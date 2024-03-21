Ольга Хейфиц: «Самые классные семьи — это семьи далекие от идеала»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — писательница Ольга Хейфиц

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Хейфиц

В декабре 2023 года в издательстве Inspiria вышел новый роман Ольги Хейфиц «Детский бог». Это книга о разрушении иллюзий и последствиях жизни в иллюзиях. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с Ольгой Хейфиц о ее новой книге и об опасности построения идеальной семьи.

Кто такая Ольга Хейфиц

Ольга Хейфиц родилась в Москве в семье филологов. С восьми-девяти лет она начала читать объемные книги, такие как произведения Александра Дюма. С 10 лет Ольга начала пробовать писать небольшие рассказы. А в 12 лет написала рассказ, который позже вошел в сборник «Голый дневник».

«Достаточно долго я писала для себя. Мне казалось, что я не создам ничего такого, что привело бы в восторг моего отца. Хотя я сильно заблуждалась, потому что ему нравились мои рассказы. Но я стеснялась и долго не воспринимала писательство как нечто серьезное. Повзрослев, поняла, что нет смысла продолжать писать в стол. Нет писателя без читателя, нет писателя без издателя. У меня всегда будет время, чтобы писать в стол. Но сейчас захотелось обрести голос» — рассказала Ольга Хейфниц.

Фото предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Хейфиц Предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Хейфиц

Но кроме филологического образования, Ольга еще изучала психоанализ. Она закончила магистратуру ровно для того, чтобы писать более психологически достоверные истории и понимать, как герой может развиваться. «Психоанализ — это лечение, терапия, философия. Это исцеление словом. Психоанализ очень близок к лингвистике. Режиссеры и художники любят психоанализ, потому что его основной инструмент — метафора. Для меня, как человека с абстрактным мышлением, это очень близко», — прокомментировала Ольга.

Увлечение писательством и психоанализом в итоге вылилось в еще один проект — лекции о великих писателях, режиссерах, философах с точки зрения психологии.

«Иллюзии у каждого свои. Кто-то просто за них платит дороже»

Роман «Детский бог» — это психологическая семейная драма. Начинается она с пронзительной ностальгической истории на даче семьи Гирс в 1995 году. Главный герой, 14-летний подросток Филипп вместе с отцом приезжает в гости и влюбляется в Вику, дочь талантливого хирурга Александра Гирса. Но еще мальчик влюбляется в самого Гирса, в его семью и жизнь. Ольга Хейфиц в деталях рисует эту идеализацию.

«У меня достаточно объемный язык, я люблю метафору. И в первой части книги это особенно подчеркнуто. С помощью языка пытаюсь показать восхищение Филиппа, насколько он переполнен эмоциями, чувствами, яркими цветами, желанием, влечением. В этой части очень много прилагательных. А вторая часть написана более сухо. Здесь описаны впечатления уже взрослого Филиппа, 20 лет спустя. И здесь раскрываются тайны, которые были скрыты в первой части» — рассказала писательница.

Несмотря на солнечность и легкость первой части, в романе постоянно нарастает напряжение. А вот для самой Хейфиц этот роман об иллюзиях. «Иллюзии у каждого свои. Кто-то просто за них платит дороже» — отметила Ольга.

В романе «Детский бог» раскрывается проблема идеализации. И дело даже не в том, что через 20 лет Филипп видит ужасы, которые происходили за закрытыми дверями. Проблема идеализации в том, что семья может оказаться самой заурядной, и это будет большим разочарованием. Потому что любое отхождение от идеала разрушает иллюзию. А соответствовать идеалу невозможно. Самое интересное, что Филиппу его отец кажется скучным, человеком без амбиций. Мальчик не берет его в пример, а хочет быть похожим на Гирса. Но в итоге именно такие скучные и заурядные люди оказываются наиболее адекватными и достойными подражания.

Про нормальную семью не снимут кино и не напишут книгу

В психологии есть такое понятие, как нарциссическая семья. Часто ее свойственно эмоциональное насилие над детьми. В «идеальных» семьях дети все проблемы проецируют на себя. Ведь если вокруг говорят, что папа с мамой классные, а за закрытыми дверями происходят даже не жуткие вещи, а обычные ссоры, ребенок уверен, что причина разлада именно в нем. Аналогично с внутренними проблемами. Ребенок их рассматривает как собственный «дефект».

«Семьи, которые идеальны со стороны, — это страшная история. Они редко бывают наполнены настоящим теплом и любовью. Слово «идеал» в принципе должно настораживать. Оно лишает силы, потому что быть идеальным невозможно. И где есть идеал всегда мало настоящей жизни. Это застывшая структура. Мне кажется, что самые классные семьи — это семьи далекие от идеала» — сказала Ольга Хейфиц.

И если рассматривать литературу и кинематограф в целом, то там не найти примеров нормальных здоровых семейных отношений и любых взаимоотношений между людьми. Потому что про них неинтересно читать и неинтересно снимать.

«Один из любимых персонажей авторов — роковая женщина. Она очень удобна для сюжета, потому что вокруг нее обязательно будет закручиваться воронка событий. Это мужчины, которые ради нее кидаются во все тяжкие, это мертвые дети, самоубийства и т. д. Тут не нужно ничего высасывать из пальца, сюжет сам складывается. История роковой женщины гораздо интереснее той, которая варила супы, делала с ребенком домашние задания и еще работала» — рассказала Ольга.

Хейфиц также отметила, что одна из задач искусства — проживание опыта. Таким образом человек, который никогда не находился в подобных отношениях, может пережить набор ярких чувств в безопасной обстановке.

Кроме этого, мы поговорили с Ольгой Хейфиц о том, существуют ли психологически здоровые писатели, почему так популярна книга «Пятьдесят оттенков серого» и что делать со сложным и очаровательным прошлым.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».