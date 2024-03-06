Алсу Муртазина: как прошли два года на родине Болливуда

Оборотная сторона экзотической и загадочной Индии

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

Когда 18-летняя Алсу Муртазина поменяла бег на средние дистанции на тройной прыжок, то не могла бы подумать, что со временем допрыгает из родной Казани до далекой Индии. Корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин обсудил с ней, как детский интерес к индийскому кино преобразовался в текущий период жизни на берегах Ганга.

«Я разделяю свое пребывание в Индии на три этапа принятия»

— Алсу, индийцы живут в Казани уже несколько десятков лет, обучаясь в основном в медицинском университете. Я вижу их во множестве, поскольку живу около Деревни Универсиады, и обратил внимание на то, что у индийцев очень слабая социализация в российском обществе. Я сколько раз предлагал представителям травяного хоккея приглашать индийцев на матчи, но это происходило считанное количество раз. В таком же количестве индийцы приходили, например, на фигурное катание в Казани. Но это наблюдения за тем, как они ведут себя в гостях. А каковы они в роли хозяев?

— Я разделяю свое пребывание в Индии на три этапа принятия. Первый — любопытство, поскольку я всегда хотела попасть в Индию как туристка, поскольку с детства интересовалась индийскими фильмами. Так получилось, что в детстве я часто ездила в деревню, где был видеомагнитофон, и, если мужчин интересовали боевики, то женская часть фанатела от Болливуда. Ну и я в их числе, с детства была погружена в эту кинематографическую сказку. Когда уже подросла, продолжила составлять свои впечатления о стране через передачи типа «Орла и решки» и видела, что помимо киношного взгляда на страну есть еще и бытовой. Правда, первый этап знакомства с Индией все равно был туристическим, когда я окунулась в местную экзотику, ходила в воображаемых розовых очках.

Тут еще повлиял тот факт, что мы приехали на все готовое, с относительно налаженным бытом, ассистентами, которые по началу готовы были помочь во всем, с международной школой для нашей дочери Арины. А со вторым этапом пришло небольшое разочарование. Я начала сталкиваться с бытовыми проблемами, особенностями местного менталитета, общей антисанитарией в городе, присутствием в квартире различных представителей местной фауны, это накладывалось на то, что стала скучать по родине, а вся эта экзотика превратилась в некий «День сурка», став обыденностью. Помимо того, в Индии наступил сезон дождей, когда количество бытовых проблем увеличилось кратно. К примеру, из-за замыканий свет в доме мог отсутствовать по полдня, поскольку провода на улице оголены, и из-за не работающего кондиционера в квартире стояла невыносимая жара.

— Это все сложности?

— В первое время повара клали в еду так много специй, что есть это было совершенно невозможно, и нам пришлось приобрести варочную панель, посуду и готовить самим. Потом ситуация с питанием выправилась. Также мы регулярно обнаруживали в квартире тараканов с палец, муравьев, ящериц, на которых уже не обращали внимание. По ночам к нам пытались прогрызть вход крысы, попутно перегрызая провода интернета. Пришлось обращаться к руководству базы и нас переселили в квартиру повыше. Это случилось по прошествии полугода нашего проживания в Индии, едва ли не в самый разгар легкоатлетического сезона, когда Денис выезжал из Бангалора на соревнования и другие мероприятия по линии федерации. Отсутствие детского сада тоже сказывалось, но нам повезло найти для дочери школу, точнее «прескул», некое дошкольное образование, растянутое на три года до прихода в первый класс. Когда Арина туда пошла, ей еще не было четырех лет. Никаких привычных нам с детсада игр, а обучение за партой с трех с половиной лет, некий форсаж совсем уж с юного возраста, когда с пяти лет они начали заучивать таблицу умножения, читать и писать на английском языке, сдавать контрольные тесты, делать домашние задания. Ей сложно, мне сложно, языковой барьер, когда не все окружающие владеют английским, все это навалилось...

Алсу Муртазина с дочерью, индийской школьницей Ариной. предоставлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

«Премьер-министр Моди в общении придерживается исключительно хинди»

Кстати, помимо освоенного английского, с этого года Арина начала учить общий язык хинди, помимо него язык местного штата Карнатака, поскольку в Индии 447 значимых языков и две тысячи местных диалектов, а общими из них являются хинди и английский, причем приоритет отдается хинди, тот же премьер-министр Нарендра Моди в общении придерживается исключительно хинди.



