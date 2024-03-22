Переплюнуть «макдак» и чак-чак: «Коржов» разгонится в казанском аэропорту

Питерская сеть «Коржов» планирует охватить питанием большую часть посетителей международного аэропорта Казань

Фото: Игнатьева Луиза

«По выручке мы будем самыми большими [в казанском] аэропорту, не сможем обогнать лишь тех, кто работает в чистой (стерильной) зоне, — заявил основатель сети пекарен-кондитерских «Коржов» Иван Корнеев на открытии своего ресторана в Международном аэропорту Казань. Оператор с русской кухней из аэропорта «Пулково» готов конкурировать с раскрученными сетями быстрого питания «Вкусно — и точка» и татарским «Кыстыбый», обещая держать средний чек в пределах 1,2 тысячи рублей. Но как бы игроки ни мерялись амбициями, туристы продолжают негодовать: цены на еду и напитки в аэропорту остаются в два-три раза выше, чем в городе, а поесть при большой задержке рейса по-настоящему нечего, отметил гендиректор Companion SP Сергей Пасечник.

А Казань брал?

Профессиональный аэропортовый оператор общественного питания, питерская сеть «Коржов», открыл ресторан в Международном аэропорту Казань. Заведение разместилось на месте зала бизнес-класса, т.е. бывшей лаунж-зоны для зарубежных туристов и гостей бизнес-класса. VIP-зал на первом этаже пустовал достаточно долго после прекращения прямого воздушного сообщения с европейскими странами, поэтому администрация казанского аэропорта решила открыть еще одну точку общественного питания. В результате «Коржову» досталось 100 кв. м внезапно освободившихся площадей прямо у входа в зал регистрации внутренних авиалиний. До этого «Коржов» почти 10 лет работал в аэропорту Пулково, арендуя площади под рестораны на первом и втором этажах.

В открытие казанского ресторана сеть инвестировала 20 млн рублей, сообщил в разговоре с журналистами основатель сети Иван Корнеев. По его словам, это точка стала первой за пределами Северо-Западного федерального округа, после чего экспансия сети продолжится. «Знаете, как обычно спрашивают [бизнесменов] по имени Иван? Казань брал? Брал… Так вот, мы очень рады тому, что работаем в этом замечательном городе», — с юмором рассказывал он. В действительности интерес к аэропорту Казани связан с возросшим трафиком в аэропорту, который не уступает торговому комплексу. По словам Ивана Корнеева, за сутки здесь проходит до 25 тысяч пассажиров, что обеспечивает быструю окупаемость вложений. «В Татарстане живут очень обеспеченные люди, уровень зарплаты по РФ высокий, — объяснял он, почему сделали выбор в пользу Казани. — Из аэропорта летят очень состоятельные люди, и сам город богатый, прекрасный. Вот почему мы в Татарстане, а не каком-то другом регионе», — заключил он.

В открытие казанского ресторана сеть инвестировала 20 млн рублей, сообщил в разговоре с журналистами основатель сети Иван Корнеев. Игнатьева Луиза / realnoevremya.ru

«Мы не Coffeeshop, не Bonjour, а русский «Коржов»

Каким образом «Коржов» отвоевал лаунж-зону и были ли у него конкуренты, осталось «за кадром». Раскрывать ставки и сроки аренды основатель сети не стал. По словам Ивана Корнеева, компания участвовала в тендере на право размещения точки общепита, а ключевой этап отбора проходил на уровне концепта: «Мы подавали условия, соревновались за счет концепта. Уже на следующем этапе проходило обсуждение условий аренды. В аэропорту они состоят из двух вещей — фиксированная ставка и процент от выручки», — рассказал он. По его словам, сеть смогла и предложить подходящую концепцию, и договориться по деньгам.

«Коржов» продвигает в казанском аэропорту русскую народную кухню, усиливая впечатления музыкальным сопровождением из русского репертуара. Такого нет ни у кого. Ресторан рассчитан на 36 мест. В основе меню — борщ, бефстроганов, котлеты, хлеб «Дарницкий», перечислял Иван Корнеев. На десерт — круассаны, которые перестали считаться французскими, а стали глобальными, как бы оправдывался он за европейского «перебежчика». Вообще, он всячески подчеркивал русскую идентичность: «Коржов» — потому что мы не Coffeeshop, не Bonjour, а наш русский «Коржов». И пишемся не на латинице, а на кириллице», — с нажимом на последнее слово говорил он.

«Коржов» продвигает в казанском аэропорту русскую народную кухню. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обогнать игроков фастфуда

Несмотря на то, что «Коржов» пришел в зону фут-корта казанского аэропорта позже остальных, питерцы рассчитывают стать «самыми большими по выручке в общей зоне». Сейчас на первом этаже работают сети «Вкусно — и точка», халяльная сеть «Кыстыбый» (обосновалась в мае прошлого года), а на втором этаже — итальянский ресторан «IL Патио». Кроме того, в зале ожидания есть парочка продуктовых точек.

