Как у «Калевалы» нашелся автор

Книга этой недели — карело-финский поэтический эпос «Калевала» Элиаса Леннрота

Фото: Реальное время

В конце февраля исполнилось 189 лет с момента первой публикации карело-финского эпоса «Калевала». На фоне растущего интереса к скандинавской культуре растет и внимание к «Калевале». Хотя формально карело-финскую мифологию не относят к истории Скандинавских стран. Тем не менее недавно вышло новое издание «Калевалы» именно в скандинавской серии «НордБук» издательства «Городец».

Как появился День Калевалы

В 1835 году вышло первое издание «Калевалы». Предисловие к карело-финскому поэтическому эпосу написал некий Э. Л. и датировал его 28 февраля. Довольно быстро «Калевала» стала популярным произведением и одним из самых издаваемых на финском языке. Сейчас эпос переведен на 65 языков. В некоторых странах, в том числе и в России, существует несколько вариантов переводов, а также множество адаптаций.

«Начиная с 1860 года 28 февраля в Финляндии День Калевалы отмечается как национальный праздник наравне с Днем финской культуры. Потому что именно «Калевала» укрепила веру нации в широкие возможности собственного языка и литературы. Это было важно для Финляндии, потому что в начале XX века она получила статус автономного княжества в составе Российской империи и закончилось многовековое шведское владычество. А развитие финского языка имело огромное значение для страны», — рассказывала на Дне Калевалы литературовед и выпускающий редактор серии «НордБук» издательства «Городец» Елена Дорофеева.

Тогда же в академических кругах начались дискуссии о том, какое литературное произведение сможет прославить Финляндию и финский язык. Выбор пал на «Калевалу». Хотя она не только финская, но и карельская. Поскольку песни, которые входят в эпос, принадлежат также и Карелии не только с точки зрения общей мифологии. Именно там они и были записаны. В начале XIX века в Карелии была еще жива напевческая традиция, которую сложно было найти в Финляндии. Финский языковед и врач Элиас Леннрот, который скрывался под инициалами Э. Л., отправился в экспедицию именно в Карелию, где записал наибольшую часть эпоса.

Кстати, в Карелии существует Калевальский район, который получил свой статус в 1935 году на столетие выхода эпоса, и одноименный поселок. Там растет сосна, которая сейчас стала местной достопримечательностью. По легенде, Элиас Леннрот сидел именно под этим деревом и записывал песни «Калевалы».

По традиции «Калевалу» пели вдвоем, держались за руки и раскачивались. Хотя были случаи и сольного исполнения. При этом традиция рунопения ни для Финляндии, ни для Карелии не считается пережитком. Это часть культуры, которая актуальна и интегрирована в современное искусство.

Народное творчество или авторское произведение?

«Калевала» известна как карело-финский поэтический эпос. Эта характеристика почти всегда указана на обложке. А вот имя Элиаса Леннрота — нет. Иногда его обозначают как составителя. «Это не совсем верно и, на мой взгляд, несправедливо. Потому что настоящим создателем «Калевалы» был талантливый ученый-фольклорист, языковед и врач Элиас Леннрот. Но его имя долгое время оставалось неизвестно», — считает Елена Дорофеева.

Неизвестность Леннрота как автора «Калевалы» была связана в первую очередь с его скромностью. В том же первом предисловии он обозначил себя лишь инициалами. Правда, дело не только в скромности, но и, как сейчас бы сказали, в медийной презентации. Когда «Калевала» только вышла в свет, одним из первых на нее отреагировал немецкий сказочник, фольклорист и один из братьев Гримм — Якоб Гримм. Он написал восторженную статью, в которой назвал «Калевалу» народным эпосом. Затем авторство народу приписал и первый переводчик «Калевалы» на шведский язык М.А. Кастрен. В итоге эта «ошибка» прижилась и просуществовала многие десятилетия.

«Но все-таки со временем возник спор о роли поэтического мастерства Леннрота в создании «Калевалы». Известный отечественный фольклорист Владимир Пропп еще в 1949 году одним из первых написал, что современная наука не может стоять на точке зрения отождествления «Калевалы» и народного эпоса. Он говорил, что Леннрот не следовал народной традиции, а ломал ее, нарушал фольклорные законы и нормы и подчинял народный эпос литературным нормам и требованиям нового времени. Это была революционная точка зрения, которую не приняли в академических кругах. Проппу даже не разрешили выступить с докладом на эту тему. Эта статья была опубликована только 1976 году», — рассказала Елена Дорофеева.

Уже позже ученые провели лингвистический анализ текста. И тогда стало понятно, что народные песни были основой для оригинального авторского произведения с придуманным сюжетом и героями.

Сейчас Элиаса Леннрота называют вторым отцом финского языка. Помимо «Калевалы», он написал много книг, связанных с финской культурой. Это пословицы, сборник народных песен, шведско-финский словарь, ботанический справочник, а также «Домашний лекарь финского крестьянина», который был невероятно популярен. Кроме этого, Леннрот придумывал слова, которых не было в финском языке, поскольку в начале XIX века этот язык был в основном языком крестьян. Леннрот придумал и ввел в лексикон такие слова, как «литература», «температура», «национальность», «мысль», «образование», «договор», «республика» и многие другие.

Издательство: «Городец»

Перевод: Армас Мишин, Эйно Киуру

Количество страниц: 160

Год: 2023

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».