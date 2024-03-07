«Мы призываем отрасль менее эмоционально подходить к этому вопросу»

На конференции по гибкой упаковке в Казани обсудили последние тренды и введение «списка 28»

Фото: Динар Фатыхов

До 2028 года рынок упаковки будет прирастать на 1,5—2% ежегодно, сообщила на конференции «Распаковка» от компании Danaflex Елена Мальцева, руководитель отраслевого маркетинга по упаковке СИБУРа. Несмотря на это, отрасль продолжает сталкиваться с новыми вызовами — это и изменение механизма расширенной ответственности производителей (РОП), и введение так называемого списка 28. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нам нужно было перестраиваться — испытывать новые материалы, искать новых поставщиков…»



— Мы назвали свою конференцию «Распаковка», потому что хотим открыто рассказать, что происходит в нашей компании, какие у нас планы на будущее, чем мы занимаемся, — заявил в начале конференции президент компании Danaflex Айрат Баширов. — Мы стараемся уважать всех людей и принимать решения на основании тех мнений, которые слышим. Хотим совершенствоваться и развиваться, поэтому и пригласили вас, чтобы открыто обсудить проблемы и вопросы, которые существуют.

Он рассказал о вызовах, с которыми столкнулась компания, — это пандемия коронавируса, глобальный сырьевой кризис, когда Китай начал скупать ресурсы, прекращение поставок из Европы.

«Мы назвали свою конференцию «Распаковка», потому что хотим открыто рассказать, что происходит в нашей компании, какие у нас планы на будущее, чем мы занимаемся», — заявил в начале конференции президент компании Danaflex Айрат Баширов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Все, чем мы занимались, — это каждый год по чуть-чуть изменяли и улучшали технологии, которые работали годами. А тут бац — и все прекратилось. Нам нужно было перестраиваться — испытывать новые материалы, искать новых поставщиков и делать все это в короткие сроки. Это действительно стало привычной средой для работы всех компаний, но тем не менее я считаю, что мы с этим достойно справились, — подчеркнул президент Danaflex.

Отдельно Айрат Баширов упомянул переход крупных игроков под контроль других владельцев, что оказало большое влияние на рынок. Компания изучала каждую сделку, но не стала предпринимать шаги по покупке.

— Почему мы это не сделали? Было две причины, почему мы не участвовали в покупке наших крупных конкурентов. Первая причина в том, что, как мне сказал один мой знакомый: «Вероятность 50%, что под санкции попадешь ты лично и вся твоя компания, и мы потеряем то, что сегодня имеем, потеряем возможность работать с нашими крупными клиентами, которые у нас есть сегодня». Мы видим, что такая вероятность реализована — компании, которые были куплены, они уже под санкциями. Вторая причина в том, что мы строим великую глобальную компанию. Великая компания, в нашем понимании, должна соответствовать четырем признакам — выполнять все свои задачи, активно и уверенно развиваться, быть влиятельной на рынке в области инноваций, иметь прекрасную репутацию и долгосрочные цели. Все те сделки, которые мы обсуждали, требовали опцион на обратный выкуп. То есть это означало купить компанию, поддержать ее, попользоваться ею, а потом, когда придет время, отдать обратно. Вот мы не про это. Это история не для нас, — объяснил Айрат Баширов.

Рост e-commerce и использование вторсырья: тренды в упаковке на ближайшие годы

Часть конференции была посвящена трендам и анализу рынка гибкой упаковки в России. Елена Мальцева, руководитель отраслевого маркетинга по упаковке СИБУРа, начала с общей картины — так, оборот розничной торговли, влияющий и на производство упаковки, по итогам 2023 года вырос на 2,7%, а по итогам 2024-го, согласно прогнозам, вырастет еще на 3,5%.

— Динамику показывает очень хорошую. Кажется, как будто бы восстановился после 2022-го, — подчеркнула Мальцева.

Что касается рынка упаковки, то до 2028 года тоже ожидается рост — на 1,5—2% ежегодно. Среди трендов этой отрасли:

Рост электронной торговли (примерно на 30% к 2028 году), который будет накладывать требования на упаковку продукции для транспортировки.

Использование вторичного сырья в производстве упаковки.

Рост объемов доставки готовой еды и использования порционных упаковок, а также потребления упакованной воды.

Переход на гибкую упаковку в некоторых отраслях.

Рост потребления многоразовой тары в ретейле и т. д.

Часть конференции была посвящена трендам и анализу рынка гибкой упаковки в России, о которых рассказала Елена Мальцева, руководитель отраслевого маркетинга по упаковке СИБУРа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом доля полимерной упаковки составляет 65%. Если не брать в расчет сегмент транспортной пленки, где полимеры используются на 100%, больше всего этот материал используется в запаковке мяса и мясных продуктов — 91%. Наименьшая доля наблюдается в сегменте чая, кофе и какао — 45%. Причина этого проста — в основном тот же чай фасуется в бумажные пакетики. Однако, как рассказала Елена Мальцева, до 2028 года возможен рост доли пакетированного чая в саше, а также полная замена бумажных пакетиков на полимерные.

«Запрет необратим, он в любом случае произойдет»

Еще одним гостем стала Анна Трофимова, замначальника отдела развития отрасли полимерных и эластомерных материалов Департамента химической промышленности Минпромторга России. По ее словам, отрасль активно использует меры господдержки — в основном это льготные кредиты и займы от Фонда развития промышленности (ФРП) под низкую процентную ставку.

Еще одним гостем стала Анна Трофимова, замначальника отдела развития отрасли полимерных и эластомерных материалов Департамента химической промышленности Минпромторга России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно она упомянула о «списке 28» — перечне упаковок, рекомендованных к запрету или к производству с помощью замещающих технологий. Целью этой инициативы является отказ от материалов и изделий, непригодных к переработке для последующего использования. Поэтому в оглашенный летом прошлого года список вошли упаковки из многокомпонентных материалов — многослойные ПЭТ-бутылки, дойпаки и т. д. Все это планируется заменить на монорешения из пластика.

— Мы призываем отрасль менее эмоционально подходить к этому вопросу и подумать над тем, каким образом нам найти альтернативу и лучше подготовиться к этому моменту. Запрет необратим, он в любом случае произойдет, но мы можем нивелировать эти риски вместе с вами, — заявила Анна Трофимова.

«Нам создали полосу разгона»

Затронули и тему расширенной ответственности производителей товаров и упаковки. Механизм ввели еще в 2015 году, а в 2023-м серьезно изменили. Теперь ответственность за утилизацию упаковки ложится на ее производителей и утилизаторов. Будет создана и специальная информационная система, в рамках которой появится реестр добросовестных утилизаторов. Согласно новому закону, предусматривается плановый рост нормативов по утилизации упаковки: в 2025 году — до 55%, в 2026-м — до 75%, с 2027 года производители и импортеры будут обязаны утилизировать 100% упаковки.

— Прошлый год был сложный, потому что РОП трансформировался и про него было много всяких страхов и слухов. И даже в процессе принятия этих поправок было огромное количество изменений, — подчеркнул директор по маркетингу Danaflex Евгений Бантуков.

Он рассказал о послаблениях, которые приняли в конце прошлого года. Речь о сохранении ставки экологического сбора для участников расширенной ответственности производителей в 2024 году на уровне 2023-го.

«Прошлый год был сложный, потому что РОП трансформировался и про него было много всяких страхов и слухов. И даже в процессе принятия этих поправок было огромное количество изменений», — подчеркнул директор по маркетингу Danaflex Евгений Бантуков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Не стоит обольщаться, — предупредил Бантуков. — Нам создали полосу разгона, а дальше скорость набирается.