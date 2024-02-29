Татарстанские молочники выезжают на «халяль»: в Дубае распробовали сыры и напитки

Татарстанские молочники на выставке Gulfood-2024 получили шанс пробиться на рынок Китая и Египта

На продовольственные рынки Китая и Египта готовятся выйти крупные переработчики молока республики. На Международной выставке продуктов питания Gulfood–2024 ижевская «Ува-молоко» заключила меморандумы о взаимопонимании с двумя дистрибьюторскими компаниями — «Al mansoor group» LLC и «Arab Dairy» LLC из Египта, а «Вамин Татарстан» с «Fresh express» LLC из Китая. До этого оба производителя сертифицировали продукцию на соответствие стандарту «халяль» при ДУМ РФ, без чего сложно пробиться на рынок, отметил глава «Татмолсоюза» Денис Пирогов. «Если им удастся заключить экспортные контракты, тогда смогут получить федеральные субсидии по 100% компенсации транспортных расходов», — добавил он.

Кого Марат Зяббаров привез на «Gulfood–2024»

Татарстанская делегация производителей вернулась с Международной выставки продуктов питания и напитков «Gulfood–2024» в Дубае. В странах Персидского залива и Ближнего Востока она считается наиболее авторитетной площадкой для установления деловых контрактов, и на этот раз количество участников выросло за счет российских компаний-экспортеров, перестраивающих потоки на восточные рынки. Из Татарстана в Дубай прилетело около 20 крупных производителей продуктов питания — «Казанский молочный комбинат» от «КОМОС-Групп», ВАМИН, «Ува-Молоко», «Эссен», ТД «Эмиз». Общая площадь стенда составила около 100 кв. м, сообщили в пресс-службе АИР. Что вполне хватило и молочникам, и переработчикам мяса. Делегацию возглавил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

Почему «Татспиртпром» не взяли в Дубай

«Выставочная экспозиция ломилась от всевозможных угощений. Почти каждый продукт имел зеленый значок с арабской вязью «Халяль». Халяльные сыры разных сортов, колбасы, сосиски, джемы, печенья», — рассказал «Реальному времени» гендиректор ООО «Агро-Рост Экспорт» Ильдар Саляхов, который ни разу за пять лет не пропустил Gulfood. «Экспозиция «утопала» во всевозможной халяльной пище, только водки «Татспиртпрома» не хватало. Только безалкогольные напитки и вино халяль», — пошутил другой собеседник «Реального времени». — Мусульманский мир не пришел к тому, чтобы признать водку халяль, поэтому ТСП не взяли в Дубай», — посмеялся он. Но оба признали, что республика впервые выставила оригинальную дизайнерскую экспозицию-студию.

Молочники нарасхват

«В дни работы Gulfood–2024 команда АИР и Минсельхоза РТ во главе с вице-премьером — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым провела более 40 встреч и переговоров с представителями компаний восточных стран, сообщили в пресс-службе АИР. В результате было подписано несколько соглашений о расширении экспортных поставок.

Так, ижевское предприятие по производству ООО «Ува-Молоко» (входит в ГК «Молочная семья») заключило меморандумы о взаимопонимании на поставку продукции с двумя дистрибьюторскими компаниями — «Al mansoor group» LLC и «Arab Dairy» LLC из Египта. MLK Group управляет двумя молочными комбинатами «Касымовский» в Высокогорском районе и «Апастовский» в Апастовском районе РТ. Последний как раз и осуществляет отгрузку молочной продукции на экспорт, так как имеет сертификат «Халяль», уточнили в московском офисе MLK Group. Меморандум предусматривает возможность отгрузки сухого молока и сыров, если продукция пройдет сертификацию в Египте. ВАМИН также договорился о налаживании поставок сухого молока и сыров «Fresh express» LLC из Китая.

Казанский производитель безалкогольных напитков «Эмиз» договорился о налаживании поставок с дистрибьюторской сетью «KUCH TRADING & SUPPLIES FZE» LLC из ОАЭ. В ближайшее время произведем первую отгрузку, сообщил гендиректор ТД «Эмиз» Анфас Нуртдинов. По его словам, казанские напитки и соки прошли сертификацию халяль в ДУМ РФ. Правда, их наличие не имеет большого значения, так как напитки производят из урожая винограда. Халяль же важен для тех, кто перерабатывает животноводческую продукцию для подтверждения безопасности и качества, отметил он.



Зерновой трейдер ООО «Агро-Рост Экспорт» подписал новый контракт с европейской Neri trading srl на поставку масличных культур, а казанская «АГ ЭКСПОРТ» — с ОСОО «Ордо Трейд» из Кыргызстана. Кроме того, поставщик упаковки «Полимир» начал замещать нишу ушедшего «Тетра-Пак» и заключил контракты с Рогачевским молочным консервным комбинатом из Беларуси и с ООО «Сан-Фуд» из Армении, сообщили в пресс-службе АИР. Кроме этого, были проведены встречи с представителями национальных стендов Королевства Саудовская Аравия, Марокко, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Малайзии и Ливана, добавили в пресс-службе АИР.

Пробить окно в Китай

«ВАМИН до сих пор не работал с КНР, а «Ува-молоко» — с Египтом. Это прорывные для татарстанских молочников направления», — прокомментировал соглашения глава «Татмолсоюза» Денис Пирогов. Сейчас экспорт молочной продукции из Татарстана в страны Ближнего Востока почти нулевой. В прошлом году молочники отгрузили продукции на $8,6 млн, и основные поставки приходятся в страны СНГ, отметил он. Среди них — Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Таджикистан, где нужен сертификат «Халяль». Первый, кому удалось наладить отгрузки, — башкирский «Мелеузовский консервный комбинат», который отгрузил 500 тысяч тонн. По его словам, вслед за ним собирается отправиться и ВАМИН.

Экспорт может быть выгоден для переработчиков молока при федеральной поддержке, уверен Денис Пирогов. По его словам, с 5 марта Минсельхоз РФ вновь начинает прием заявок на субсидирование транспортных расходов на поставку молочной продукции по территории РФ. «Лишь в этом случае поставки будут выгодными», — отметил он. Дело в том, что КНР беспошлинно завозит большой объем сухого молока из Новой Зеландии, а в торговле с РФ сохраняются заградительные пошлины. При этом Пирогов предупредил, что местные производители смогут отгрузить на экспорт на более 1/10 части, так как нацелены на удовлетворение внутреннего рынка.

Минсельхоз РФ контролирует экспорт сухого молока. В прошлом году ведомство впервые ввело 100%-ную компенсацию транспортных расходов, чем воспользовалось немало предприятий, имеющих цеха по производству сухого молока. Но в конце января министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с предприятиями отрасли предупредил, что экспортные поставки необходимы для регулирования переизбытка молока на внутреннем рынке, а сама мера помогла поднять закупочные цены на молоко. В результате внешние поставки сухого молока выросли в 6 раз по сравнению с 2022 годом, а поставки сыворотки выросли вдвое. Теперь в приоритете сохранение стабильных цен на молочную продукцию внутри страны.

И если цены будут разгоняться, то Минсельхоз РФ примет непопулярные меры. «Безусловно, мы ориентируемся на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке без каких бы то ни было резких колебаний. Но все должны, уважаемые коллеги, понимать, что в случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этого процесса, поэтому смотрите тоже, пожалуйста, чтобы цены резко не поднимались. Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены принимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс», — предупреждал министр.

