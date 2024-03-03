«Несмотря на различия, мы являемся частью единого целого — мы все татары!»

Группа Zakaria — про альбом «ДусТуган» с песнями разных этнических групп татар

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Лилией Зиганшиной

Многонациональный квартет Zakaria выпустил в феврале третий альбом «ДусТуган», в котором собрал обработки старинных песен разных этнических групп татар. Средства на него девушки нашли благодаря конкурсу «Үз телем», организованном мэрией Казани.



Песни, найденные в экспедициях

Участницы группы Zakaria называют новый альбом татарским. У каждой песни есть пометка, кто ее первоначально исполнял: это сергачские и лямбирские татары-мишари (Нижегородская область и Мордовия), сибирские, оренбургские, пермские, астраханские татары; кряшены и нагайбаки (последние живут Челябинской области).

— Мы работали с огромным количеством материалов из музыкальных сборников, а также архивных записей фонда Казанской консерватории, — рассказала руководитель группы Лилия Зиганшина, которая является руководителем группы.



Zakaria создана в 2017 году. Сейчас у нее такой состав: Лилия Зиганшина (татарка-мишарка), Аделя Мубаракова (татарка/башкирка), Мария Стуклова (мокшанка), София Озджан (удмуртка/турчанка). Все они учились на кафедре татарской музыки Казанской консерватории. В репертуаре у группы — аутентичные песни народов Поволжья на семи языках в электронной обработке.

— На кафедре регулярно организовываются специальные экспедиции от консерватории, музыканты изучают образцы традиционного народного творчества и переносят мелодии в ноты, чтобы сохранить фольклорные традиции татар, — говорит Зиганшина. — У нас есть доступ ко всем фондам. В период работы над альбомом мы прослушали многие архивные записи, в том числе собранные в экспедициях. Работа над сборником началась со сбора материала, с подбора репертуара. Мы старались выбирать песни разных жанров и настроений, затем стали думать, в каком стиле каждая песня может звучать. Так как мы молодежный коллектив, который исполняет национальные песни в современной обработке, мы всегда стараемся придумать что-то интересное, можем даже где-то изменить стиль песни.

«Труднее всего было работать с текстом»

Как отметила лидер группы, особенную сложность представляли тексты и произношение звуков.

— Это не просто татарский язык, а диалекты татарского языка — пермский, оренбургский говор или говор сибирских татар, который очень сильно отличается от литературного татарского языка, — объясняет Зиганшина. — Мы работали с носителями этих диалектов, которые учили нас, как правильно должен звучать тот или иной звук. Объясняли, как правильно произносить в целом текст песни. Они нам записывали звучание слов на диктофон, а мы это все разучивали. Трудности возникали именно в произношении. Например, у мишарей звук «к» жестче, чем у казанских татар. Он звучит более по-русски, можно сказать. А у сибирских татар «к» звучит гортанно.

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«Мы все часть единого целого»

Как подчеркивает руководитель группы, особенность альбома в том, что песни разных этногрупп татар собраны в одном месте. Это в первую очередь показывает все разнообразие и красочность нации, считает Лилия.

— Кто-то может подумать, что такое разделение на субэтносы может разделить и самих татар, но я с этим не согласна, — объясняет она. — Мне кажется, так могут говорить только люди, которые не разбираются в этих традициях. Мы считаем, нестрашно признавать, что мы все разные, главное, всегда помнить, что несмотря на различия, мы являемся частью единого целого — мы все татары! Я очень долго занималась мишарской темой, я сама мишарка и не считаю, что мы отдельный народ, мы — субэтнос татар.

Альбом создавался на грант мэрии Казани в рамках конкурса по изучению татарского языка «Үз телем»: фолк-группа Zakaria получила сумму в размере 255 тысяч рублей. И провела первую презентацию сборника во время подведения итогов. Сейчас же девушки планируют организовать полноценный концерт, посвященный выходу альбома.