«Мы не сможем обогнать только тех, кто работает в чистой зоне (стерильная зона, куда пассажиров пропускают без напитков перед посадкой на самолет, — прим. ред.). Но станем вторыми по выручке в этом аэропорту, — заявил Иван Корнеев. — «Кыстыбый» обгоним по выручке, хотя мы не будем впрямую конкурировать, мы в разных кухнях», — рассчитывает он. При этом средний чек обещает держать в пределах 1,2 тыс. рублей, т.е. на уровне остальных. В перспективе сеть хотела бы занять место в чистой зоне, где торгуют преимущественно напитками, а также планирует запустить новую марку питьевой воды «Иван Царевич», поделился с журналистами Иван Корнеев.

«Не берусь судить, насколько концепция ресторана «Коржов» сможет «продавить» бывший «Макдоналдс», но отношусь к этому заявлению скептически, — заявил основатель сети ресторанов «P. Love» Нурислам Шарифуллин. — Все-таки «макдак» — это 70 лет знаний и опыта, плюс они стоят первыми на входе в терминал». По его мнению, присутствие «Вкусно — и точка» всегда приносит синергетический эффект для тех, кто рядом, от соседства с ним выигрывают, а не «сгорают»: «Например, когда-то в казанском ТЦ «Парк-хаус» был фуд-корт с непонятной концепцией, он угасал, но огромный поток туда хлынул с приходом «Макдоналдса». По его словам, руководство аэропорта выбирает арендаторов самостоятельно, без проведения конкурсов.

Несмотря на то, что «Коржов» пришел в зону фут-корта казанского аэропорта позже остальных, питерцы заявили о намерении стать «самыми большими по выручке в общей зоне». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Коржов» пришел в инфраструктуру аэропорта, мы двумя руками за. Мы сделаем все, чтобы создать удобные условия», — приветствовал питерских варягов президент Ассоциации рестораторов и отельеров Зуфар Гаязов. По его словам, «Коржов» собирается вступить в ассоциацию. «У них есть вопрос по алкогольной лицензии, мы обещали рассмотреть вопрос и сделать все возможное, чтобы лицензию на алкоголь выдали своевременно», — пообещал он помочь.

Почему татарстанские игроки не идут в аэропорт? «К сожалению, раньше мы особо не общались с руководством аэропорта, плотно познакомились при проведении «Игр будущего». Теперь начало диалогу положено», — объяснил Зуфар Гаязов. По его мнению, с приходом «Коржова» на фуд-корте аэропорта появится конкуренция, выиграет потребитель. Но пока цены высокие, считает экс-глава БКК Булат Кутдусов, ныне управляющий заводом полуфабрикатов основательницы «Бахетле». Игроки общепита надеются, что заполнение терминала второй очереди аэропорта будут проходить на конкурсной основе.

В зоне высокой конкуренции

«Фуд-корт — это зона высокой конкуренции, тем более в аэропорту. Искусственно ограничивать ее в пользу только татарских концепций не стоит, — считают в сети «Тюбетей». По их мнению, те, кто часто летает, хорошо знакомы с набором кафе и ресторанов в крупных городах России, поэтому бренд не татарской кухни для них знаком и привычен.

«По мере расширения нашей сети мы, естественно, считаем для себя возможным присутствие в крупных транспортных узлах — аэропортах и вокзалах. Туристическую аудиторию мы хорошо понимаем, но не хотим быть просто экзотическим брендом для туристов. Наши ключевые конкуренты — федеральные сети быстрого питания, поэтому технологичность, качество и комфорт гостей для нас не менее важны, чем национальные рецепты и характер», — подчеркнули в «Тюбетей».

Как бы игроки ни мерялись амбициями, туристы продолжают негодовать: цены на еду и напитки в аэропорту остаются в два-три раза выше, чем в городе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как бы игроки ни мерялись амбициями, туристы продолжают негодовать: цены на еду и напитки в аэропорту остаются в два-три раза выше, чем в городе, отметил основатель туристической компании Сергей Пасечник. «Наши аэропорты пользуются тем, что у человека нет выбора. Вот приехал в аэропорт и готов купить пиво в два раза дороже, за воду и за салат заплатить в два раза дороже. Но мы не можем заглянуть в их бухгалтерию: то ли аэропорт навязал ему невероятную аренду, то ли проходимости не хватает — причин может быть масса. Если аэропорт выкатывает арендную ставку как у офисов бизнес-класса, тот почему нам ждать доступные цены на питание?» — рассуждает гендиректор Companion SP Сергей Пасечник.