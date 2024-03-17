«Главное показать детям — мы выбираем свое будущее»

В Татарстане стартовал 12-часовой телемарафон «Всей семьёй на выборы», трансляция — на телеканале ТНВ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня вместе с работой избирательных участков в Татарстане открылся 12-часовой телемарафон телеканала ТНВ «Всей семьей на выборы». Студию в течение дня посетят более 100 гостей — официальные лица, известные семьи республики, медиа-персоны, звезды татарской эстрады со своими родными. Масштабное мероприятие в прямом эфире с репортажами с избирательных участков и самой свежей информацией о ходе голосования на выборах президента России продлится до 22:00. За происходящим на площадке наблюдают корреспонденты «Реального времени».

Всей семьей на выборы и за автомобилями

Телемарафон открыли ведущие Зуфар Давлетшин и Луиза Закирова, им помогают юные звезды ШАЯН ТВ. Всего в студии работают четыре пары ведущих ТНВ и 12 ребят с детского телеканала республики.

Во время эфира идут прямые включения с «Болгар Радиосы», а в дальнейшем будут и с «Ак Барс Арены», где хедлайнерами концерта станут Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кармен» и Ваня Дмитриенко.

Зрителям также предлагают специальные выпуски «Новостей». Кроме того сегодня победителям конкурса «Всей семьей на выборы» будут вручены ключи от автомобилей Lada Vesta, которые уже дожидаются своих владельцев прямо в студии.



Мы на своём примере хотели им продемонстрировать, как это важно

Первой в студии появилась семья Шамсуаровых, которые уже вместе с детьми сходили на голосование и пришли поделиться впечатлениями. Родители рассказали о своих семейных традициях, как совместно отмечают праздники. «Для меня семья — это те люди, к которым хочется возвращаться», дал собственное определение семьи ведущий Зуфар Давлетшин.

Зрителям показали сюжет о ещё одной семье, которая не только проголосовала, но и работает на выборах. Это чета Севачевых — члены избирательной комиссии, которые воспитывают 19 детей, из них 17 ребят — усыновлённые.

В студии тем временем появляются новые гости — многодетная семья Латыповых, у них четверо детей. В отличие от обычной семьи здесь гораздо больше радости, признался отец. «Когда приходишь вечером домой, всю усталость как рукой снимает», отметил он. Родители также голосовали на участке вместе с ребятами:

— Мы на своем примере хотели им продемонстрировать, как это важно. Главное — показать детям — мы выбираем своё будущее, — поделился мнением с корреспондентом нашего издания глава семейства.



Число многодетных семей в Татарстане растёт, за последние годы удвоилось. Самый многочисленный по числу таких семей город республики — Набережные Челны, где их 6000, на втором месте — Советский район Казани — 4000, и на третьем — Зеленодольск.

Глава ЦИК РТ: дети проголосовали, мама голосует на дому

Следующим гостем стал председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев, который рассказал последние новости о ситуации на избирательных участках. По его словам, явка по итогам второго дня голосования в республике составила 64,2%. Люди действительно приходят всеми семьями. Сам глава ЦИК РТ уже сделал выбор и рассказал о том, как голосуют его близкие:

— Дети уже проголосовали, моя супруга — доктор, она проголосует после дежурства, а моя мама по состоянию здоровья голосует на дому. Сегодня примерно к трём часам дня к ней придут домой с урной. Она уже несколько раз звонила, просила, чтобы про неё не забыли.

Андрей Кондратьев также рассказал о работе 22 тысяч членов избирательных комиссий, среди которых много учителей, врачей, предпринимателей. За ходом выборов следят 16 тысяч наблюдателей, среди которых даже два представителя стран НАТО. Наблюдатели приехали из Испании, Гватемалы, Доминиканской республики, Индонезии.

«Родителей окрыляло то, что они могут показать детям»

В эфире появилась татарстанский вице-премьер Лейла Фазлеева, которая рассказала о традициях своей семьи. В свободное время замглавы правительства республики любит готовить для своих близких, которые предпочитают самые простые и вкусные блюда татарской и восточной кухни: суп с домашней лапшей, манты и другие. Возвращаясь к теме телемарафона, она поделилась впечатлениями о том, как голосуют татарстанцы:

— Я была на двух избирательных участках и видела папу, который пришёл на выборы вместе с сыном, пока ещё с несовершеннолетним и который хотел все показать ему. И тут же были две мамы с двумя дочерями, которым исполнилось 18 лет — это было их первое голосование. Может это слишком эмоционально с моей стороны, но было так приятно за этим наблюдать. Родителей окрыляло то, что они могут показать это своим детям, — отметила Лейла Фазлеева.



Чуть позже в студию приходили и другие гости. В частности политический консультант, гендиректор агентства «Теория Дарвина» и модератор Владимир Кутилов, а также Мария Ефлова, заместитель директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор социологических наук. Последняя рассказала о голосующих татарстанцах и результатах социологического исследования:

— Это многолетняя традиция — ходить всей семьей на выборы, я помню, что у нас в семье так было всегда. Явка на этих выборах, согласно социологическим опросам, составит 85%, — сообщила она.

Первые победители

После 10:00 часов утра в студии представили первую семью победителей, выигравших автомобиль — это Флюда и Алмас Гардисламовы.



А вот семья Газизовых пришла на ТНВ, чтобы в прямом эфире узнать пол будущего ребёнка. У четы есть уже есть дочка, а в июле ожидается ещё одно пополнение в семье. Как выяснилось, это снова будет девочка.



«Детям было интересно наблюдать за выборами главы государства»

Гостями телемарафона стала и многодетная семья главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной. Супруг главы Управления Роспотребнадзора по РТ рассказал о том, каково это быть мужем такого руководителя. Конечно, это большая ответственность, но есть и свои преимущества: в доме всегда царят чистота и уют.

Супруг — предприниматель, старший сын работает в сфере юриспруденции, средней дочке 14 лет, она учится в школе и как мама мечтает стать врачом, есть ещё младший сын.

— Разница в возрасте между детьми им помогает, они поддерживают друг друга. Арина занимается художественной гимнастикой, Артём плавает, — рассказала Марина Патяшина.

В эфире выступила и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. У неё крепкая и дружная семья, у которой есть свои традиции, например, сообща готовить эчпочмаки и другие блюда татарской кузни.

— Голосовать я ходила вместе с детьми, и хотя права голоса у них пока нет, им было интересно наблюдать за выборами главы государства. Мы выбираем своё будущее, а также будущее детей и своей страны, — подчеркнула она.



Кроме того, министр поздравила семью Сагировых, которые только сегодня заключили свой брак.

«Россия должна занять достойное место в многополярном мире»

О подготовке к концерту и праздничной атмосфере на стадионе «Ак Барс арена» рассказали в ходе прямого включения журналисты ТНВ. Сейчас здесь тепло и солнечно, а гостей встречают блинами по случаю Масленицы.

На прямую связь со студией ТНВ вышел политолог Марат Баширов, который сейчас наблюдает за избирательным процессом в новых регионах России.

— Мы увидели активность избирателей. Да, здесь самая высокая явка в стране, потому что люди много лет ждали возможности проголосовать за президента, — пояснил он и отметил инициативу провести телемарафон в Татарстане «Всей семьёй на выборы».

В самой студии выступил Рафик Мухаметшин, ректор Российского исламского института, который отметил, как важно сейчас исполнить свой гражданский долг.







— Эти выборы особые, потому что и в стране ситуация непростая. Тем более в мире идут серьёзные процессы, мы уже выходим за пределы однополярного мира. Поэтому Россия должна занять достойное место в многополярном мире, — подчеркнул он.



