Самым точным в Казани был Косоротов

Российские «медведи» обыграли белорусских «рысей»

Фото: Динар Фатыхов

Первый из трех российских матчей суперсерии по гандболу между сборными России и Беларуси в Казани завершился победой хозяев площадки. Осталось еще два для того, чтобы сравнять счет в суперсерии, которые пройдут в Москве и Московской области, за чем будет следить и корреспондент спортивной редакции «Реального времени».

Когда совпали ураза и пост

Такое впечатление, что в раздевалках казанских спорткомплексов сейчас только и разговоров, что о еде. Во всяком случае, мужских. С началом Рамадана случалось видеть, как верующие быстро разговлялись, читали молитву и шли заниматься спортом. Либо в общих чатах массово отписывались, что не придут на игру. Православные спрашивали друг у друга, кто готовится к Великому посту. Любопытно, как будут обстоять дела в водном поло, где уже стартовал плей-офф и прошли четвертьфинальные матчи. Астрахань, победив в подмосковной Рузе, на шаг приблизилась к полуфиналу с «КОС-Синтез», а сколько там правоверных мусульман и сколько из них будут держать уразу, одному Аллаху известно. И это не ради красного словца, чем беднее вид спорта, тем ближе чаяния спортсменов и обычных людей.

Правда, в составах двух соперничающих сборных мусульман вроде не было. Россиянин Сергей Марк Косоротов, хоть и не снимал после игры тюбетейку, но это был его приз, как лучшему игроку своей сборной, врученный, что любопытно, представителем белорусской стороны. В свою очередь, лучшему из белорусов, Игорю Белявскому, приз лучшего вручал представитель российского гандбола. Штрих... Обоих наградили за бомбардирские подвиги, Косоротов отличился 12 раз, Белявский забил на три гола меньше — 9. Причем итоговая разница между командами также составила три мяча — 32:29. Еще один штрих. Ну и тема уразы, конечно же, будет продолжена в гандболе в связи с тем, что молодежная сборная России сыграет не только со сверстниками из Беларуси, но и гостевые матчи в Иране, назначенные на конец недели.

От SEHA — Gazprom League до Суперсерии

Россияне и белорусы, не соперничая друг с другом в чемпионате, как это происходит в хоккее с шайбой, баскетболе, волейболе и упомянутом водном поло тем не менее бьются друг с другом в международном турнире SEHA — Gazprom League, где пять российских команд, четыре из Беларуси и один «Аист» из Китая. В этом турнире, и в целом за команду «Мешков» из Бреста выступает Дмитрий Андреев, а ранее играл Дмитрий Санталов, два российских сборника, которые не приехали в Казань, поскольку первый не восстановился из-за травмы, а второй лечится. Правда, Андреев принимал участие в очередном туре SEHA — Gazprom League, но раз была указана причина, что «не восстановился», то так тому и быть. В конце концов, вратарь Денис Заболотин приехал же. Не приехал питерец Дмитрий Киселев и не попал в заявку на матч Дмитрий Житников, но он-то хоть с младшим братом Владимиром из казанского «Зиланта» повстречался.

Чемпионат мира. 2019 год. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Состав Беларуси же выглядел перед игрой в Казани, как тришкин кафтан. Не приехали Никита Вайлупов с чемпионата Венгрии, темнокожий Дмитрий Хмельков, Андрей Юринок и два Вячеслава — Бохан из чемпионата Румынии и Шумак.

Казань порадовала до старта. На две трети заполненные трибуны, готовые вместить 3 тысячи человек, это, наверняка, новый рекорд для «Академии тенниса», которую ранее заполняли только на матчах Кубка Дэвиса со сборными Бразилии и Швеции. С одним нюансом, количество мест было меньше, поскольку корты объемнее гандбольной площадки. Шум на активно болевших трибунах, плюс гам комментатора, что еще надо, чтобы чувствовать себя комфортно на гандболе, который еще называют «футболом для бедных». В подтверждении этого высказывания, вспомню историю с упомянутым Вайлуповым. Он, будучи действующим игроком, попробовал себя в роли тренера женской команды белорусской суперлиги, в которой играла его любимая девушка. Главный тренер тогда покинул клуб, поскольку был с Украины, тут Вайлупов и «нарисовался». Повторимся, это игровой вид спорта, находится в одном ряду с водным поло или регби, в который играют простые парни и девчата.

