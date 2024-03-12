«Национальную сборную должен тренировать отечественный тренер»

Владимир Алекно встретился со спортивной общественностью Казани

Фото: Максим Платонов

Легендарный тренер по волейболу, олимпийский чемпион 2012 года Владимир Алекно встретился с активом республиканского избирательного штаба Владимира Путина в Казани. В распоряжении спортивной редакции «Реального времени» оказалась запись с этого мероприятия, расшифровку которой мы предлагаем читателям.

«Первый тренер не ленился приходить в школу, чтобы отвести на тренировку»

К вопросу о начале спортивного пути.

— Я родился в городе Полоцке, это достаточно маленький городок в Белорусской ССР. Сейчас прошел фильм «Слово пацана», о жизни казанцев в годы до развала Советского Союза, так и у нас были примерные ситуации, когда улица могла затянуть, но я благодарен своему первому тренеру Евгению Борисовичу Рудову, который приходил к нам в школу к окончанию уроков, и ждал, чтобы вместе пойти на тренировки. И когда мы там «дурковали», он не ленился, прийти в школу, и повести на волейбол.

Из родного дома у уехал в 13-14 лет, когда из Полоцка меня перевели к минский спортивный интернат, а уже по его окончании забрали в состав московского ЦСКА, И уже тогда я начал осознавать, что получил шанс в жизни, поскольку попал в одну команду со звездами волейбола. Смотрел, как они признаны в стране, в мире, как они тренируются ради этого.

Затем мне посчастливилось играть еще в чемпионате СССР, после чего в 1991 году уехал из Союза. Уезжал я свято веря в то, что «Красная армия — всех сильней». Вернулся в 2004-м, после чего работаю в России.

О книге по истории волейбола, в том числе по татарстанскому.

— Мне часто задавали такие вопросы, только в разрезе того, чтобы написать не книгу по истории волейбола Татарстана, а мемуары. Думаю, что мне есть что рассказать, но на это нужны время и настрой. Что касается волейбола республики, то с 2008 года по сей день я практически все время своей работы посвятил волейболу Татарстана и могу отметить, что этому виду спорта в республике есть чем похвастаться.

Владимир Алекно на матче «Зенит» — «Халкбанк». Максим Платонов / realnoevremya.ru

По поводу психологического выгорания в работе.

— Только что молодой человек задавал вопрос, упомянув паузу в моей тренерской работе. Наверное, в этом есть часть ответа на ваш вопрос. Нескромно хвастать с моей стороны, но я так воспитан, что работать вполсилы не могу. Но я заметил, что в последний год моей работы в «Зените-Казань» начал «засовывать» в рабочие микроциклы как можно больше выходных, решил, что мне необходимы эти пауза и отдых. К этому располагает работа без права на ошибку, а для волейбольной сборной даже второе место — это не тот результат.

«Когда говорил, что, ребята, на вас смотрят родители, жена, дети, то сразу появлялась решимость, такая пена у рта»

Вопрос от президента федерации стрельбы Сергея Демина: Владимир Романович, уже ясно, что командные виды спорта остались без участия на Олимпиаде. Ваше мнение: когда вернетесь на международную арену и как найти мотивацию для спортсменов в этот период? Уточню, что многие спортсмены зарабатывали на международных стартах, это не секрет.

— Не знаю, когда вернусь, но надежда на это должна жить. Руки в спорте опускают только пораженцы. Нас же не отстранили в одиночку, не один какой-то вид спорта, сейчас в изоляции вся страна, большая часть ее спортсменов.

Знаю не понаслышке, что многие виды спорта, в том числе это касается волейбола, переживают сложный период при отсутствии российских спортсменов. Как вы себе представляете определение чемпиона на международном старте без России? Это не совсем честно. Помимо того, отмечу, что есть виды спорта, где внутренние соревнования не хуже международных.

Кроме того, я думаю, что нужно искать альтернативные старты. Если есть виды спорта, у которых есть выход на Азиатские игры, то почему бы нет?

Вопрос от руководителя ЦСП Альберта Багаутдинова: Владимир Романович, как вы оцениваете свою работу со сборной Ирана?

— Когда я принимал это приглашение, то в финансовом отношении оно было такое же, какое я мог найти в России. Поэтому основной мотивацией было участие в четвертой для меня Олимпиаде в тренерском качестве. Но еще до начала работы в Иране, а уже во время тренерства там, я снова убедился в мысли, что национальные команды должен тренировать отечественный тренер. Допускаю, что в клубе может быть иностранец, но он не может объяснить подопечным, что перед игрой надо петь гимн, и это важно. И я там, когда пробовал в мотивации говорить слова, о том, что надо сыграть за флаг, за Родину, то видел пустоту в глазах. Но когда говорил, что, ребята, на вас смотрят родители, жена, дети, то сразу появлялась решимость, такая пена у рта. А такие моменты понять и применить способен только отечественный тренер.

Владимир Алекно на матче «Зенит» — «Халкбанк». Максим Платонов / realnoevremya.ru

А так страна хорошая, игроки трудолюбивые, работать было несложно. Не помню количество жителей (порядка 88 миллионов человек), но мне говорили, что порядка 45 миллионов человек входят в число фанатов волейбола. Результат не порадовал, когда не попали в четвертьфинал, когда всего лишь один мяч в игре с Японией решал вопрос: попадешь ты туда или нет?

