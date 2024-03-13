КриптоТатарстан: республика хочет создать блокчейн-песочницу и центр майнинга

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Власти Татарстана не теряют надежды заполучить статус первой в России тестовой зоны для цифровых финансов и проектов. Для этого в 2024 году руководители министерств и ведомств повысят квалификацию в сфере блокчейна, и в регионе появятся сразу две рабочие группы: «Татарстан — цифровая блокчейн-песочница» и «Татарстан — центр майнинга». Республика продвигает идею особой криптозоны с 2022 года, но пока не нашла поддержки у федерального центра, который очень осторожно относится к подобным проектам. Эксперты считают, что шансов у республики заполучить особый статус, по крайней мере в этом году, мало: здесь уже идет эксперимент по исламским финансам. Кроме того, ЦБ сейчас тестирует свой цифровой рубль и заинтересован прежде всего в его продвижении.

От криптополигона к пилотной криптозоне

В Татарстане в 2024 году планируют активно развивать направление цифровых финансов и блокчейна, рассказал Яков Тенилин, основатель проекта «Криптополигон». Тенилин ссылается на протокол, подписанный раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, согласно которому в конце мая в республике состоится криптофорум с участием глав регионов, руководителей муниципалитетов и министерств, а также правоохранительных органов, пройдут курсы повышения квалификации на тему блокчейна, а также будут созданы две рабочие группы для реализации инициатив «Татарстан — цифровая блокчейн-песочница» и «Татарстан — центр майнинга». Кроме того, республика намерена продолжить борьбу за легализацию крипты в России на федеральном уровне. Для этого в правительство России планируют направить письмо о создании в Татарстане особой тестовой зоны для цифровых финансов и проектов.

О создании в Татарстане особой криптозоны говорят уже более двух лет. Впервые об этом в январе 2022 года заявил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. На коллегии министерства он предложил создать пилотную зону для тестирования криптовалюты в рамках двух федеральных законов — об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активах. По мнению министра, это позволило бы посмотреть, как взаимодействуют элементы инфраструктуры криптовалютного рынка под контролем государства. Однако республиканская инициатива до сих пор не нашла поддержки у федерального центра. Во многом из-за особого отношения к крипте ЦБ.

В 2024 году ЦБ РФ в очередной раз рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в обороте криптовалют, в том числе косвенно, через их рекламу. Свою позицию он сформулировал в информационном письме, выпущенном спустя неделю после отзыва лицензии у «Киви банка», одной из причин этого были переводы денежных средств в пользу криптообменников. По мнению регулятора, такие операции сопряжены с высокими рисками, не только финансовыми, но и вовлечения в противоправную деятельность по отмыванию доходов и финансированию терроризма. ЦБ прямо посоветовал исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций.

«Технология блокчейн должна и будет развиваться в России»

— Действительно, ранее мы уже направляли письмо в правительство Российской Федерации, но движения оно, к сожалению, не получило, — рассказал «Реальному времени» Яков Тенилин. — Возможно, это связано с тем, что на данный момент Центробанк и другие ведомства не смогли договориться о статусе криптовалюты в Российской Федерации.

«При этом мы прекрасно понимаем, что сами технологии блокчейн и технологии работы с цифровыми финансами будут и должны развиваться в России. И сейчас уже есть определенные движения в использовании цифровых финансовых активов и криптовалюты в трансграничных расчетах, — отметил Тенилин. — Поэтому мы предлагали в Татарстане как раз тестировать такие технологии, которые позволяют обеспечить и трансграничные расчеты».

В частности, Татарстан, по его словам, хочет развивать криптоэквайринг, который не подразумевает оплату в криптовалюте, но использует криптовалюту как средство для обмена и дальнейшей оплаты товаров и услуг в рублях. Министру финансов РФ Антону Силуанову в республике уже демонстрировали криптомат и другие проекты, которые используют токенизированные цифровые инструменты.

«Сейчас очень активно и на уровне Центробанка, и на уровне Министерства финансов обсуждается токенизация рубля. Это не совсем криптовалюта, это именно выпуск токенов на существующий рубль, который приравнен к нему по стоимости. То есть это даже не stable coin, это некий такой гибрид, — рассказал Яков Тенилин. — Сейчас мы тоже активно прорабатываем этот вопрос, и там реально очень много технологических вещей, где можно отслеживать платежи и где можно запрещать определенные оплаты».

Создаваемые в Татарстане рабочие группы планируют активно взаимодействовать с депутатами от республики в Госдуме Российской Федерации по продвижению этих инициатив.

«Цели узаконить майнинг в Татарстане на самом деле нет, потому что мы видим, что законопроект, который сейчас разрабатывается, идет на всю Российскую Федерацию, и он будет принят, и все-таки этот бизнес у нас будет как отдельный вид бизнеса либо бизнес, который будет играть по определенным правилам», — говорит Тенилин.

Но Тенилин уже сейчас предлагает ввести криптовалюту и майнинг в сферу экспорта и международных расчетов. «В свете последних событий экспорт газа усложнен, и газ сегодня продается за более низкую стоимость за рубеж, нежели это было ранее. Поэтому мы предложили идею организовать экспорт газа через майнинг криптовалюты. То есть по факту устанавливается газогенераторная установка, которая потребляет газ, вырабатывает электричество, подключается майнинговое оборудование, майнит криптовалюту, и криптовалюта продается за рубеж либо используется в трансграничных расчетах», — объясняет он.

Яков Тенилин предлагает создать в республике оператора майнинга, который будет контролировать все процессы. В результате у Татарстана появится «чистая криптовалюта», которая пока не была ни в одном из криптокошельков. «Как только криптовалюта перечисляется на кошельки, из-за их анонимности никто не может гарантировать, что она не была использована в незаконных схемах», — поясняет он.



«Согласовать биткоин с законами шариата не так-то просто»

— Действительно, для Татарстана было бы в высшей степени актуально найти альтернативу обычным безналичным расчетам, особенно в условиях ужесточения санкций, когда переводы из российских банков блокируются и в Китае, и в Турции, и других странах, когда возникают проблемы в расчетах с Индией. Переход на криптовалюты был бы удачным заменителем обычных валют в расчетах, тем более с учетом повышенной активности Татарстана во внешнеторговой деятельности, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Однако Татарстан с 1 сентября 2023 года участвует в эксперименте по внедрению исламского банкинга, напоминает эксперт. «До завершения этого эксперимента вряд ли позволят участие в другом эксперименте, — полагает Осадчий. — Тем более что «вписать» криптовалюты в исламский банкинг, согласовать биткоин с законами шариата не так-то и просто».



ЦБ РФ к криптовалюте относится без энтузиазма. «У «Киви банка» лицензию отозвали в том числе и за проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников», — напомнил Максим Осадчий. Более того, мы видим, что в России нет признаков экспансии криптовалютной инфраструктуры. Еще совсем недавно были иллюзии, что будет активно увеличиваться количество криптоматов, а их на всю Россию пока всего 75. «Сравните с США, где криптоматов более 30 тысяч», — отмечает эксперт.

Кроме того, и законодательная база России отнюдь не готова к таким экспериментам, подчеркивает он. «У нас криптовалюта рассматривается как имущество, а не как средство платежа», — говорит он. Тем более что Банк России недавно приступил к тестированию цифрового рубля. «Возникает подобие конфликта интересов: ЦБ заинтересован в продвижении своей цифровой валюты, а не цифровых валют третьих лиц», — отмечает он.

Поэтому перспективы проведения криптоэксперимента в Татарстане очень туманны.

