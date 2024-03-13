Песни городских татар: Эльвира Розали

Про бабушку, дискотеку и педагогику

Среди певцов, которые вроде бы ушли со сцены, Эльвира Розали занимает особое место. Она не перестала петь, просто больше делает это, занимаясь с детьми. При этом она еще и городская татарка, для которой язык существует в первую очередь на сцене.

Как «Голос Азии» помог голосу Казани



Девичья фамилия певицы — Нурмухаметова. Рано выйдя замуж, она взяла фамилию Шавалеева. В результата композитор Рашит Абдуллин предложил ей подыскать «цветочный» псевдоним. За основу она взяла имя матери — Розали. Она всегда помогала молодой маме при становлении в мире эстрады.

В одном из телеинтервью Розали открыто говорит, что выросла в городе, поэтому ей легче говорить по-русски. А худсоветы 90-х благодарит за то, что они ей, казанской девушке, «ставили» произношение.

Певшая с детства Розали закончила музыкальное училище (вокальное отделение) и устроилась вскоре на работу в филармонию. Уже с 19 лет она начала гастролировать.

Первая половина 90-х для Розали — это важные, именитые конкурсы. В 1992-м она привезла победу с всероссийского конкурса в Уфе «Агыйдел». На нем уже пела такие песни, как «Сөембикә» и «Алтын балык».

В 1993-м Розали отправилась на конкурс «Голос Азии». Кстати, в прошлом году «Азия Дауысы», существовавший в 1990—2005 годах, возобновили. Когда туда ехала казанка, он традиционно проходил на высокогорном катке «Медеу». Гран-при получила монгольская певица Сара (Монголия), а гостями были Boney M, Глория Гейнор, Пупо, Валерий Леонтьев, Наталья Ветлицкая и другие.

В интервью ТНВ она вспоминает, что просто увидела рекламу фестиваля по телевидению и отослала свои записи. Ей пришел ответ, что качество фонограмм оставляет желать лучшего. С письмом она пришла к директору филармонии, нашлись деньги на аранжировки посолиднее. Среди этих новых песен — «Китмә син», «Дога» и «Нигә шаян җырларың».

В 1996-м Розали отправилась в Москву на «Песню России». В интервью «Вечерней Казани» певица говорит, что подготовка ей обошлись в миллион недоминированных рублей. Москвичи поначалу все забраковали, но она оказалась упрямее. В том же интервью она вспоминает, что запретила продавать тираж последней записи — не устроило качество. Но скоро, мол, откроется студия «Союз» — тогда вы все и услышите.

Лучшее — детям

При том что аранжировки Розали оставались в рамках эстрадного направления, она иначе пела и вела себя на сцене. В одном из интервью она вспоминала, что руководство филармонии ругало ее за «рок-н-ролл на татарском»: «Какое ты право имеешь исполнять такие песни?». Я с ними спорю: «Я молодая, фигура красивая, танцевать умею. Почему татарская песня не может быть рок-н-роллом?». Правда, потом, продолжала Розали, она полюбила «правильные» для них песни, «моң»: «Но я выходила на эстраду 20-летней девушкой, неужели я должна была перейти к татарским народным песням? Эти песни я, например, никогда не исполню, как Альфия апа, Ильгам абый».

Розали выпустила восемь альбомов, в 2006-м собрала их в mp3-сборник. Одна из ключевых ее песен называлась «Минем әби» или «Әбекәй». В ней Гульшат Зайнашева на музыку Оскара Усманова написала резкие строки: «Әбекәем, әбекәй, дим, йөрмә миңа тагылып, җәннәткә киткән бабайны утыр өйдә сагынып» («Бабушка, бабушка, не ходи, прицепившись за мной, вот и сиди дома, скучая по ушедшему в рай деду»).



Словом, Розали была певицей молодежной. В ее треках не звучали баяны, но были в ходе мимикрирующие под них синтезаторы. Кроме того, она была еще и исполнительницей двуязычной и космополитичной. Скажем, ей доверили многие номера на сборнике перепевок русских песен «Безнеңчә I» студии «Заман» в 1998 году.

Сейчас основная работа Шавалеева — педагог дополнительного образования. К примеру, она работает в школе «Адымнар» на улице Абдуллы Бичурина. Свой уход в тень она несколько раз объясняла тем, что в нулевые в татарском шоу-бизнесе стало больше коммерции: на радио и телевидение просто так попасть было сложно.

Туда она попадает теперь с детьми, для ТВ она придумала шесть мюзиклов. С юными певцами она появилась и в 2022 году в мюзикле «Хасите» на ТНВ. Также ее ученики поют в филармонии с оркестром Шутикова, на «Шаян ТВ». Также с детьми они записали поддержанный Министерством образования диск «Мы учим татарский». В буклете Розали пишет: «Я сама являюсь городской татаркой и проблема знания родного языка мне знакома. Авторы песен и мои ученики очень постарались, чтобы песни вам понравились».

50-летний юбилей Розали провела, показав двуязычный двухчасовой мюзикл «Сандугач». Роль Соловья исполняла финалистка детского «Евровидения» 2017 года и телевизионной «Битвы талантов» Яна Лавренова. Участвовало в нем несколько школ и танцевальных ансамблей.

Так что вокальная практика у нее — постоянная.