пережил более молодых земляков Симашева и Сафина.

— Конечно, знал, мир лыжников очень небольшой. Был у него дома в Красногорске, где Иван Степанович осел и стал инициатором проведения знаменитой «Красногорской лыжни». Честно говоря, у него были нелады с женой, которая сама была в прошлом лыжницей, поэтому Утробин жил, преимущественно, на даче. Хорошие были мужики, и Сафин, и Утробин, трудяги по жизни.

Сейчас наоборот сюда едут. Из-за этого, честно говоря, нет работы местным тренерам, я на себе это прочувствовал, хотя лыжи мне до сих пор во снах снятся. Меня коллеги-тренеры спрашивают: «Радиф Саляхович, почему ты свои знания не передаешь? Так ведь никто не просит, отвечаю».

— Ранее все нами упомянутые разъезжались по городам и весям, Данилова в Александров, Утробин в Красногорск, Сафин — в Ленинград, Симашев вернулся в Татарстан только по завершении спортивной карьеры. Удивительно, как вы не покинули родную республику, и вряд ли кто сейчас поймет: как можно, допустим, из Казани переехать в провинциальный городок во Владимирской области.

— Да и среди спортсменов у нас мало было своих воспитанников на высоком уровне, кроме Андрея Ларькова. Он просился ко мне на тренировочный процесс, но я не хотел ссориться с его наставниками, а там, честно говоря, были пробелы в технической оснащенности, которые можно было поправить.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Максим Платонов / realnoevremya.ru



Касаемо Татарии, повторюсь, с Крымцовой было очень сложно пробиваться в состав сборной, с Ольгой Даниловой — легче, а потом уже двери в сборную были открыты, только готовь. Мне так и говорили: «любого твоего воспитанника возьмем, потому что у тебя есть имя». Но для этого необходимо было еще и работать на чиновничьем уровне, например, организовывать на местах те же самые соревнования, что всегда оценивается положительно. Мы же в те годы максимум смогли взять себе юниорское первенство 1995 года в Альметьевске. Тем самым, кстати, перейдя дорогу знаменитому тренеру по хоккею Анатолию Тарасову. Он в 1994 году провел в Альметьевске финал «Золотой шайбы», ему понравилось настолько, что через год решил провести еще один финал, а тут уже я нарисовался с лыжным первенством. Исполком города Альметьевска выбрал лыжи, чему, честно говоря, обрадовались наши местные. Юные хоккеисты жили на тот момент не в гостиницах, в детских лагерях, хулиганили по всякому, нервируя персонал, а лыжники спокойные, воспитанные, трудяги, одним словом.

