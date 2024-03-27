Вдову Фатиха Сибагатуллина втянули в спор владельцев рынка «Привоз»

Бизнесмену, которого депутат считал «своим человеком», наследники покойного выставили счет на 134 млн рублей

Более года бенефициаров главного оптового рынка Казани «Привоз» на ул. Адоратского раздирают споры с взаимными претензиями. В основе конфликта — история с приобретением семьей легендарного министра сельского хозяйства и вице-премьера Татарстана, депутата Фатиха Сибагатуллина половины акций компании «Логистический парк «Чебакса», торгующей здесь же овощами и фруктами с фур. Актив продал Алмаз Ганиев — бывший партнер и доверенное лицо покойного депутата Госдумы. Но сейчас вдова последнего требует от Ганиева возмещения убытков на круглую сумму. Подробности — в материале «Реального времени».



«В отзыве стоит подпись не Ганиева»



Вдова покойного депутата Радифя Сибагатуллина потребовала от бывшего партнера мужа Алмаза Ганиева возместить убытки на 134 млн рублей в конце прошлого лета. Но еще ранее, в январе, ее саму вызвала в суд вторая совладелица «Логистического парка «Чебакса» Лейла Низамова (фирма была разделена поровну между нею и Сибагатуллиными в октябре 2017 года). Компания ведет оптовую торговлю фруктами и овощами с фур на казанском рынке «Привоз» на ул. Адоратского.

Низамова требовала передать обществу 50% доли, приобретенной Фатихом Сибагатуллиным у своих детей Рустема и Рашита на основании договоров дарения в декабре 2021 года, то есть за полгода до смерти. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в указанный период оба сына передали по 25% долей компании отцу. После его смерти акции унаследовали супруга народного избранника Радифя и его несовершеннолетние дети-близнецы Раис и Ранис. Третьим лицом к спору суд привлек директора и совладельца оптового рынка «Привоз» Алмаза Ганиева.

Интересы семьи Сибагатуллиных по обоим делам представляют известные казанские юристы из АНП «Зенит», но на запрос издания в компании сообщили, что «Ильдар Багаутдинов и Аркадий Вайман не будут давать комментарии». Когда в суд поступил отзыв директора рынка, представитель вдовы депутата указал, что «считает, что отзыв не от третьего лица Ганиева А.С.», поскольку в нем «стоит подпись не Ганиева». Истец же уверял, что «отзыв передал лично Ганиев».

Компания ведет оптовую торговлю фруктами и овощами с фур на казанском рынке «Привоз» на ул. Адоратского. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Документ сфальсифицирован неустановленными лицами»

Защитники Сибагатуллиных просили истребовать доказательства — список действующих счетов компании, сведения из банков и Росреестра. Заявили, что им известно трех банках, и надо узнать в налоговой «о наличии счетов в иных банках».

Представитель интересов Низамовой утверждал, что собрания участников ООО «Логистический парк «Чебакса» о передаче долей не проводились. Суд затребовал у «Тимер Банка», «Энергобанка» и Сбербанка копии всех документов (в том числе протоколов собраний, решений общего собрания), представленных фирмой при информировании банков о смене состава участников общества, а также о продлении полномочий директора Алмаза Ганиева. У Управления Росреестра по РТ запросили сведения обо всех зарегистрированных правах компании на объекты недвижимости.

Доверитель Лейлы Низамовой заявил, что узнал об отчуждении доли в декабре 2022 года, а общество об этом узнало в октябре того же года, не ранее. При этом не исключил возможности решить вопрос миром. Представитель вдовы сообщил, что со смерти Фатиха Сибагатуллина прошел год, и «ни разу не было предложений о мирном урегулировании спора».

На следующем слушании сторона истца заявила о фальсификации протокола о собрании участников общества от 10 января 2022 года и просила провести экспертизу. Оригинала протокола нет, так как Низамова такой протокол не подписывала, в собраниях не участвовала. В ответ юристы ответчика пояснили, что Сибагатуллины являются наследниками участника общества и протокола у них нет.