— Как вы пережили этот второй этап разочарования?

— К счастью, в самый сложный момент мы с супругом улучили момент, купили путевки на море, на Гоа, сменив обстановку. 10 дней отдыха пошли на пользу и мы вернулись в Бангалор с новыми силами и эмоциями. А сейчас я нахожусь на третьем этапе, который сама обозначила для себя как этап приспособления, когда уже определилась с тем что нравится, что нет, установила для себя круг обязанностей, недельный распорядок, знаешь магазины, где покупать знакомые продукты, кому звонить, если заканчивается питьевая вода, с кем общаться по школьным вопросам Арины, где потренироваться, пока дочь в школе, как пользоваться городским транспортом и другие вопросы по уборке в доме, стирке, приготовлению продуктов. Одной из проблем питания в нашем штате является запрет на говядину. В основном меню столовой на нашей базе только курица. Со временем мы нашли ресторан итальянской кухни «Тоскана», где реально итальянское качество приготовления, которая вносит разнообразие в наш рацион и является элементом семейного отдыха в выходные дни. В целом в Индии преимущественно рестораны индийской кухни, но мы ею и в обычные дни питаемся, а для того, чтобы побаловать себя, мы и ходим в «Тоскана».

— У меня были знакомые, которые, сдавая на зиму свои квартиры, уезжали жить на этот период на Гоа. Это было такое времяпровождение, которое утверждало их в мысли, что они «люди мира». Когда у вас наступил период понимания, что Индия — это уже не просто экзотика, но и быт.

— Вот в момент перехода на третий этап — «этап приспособления». Когда я поняла, что мне не хватает русской речи, то стала включать аудиокниги, например, на момент домашней готовки. Это и успокаивает, и уносит куда-то в мечтах.

Счастливая семья Алсу Муртазиной. предоставлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

«Последняя их постановка была попурри по «Бременским музыкантам», «Красной шапочке» и другим сказкам»

Я еще не упомянула о том, что вовлечена в русскоязычное сообщество, куда входит порядка 90 человек. Это встречи преимущественно по воскресеньям, когда родители разных национальностей приводят детей в русскую школу «Теремок». Нам еще повезло, что Арина очень любознательная, она способна прочесть книжку просто за час езды, пока мы добираемся до русской школы. Или же, проснувшись с утра, пока мы еще спим, сама может взять книжку и тоже прочесть. Ей передалась моя любовь к чтению, видимо, еще и на личном примере это было. К урокам русского языка и литературы в русской школе добавляются театральный и танцевальный кружки, но с определенным уклоном. К примеру, прочли произведение Пушкина и ставят по нему спектакль. Чтобы не быть голословной, скажу, что последняя их постановка была некое попурри по «Бременским музыкантам», «Красной шапочке» и другим сказкам.

— Из каких стран собралось русскоязычное сообщество штата Карнатака ?

— А вот этого я не знаю. Никто, в общем, не рассказывает о своей принадлежности к той или иной стране, возможно, для того, чтобы избежать перехода на политические вопросы. Кстати, в это сообщество можно добавиться только после очной встречи, также происходило с нами. Мы приехали в конце марта 2022 года, и в июне посетили пикник Русского сообщества, после которого нас туда добавили. Причем пикник проходил в парке Каббон, который имеет какое-то непосредственное отношение к России, если не ошибаюсь, кто-то из российских императоров посылал туда саженцы этих деревьев. Администратором общих чатов является женщина из бывшего СССР, которая уже давно и счастливо живет замужем за индийцем. Причем таких людей тоже хватает, совсем недавно мы отмечали золотую свадьбу, а это 50 лет в браке, по существу, бабушки и дедушки.

С мужем-тренером и дочерью. предоставлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

— С кем вы общаетесь?

— Если говорить о девушках, с которыми я близко общаюсь, то они все россиянки. О чем наш круг общения? Ну, к примеру, у нас есть читательский клуб, когда мы последовательно читаем то или иное произведение, потом его обсуждаем.

Будучи в прошлом профессиональной спортсменкой, я стараюсь и сейчас по два-три раза в неделю тренироваться, ранее это был еще и теннис, на тренировки мы ходили с дочкой. Увы, наш тренер уехал.

(Окончание следует)