Голы-красавцы для видеосюжета

Беларусь поначалу создала небольшой отрыв, но он достаточно быстро был ликвидирован. Причем забивали россияне на любой вкус. Сергей Марк Косоротов забил в быстром отрыве, но здесь стоит отметить голевой пас, когда мяч был буквально вложен в руку. Гол навесиком от Андрея Беляева, когда мяч прошел чуть выше вратаря, чуть ниже перекладины. Наконец, мяч Александра Ермакова с паса Кирилла Котова. Там и пас-скидка был хорош, но как Ермаков забил, будучи спиной к воротам и уже падая? Такие мячи и в водном поло ценятся, но там до ворот чуть больше двух метров, а здесь целых шесть. Белиссимо! Грандиссимо! Фантастика! В итоге первый тайм был завершен с комфортным счетом — 18:12, давая возможность не думать о результате. Но...

Уже вскоре гости приблизились на расстояние одного мяча — 22:21. С не менее красивым голом от Артема Королька, после скидки Владислава Кулеша. Красота заключалась в том, что Артем замахнулся на рубль, а удар вышел на целковый, поскольку он подкрутил мяч, спокойно покатившийся между ног голкипера россиян. Королёк — птичка хитрая...

Беларусь поначалу создала небольшой отрыв, но он достаточно быстро был ликвидирован. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глядишь, и сравняли бы сябры, но вместо Заболотина в ворота вернулся куда более удачливый в этот вечер Виктор Киреев, белорусы начали играть без вратаря, меняя его в атаке на полевого игрока, в результате чего пару раз пропустили в пустые, и россияне бились как в последний раз. В одном из тайм-аутов Велимира Петковича видно было, что его слушают Ермаков и Косоротов, а доктор сборной, с двух рук, что называется, «по-македонски», держит у них на ушибленных местах компрессы. Гандбол — это «футбол для бедных», поэтому здесь симулянтов в состав не берут, видимо, из экономии.

Василь Шайхразиев и тюбетейки

И был финальный свисток при счете — 31:28, и был радостный вице-премьер Василь Шайхразиев, и был отюбетеенный человек по фамилии Косоротов, а по факту — самый точный из числа игроков двух команд (кстати, 6 лет назад участников матча России и Финляндии одаривал тюбетейками раис Татарстана Рустам Минниханов). В поединке медведя и рыси в Казани победил символ России, который имеет две команды в гандболе — чеховских и пермских «медведей», в хоккее — кузнецких и челябинских. У Беларуси же главный зверь рысь, которая была талисманом вторых Игр СНГ 2023 года, и имеет команды по хоккею и женскому баскетболу. А не пускают нас на международную арену какие-то «гадюки», правда, одну из них — Анну Вяхиреву, играющую за норвежский «Вайперс» (в переводе — гадюки), необходимо поздравить с днем рождения.

Василь Шайхразиев на товарищеском матче. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается казанских драконов — ГК «Зилант», то перенервничали в клубе, готовясь к международной презентации. В следствии этого уступили сразу в двух домашних матчах соперникам из МССУОР и усложнили свое положение перед ближайшими встречами с командой Воронежа, еще одним претендентом на повышение в суперлигу. Воронеж опережает нас на очко, имея игры в запасе, в Кубке России он пошумел, обыграв двух «СКИФов». Омский обыграли, выйдя в четвертьфинал, а краснодарский «СКИФ» обыграли в семь мячей, но не прошли дальше, поскольку ранее проиграли 10. Иными словами, соперник серьезный, поэтому Казани срочно нужно выискивать в своих рядах Киреевых, Косоротовых, Ермаковых — гандболистов, «делающих разницу». В Суперлиге никто объединяться не будет, как это сделали пару лет назад две команды из Челябинской области — «Динамо» и «Сунгуль», поэтому вопрос перехода туда надо решать самостоятельно.