— С чем связана наметившаяся тенденция отставания российской тренерской школы от иностранной, в частности, итальянской?

— Я бы на сто процентов не согласился с тем, что мы прямо отстаем. Разве что в количественном плане, а вот в плане результатов, тех же клубов, это было не так заметно, когда мы выступали. Что касается работы, то итальянцы применяют в своей работе какие-то детали, ту же статистику, какие-то нюансы, вроде сколько шагов необходимо сделать до линии. Но в чем можно согласиться в плане того, что итальянцы нас опережают, это в том, что обмениваются опытом, мнением, наработками, привлекая в этот процесс обмена мнений всю Европу (любопытно, что точно такое же мнение сложилось в баскетболе, только в отношении тренеров бывшей Югославии, вне зависимости от принадлежности к стране). Мы почему-то подобным не занимаемся, считая, что, если поделишься каким-то знанием, то в дальнейшем это могут использовать в игре против тебя. Перечитайте любое мое интервью, как в качестве тренера сборной, так и во время работы в клубах, я всегда подчеркивал, что двери моей тренерской комнаты для молодых специалистов всегда открыты.

«Были времена, когда я в общении дома переспрашивал — в каком классе учатся мои дети?»

Для меня в тренерской работе важен фанатизм. Если ты в определенный период жизни, когда ведешь за собой подопечных на покорение какой-то спортивной вершины, не поставишь всего себя, то как ты можешь требовать подобного от остальных. Не говорю, что это правильно, но были времена, когда я в общении дома переспрашивал — в каком классе учатся мои дети? Или же, несколько лет тому назад я построил дом, хотя имелась возможность построить его гораздо раньше. Но у меня даже мысли не было о строительстве.

Затем важны терпение и характер, поскольку могут быть такие, кто захочет сесть на твою шею и ножки скрестить. А чтобы этого не происходило, необходима дистанция между тренером и игроками, если ты чувствуешь, что приближается такой момент панибратства, сразу надо — раз, и увеличивать дистанцию между собой и подопечными.

— Вспоминаете ли вы какой-то из 13 сезонов, проведенных в «Зените-Казань», как самый успешный, и были ли у вас любимчики в составе команды?

— (Улыбается, после второй части вопроса). По поводу успешности, был у нас сезон, когда мы выиграли буквально все: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат, Кубок и суперкубки страны. Понятно, что по степени успешности с этим сезоном ничто не сравнится. Но как я могу выделить его на фоне других, поскольку работать в «Зените-Казань» всегда было для меня огромным удовольствием. Хотя нет, можно выделить 2013 год и только тем, что в нем мы ничего не выиграли. Но в истории мирового волейбола нет команд, которые выиграли бы Лигу чемпионов пять раз кряду! Как можно выбросить из памяти любую из этих побед, ставя другую выше? Каждая победа и медаль — это часть жизни тебя и твоих подопечных.

Владимир Алекно на матче «Зенит» — «Халкбанк». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Насчет любимчиков, то в командных видах спорта это трудно выделять, а по моей работе чаще можно было говорить о нелюбимчиках, тех же лентяях, по поводу которых я выражал большую часть своих эмоций. Но, если вы настаиваете, то как можно не уважать Сергея Тетюхина. Ллоя Болла, того же Вильфредо Леона, из тех, кто сейчас в команде, Максим Михайлов, тех, кто на своих плечах тащили команду к результатам, которые я озвучил выше.

— Как вы представляете возможность развить вышеназванный вами фанатизм у молодых тренеров, которые, как известно, ссылаются на небольшие зарплаты, и прочее другое, что не мотивирует в работе.

— Вы знаете, я сейчас вхожу в список доверенных лиц президента Владимира Путина, и члены каждой из подобных групп собираются в комиссии, которые вырабатывают статьи послания президенту. Понятно, что пожелания в этих группах выражались самые разные, вплоть до запрета алкоголя, но в итоге среди приоритетных статей это экономическая поддержка регионов. В эту экономическую составляющую входит и необходимость поддержки тренеров с таким уровнем зарплат (стандартная ставка 18 тысяч рублей, со всеми доплатами зарплата вырастает до 25 тысяч). Мое мнение, что необходимо поддерживать спорт в маленьких городах, поскольку практика показывает, что они там более «голодные» и мотивированные, чем в столицах. Для примера, сборная Бразилии, которая долгие годы была в фаворитах мирового волейбола, так даже в той сборной, которую мы обыгрывали на Олимпиаде в Лондоне, было шестеро выходцев из фавел.

Сейчас идет активное строительство спортивных объектов, но там еще должен кто-то работать, а если мы получим тренеров, которые будут мотивированы, в том числе и экономически, то будет и результат. Кстати, президент наш говорит о том же, в Послании, где было сказано не только то, что надо вставать на лыжи, но и обозначены стимулы для тех, кто сдает нормативы ГТО, проходит диспансеризацию Он озвучил пожелания, выработанные в нашей комиссии, об усилении финансового стимула, которые в регионах могут быть даже лучше, чем в столицах.

