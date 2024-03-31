Кто я и чего хочу: личностное самоопределение

Человек развивается и ищет себя на протяжении всей своей жизни

Фото: Реальное время

Кем я хочу стать, когда вырасту? Каждому ли получается найти ответ на этот вопрос. Если ответ не найден — человек может заниматься нелюбимым делом, не иметь четкой жизненной позиции и не найти себя. Самоопределение человека — один из важных моментов в жизни. А переменчивость жизненных ориентиров, возможностей и интересов делает самоопределение цикличным процессом. Об этом в новом выпуске проекта «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова говорила с Алексеем Покотиловым, психологом, гештальт-терапевтом, соучредителем тренинговой компании PSY Factor.

А кто я сейчас?



Личное самоопределение складывается из жизненного и профессионального. Во время выбора своего пути человек отвечает на два главных вопроса «Кем я хочу быть» и «Каким я хочу быть».

— Это популярные вопросы. Но почему-то люди не любят задавать себе вопрос — а кто я сейчас и какой я сейчас, — рассуждает Алексей Покатилов. — Самоопределение состоит из двух компонентов. Первое — потенциал. Что я могу делать, что мне хочется и какие у меня есть возможности. Это перспектива, это то, что рвется наружу. А вторая как раз-таки — что есть сейчас. Кто я таков сейчас? Что я сейчас люблю, что не люблю, что могу, а что нет. Прежде чем куда-то двигаться, важно понять, в какой точке вы находитесь.

Человек на протяжении всей жизни развивается и ищет себя в мире. Это сложный путь, который может проходить через взлеты, падения и сомнения. Иногда неудачи приводят к личностному кризису, потере себя, апатии и полному непониманию своих целей и желаний.

— Вопрос самоопределения личности появляется тогда, когда есть уже какой-то кризис. Когда мы регулярно бьемся в потолок, пытаясь залезть на вершину своего самоопределения по разным лестницам. Например, я работаю на работе, которая мне не нравится. И думаю, что для счастья мне не хватает денег. Я перехожу в другую компанию, начинаю больше зарабатывать, а мне все равно нехорошо. Начинаю фантазировать, что мне для счастья не хватает карьерного роста. Я иду в третью компанию. Там пытаюсь расти. И уже есть карьера, статус, но мне все равно нехорошо. И вот это очередное ощущение того, что я уперся в потолок оттого, что я не дал себе возможности подумать: а в какой сфере мне хочется развиваться, а нужна ли мне карьера или нет, или это некий стереотип, что нужно строить карьеру, а я ему слепо следую, — рассказывает Алексей Покатилов.

По его мнению, в этих процессах есть цикличность. И на каком-то витке, люди могут переживать ощущение тупика. «Я как будто пробую что-то и каждый раз по-разному, но результат один и тот же. Эти состояния могут сопровождать человека всю его жизнь. Но это если их замечать. Есть различные защиты психики, благодаря которым можно и не замечать этой цикличности», — говорит Покатилов.

Здесь уже речь заходит о равнодушии к себе. Оно позволяет выносить сложные и кризисные периоды, но оно же убивает и способность понимать свои желания и получать удовольствие. Мы вырабатываем нечувствительность не только ко всяким мелочам и неурядицам, но и к тому, что важно и что зажигает в нас азарт и интерес.

Такая эмоциональная отстраненность может быть способом защититься от повседневных сложностей. Так появляется потеря чувствительности. Но когда мы умеем испытывать и переживать широкий диапазон чувств — от радости и энтузиазма до гнева, горя и обиды, мы способны лучше понимать свои желания, себя, в целом чувствуем себя живыми и настоящими. Это позволяет двигаться «к», а не «от».

Кризис идентичности

Наши жизненные ориентиры, возможности и интересы могут меняться. И это совершенно нормальное человеческое поведение. В постоянно меняющемся мире сложно найти что-то одно, что будет увлекать или приносить доход всю жизнь.

— Мы меняемся. Люблю я, например, психологию и индивидуальную психотерапию, но ведь может настать время, когда надоест. И это нормально. Я вдруг могу обнаружить, что мне история древнего мира теперь интересна. Ну что ж, придется с этим что-то делать — вот такая новая потребность моего организма. Можно либо проигнорировать это, либо учесть. Но вообще, конечно, нам важно считаться со своими потребностями, — говорит Алексей Покатилов.

Мы чувствуем себя наиболее аутентичными, когда у нас есть чувство безопасности в нашем теле, осознание того, что мы уверены в своей идентичности, и это подтверждается нашим сообществом, близкими или даже обществом. Кризис идентичности может возникнуть в любое время, когда то, как мы видим себя, отличается или не признается.

Каждый период нашего самоопределения может стать отличной возможностью по-настоящему узнать себя, открыть что-то новое и стать более осознанным. Чтобы поиск ответов на главные вопросы жизни проходил не так мучительно, для начала можно сменить тональность своих вопросов. Например, можно перестать спрашивать «Почему?» и начать выяснять «Зачем?». Первый вопрос вынуждает закапываться в прошлом, а второй настроит на поиск решения в будущем.

Сделка с собой или как преодолеть трудности с самоопределением

Возможно, вы недовольны своей работой и пока не готовы искать альтернативу. Понять, кто вы такой и каким хочется быть, не так просто, как кажется на первый взгляд. Именно поэтому множество людей сталкиваются со схожими проблемами. Пожалуй, самое главное в истории с поиском себя — искать именно себя, а не образ, соответствующий чьим-то ожиданиям.

Чтобы разобраться, что именно для вас важно, можно взять любой список ценностных ориентаций. В книге «Цель — действие — результат» автор Владимир Моженков приводит 200 ценностей, часто встречающихся в современном мире. Там есть и власть, и забота, и драйв, и воображение. Стоит отметить то, что резонирует с вами. Каждая область деятельности, профессия позволяют реализовать какие-то из этих ценностей. Если человека привлекает, например, красота и эстетика бытия, вряд ли ему подойдет деятельность, где придется весь день смотреть в таблицы.

— Можно заключить сделку с собой. Дать себе год на самоопределение. Например, я в течение года буду терпеть все как есть, потому что не знаю, куда мне двигаться. Но в течение этого времени я буду за собой наблюдать, разбираться, ходить на психотерапию, к карьерному консультанту, и собирать свой личный план, в который я поверю и начну потихонечку, не революционно, его применять, — говорит Алексей Покатилов.

Гештальт-терапевт Алексей Покотилов рекомендует записывать в блокнот то, что вы любите, а что нет, примеры людей, которые вас воодушевляют и почему, вспоминать и описывать процессы, в которых вам было хорошо. «Записывайте свои страхи, тревоги, потом принесете это психотерапевту — разберетесь. Мне еще нравится резервный план — что я буду делать, если ничего не получится, если мой проект по изменению жизни провалится с треском. Когда-то у меня были такие страхи. Я подумал — ну ладно, значит пойду по запасному плану», — делится своим опытом Покатилов.

Что еще можно сделать? Подумать, где вы видите себя через 5 лет. Это поможет понять, перспективы и построить примерные планы. Использовать принцип «Чтобы что». Напишите утверждение, а затем опишите причину, по которой вы этого хотите. Пробовать разное. Понять, что интересно можно и с помощью хобби, открытых мастер-классов, дней открытых дверей в университетах или интересных вам компаниях.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений: alsina.gazizova@gmail.com.