В Казани за взятки осужден экс-директор центра ФАС России

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

К уголовному штрафу в 600 тысяч рублей приговорен бывший замглавы УФАС Марий Эл и директор Казанского учебного центра ФАС России Булат Салимзянов. Такое наказание ему назначил Приволжский райсуд Казани по делу о получении взяток на общую сумму 204 тысячи рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В качестве дополнительного наказания экс-чиновника лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 3 лет.

Напомним, сотрудники Следкома и прокуратуры обвиняли Салимзянова в получении коррупционных доходов от двух самозанятых казанцев в 2020—2022 годах. Первый эпизод касался отношений с частницей Мариной Филипповой, которая в обмен на откаты на сумму 104,5 тысячи рублей получила семь госконтрактов на услуги по администрированию официального сайта учебного центра ФАС, а также созданию для него новых страниц и презентаций. Второй эпизод дела потянул на 99,25 тысячи, в перечислении которых признался Азат Садыйков, успевший при Салимзянове освоить средства по семи договорам на изготовление и монтаж учебных видеороликов для ФАС.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следователями и судом установлено: взятки для Салимзянова в размере 30% от суммы контрактов самозанятые перечисляли на карты его жены и водителя.



Еще на предварительном следствии антимонопольщик полностью признал вину и на старте судебного процесса подтвердил свою позицию по двум эпизодам части 2 статьи 290 УК РФ.

Тем не менее прокуратура посчитала назначенное Салимзянову наказание слишком мягким и уже подала апелляционное представление на приговор.

14 из своих 37 лет Салимзянов отдал антимонопольной службе — был помощником главы УФАС в Татарстане, затем начальником отдела — замглавы УФАС Марий Эл, а в июле 2019-го пересел в кресло директора Центра ФАС в Казани.