После перерыва представитель Низамовой сообщил, что «документ сфальсифицирован неустановленными лицами». Пояснил, что истец и директор общества не представляли этот протокол и, возможно, он был представлен дистанционно.

Юристы пояснили, что Сибагатуллины являются наследниками участника общества и протокола у них нет. Назметдинов Ринат / realnoevremya.ru

«Айнур помог директору отправить ответ, но он его не готовил»

Юристы от Сибагатуллиных указывали на корпоративно-родственные связи в компании, просили запросить доказательства из органов ЗАГСа. Представитель Лейлы Низамовой возражал: по его словам, наличие родственных отношений не имеет отношения к спору. Согласно открытым данным, Алмаз Ганиев руководил компанией «Логистический парк «Чебакса» до ноября прошлого года, затем его сменил Айнур Гараев, который сегодня руководит и рынком «Привоз».

— Айнур помог директору отправить ответ, но он его не готовил, — заявил суду представитель Низамовой, заодно пояснив, что «Гараев Айнур родственник истца, является сопартнером» фирмы.

Представитель Сибагатуллиной пояснил, что протокол представлен банком — независимым лицом, которое не участвует в деле, и проверка фальсификации документа невозможна. При этом Низамова каждый год продлевала полномочия и только в 2022 году этого не сделала. Другие протоколы она не оспаривала.

Примечательно, что в ноябре (тогда же, когда Ганиева на посту директора «Логистического парка «Чебакса» сменил Гараев) истец Низамова, которую называли его родственницей, заявила отказ от иска.

Алмаз Ганиев руководил компанией «Логистический парк «Чебакса» до ноября прошлого года, затем его сменил Айнур Гараев, который сегодня руководит и рынком «Привоз». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Этим занимался мой человек — Ганиев»

В то же время процесс по иску самой Радифи Сибагатуллиной к Ганиеву Алмазу Саляхутдиновичу о возмещении убытков на 134 млн рублей продолжается. Причем недавно соистцом по нему стала и Лейла Низамова, а соответчиком — родственница Ганиева Вафина Гульназ Саляхутдиновна.

Сибагатуллины затребовали банковские выписки о движении средств по расчетным счетам компании «Логистический парк «Чебакса». Затем увеличили сумму требований до 145,35 млн рублей и потребовали взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16,6 млн. В качестве третьего лица к делу также привлекли ООО «Плодоовощная база» — юрлицо рынка «Привоз», где совладельцем выступает Алмаз Ганиев.

Параллельно Сибагатуллина просила суд принять обеспечительные меры в виде запрета Ганиеву совершать любые сделки по отчуждению и обременению имущества: 50% доли в ООО «Плодоовощная база», 100% доли в ООО «Тулпар Агро», наложить арест на его объекты недвижимости, транспортные и денежные средства в пределах суммы требований. Первая и апелляционная инстанции отказали, но Поволжский арбитраж отменил их решения и удовлетворил заявление истицы.

В конце февраля соистец заявила ходатайство об отложении судебного заседания для урегулирования спора мирным путем. В деле объявлен перерыв до конца марта.

В конце февраля соистец заявила ходатайство об отложении судебного заседания для урегулирования спора мирным путем. В деле объявлен перерыв до конца марта. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Алмаз Ганиев — совладелец оптового рынка «Привоз» с 2014 года. Ранее руководил Нурлатским конезаводом им. Фатиха Сибагатуллина, который был основан депутатом и продан нефтяникам. «Этим занимался мой человек — Ганиев. И завод работает, существует, здравствует в составе «Татнефти», — рассказывал «Реальному времени» сам Фатих Саубанович.

Казанский рынок «Привоз» неоднократно был в эпицентре скандалов, связанных с проверками его деятельности. К «Логистическому парку «Чебакса» под руководством Ганиева свои претензии предъявлял и исполком Казани. В частности, требовал от фирмы 10,2 млн рублей за незаконную торговлю на парковке рынка.

«Реальное время» обратилось в приемную рынка «Привоз» за комментариями Айнура Гараева и Алмаза Ганиева. Запрос редакции принят в работу, ответ будет опубликован по получении.

Алмаз Ганиев — совладелец оптового рынка «Привоз» с 2014 года. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps