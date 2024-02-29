Минтимер Шаймиев: «Чтобы не допускать межнациональных конфликтов, надо жить как в Татарстане»

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики — о развитии в условиях санкций, возрождении исторических памятников и межнациональном единстве

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев дал интервью программе «7 Дней Плюс» на телеканале ТНВ. Он рассказал, как Россия и Татарстан продолжают развиваться в условиях санкционного давления и как опыт республики поможет избежать межнациональной и межконфессиональной вражды в стране. «Реальное время» публикует текст беседы с Ильшатом Аминовым.

— Минтимер Шарипович, как вы оцениваете социально-экономическое развитие республики в условиях беспрецедентных санкций против Российской Федерации и ее регионов?

— Я бы сказал, российская экономика не только адаптируется к санкциям, но и показывает рост. Широко использует при этом механизмы импортозамещения, находя новых партнеров. Есть успехи и у нашей республики. Например, инвестиции в основной капитал в 2023 году впервые, подчеркиваю, впервые превысили один триллион рублей. Это рост на 111%. Как известно, именно инвестиции обуславливают рост экономики. Объем валового внутреннего продукта преодолел планку в четыре триллиона рублей. Скажу, что это рост более 103%. Это значит, что республика может вкладывать еще больше средств в свое социально-экономическое развитие. Это радует. Прежде всего это строительство дорог, школ, поликлиник, детских садов и других социальных объектов. Если взять, например, дорожное строительство — а всегда нуждаемся и нуждались в нем — на него в прошлом году направили свыше 180 млрд рублей, как никогда.

В конце прошлого года мы всей страной отметили масштабное событие: открыли скоростную дорогу М-12 с мостом через Волгу. Несомненно, и республика, и Российская Федерация в целом получат существенный импульс для развития, тем более имеется план продолжить эту дорогу далее на восток. Третий год подряд строители вводят рекордные объемы жилья. И раньше немало вводили, а сейчас уже более трех млн квадратных метров в год. Татарстан является лидером среди регионов по целому ряду показателей. Мы в десятке лучших регионов по ВВП, промышленному производству, инвестициям в основной капитал и ряду других параметров. Республика располагает всего 2% сельхозугодий страны и в полном объеме обеспечивает себя, как вы знаете, основными видами продовольствия собственного производства. Татарстан занимает первое место в Российской Федерации по производству молока. Достижение успехов стало возможным благодаря поддержке, безусловно, федерального центра и лично Владимира Владимировича Путина, реализации масштабных национальных и инфраструктурных проектов.

В Татарстане инвестиции в основной капитал в 2023 году впервые превысили один триллион рублей, рассказал Минтимер Шаймиев скриншот realnoevremya.ru из видео Интервью с Минтимером Шаймиевым - 7 Дней Плюс. ТНВ

— Минтимер Шарипович, совсем недавно на встрече президента России с главами муниципальных образований субъектов Федерации Владимир Владимирович при разговоре с мэром Набережных Челнов отметил, что Набережные Челны — город действительно особый и КАМАЗ — предприятие особое. Он сказал: «Я знаю, что первый президент Минтимер Шарипович Шаймиев очень много сделал. Немало времени мы с ним уделили спасению КАМАЗА». Как это было?

— 21 марта 2000 года Владимир Владимирович Путин приехал в Татарстан еще в ранге исполняющего обязанности президента страны. В этот же день он ознакомился в Казани с ходом реализации программ ветхого жилья, посетил микрорайон Азино, затем принял участие в заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 1000-летия Казани. Мы также показали наш самолет ТУ-214, вертолеты, которые производятся у нас: «Аксай» и «Ансат». На следующий день мы с ним вылетели в Набережные Челны на КАМАЗ, там провели Всероссийское совещание машиностроителей, в котором приняли участие около 200 самых опытных представителей этой области. Директора заводов грамотно ставили вопросы. Я тогда был приятно удивлен тем, как хорошо Владимир Владимирович разбирается в проблемах отрасли. В его ответах проявилось четкое понимание ситуации, он сумел уловить и выделить ключевые моменты. Было ясно, что он крайне заинтересован в успешном развитии КАМАЗа. После выборов в марте 2000 года одним из первых шагов президента Путина как главы государства было личное участие в восстановлении многомиллионной кредитной линии с правительством Японии для производства двигателей для КАМАЗа. Была у нас нужда в этом. В сентябре 2000 года российская делегация во главе с Владимиром Путиным поехала в Японию. В составе делегации был я по просьбе Владимира Владимировича. Вопрос по КАМАЗу был включен в повестку его переговоров с премьер-министром Японии. Он лично договорился о возобновлении кредитной линии на поставку, производство оборудования на 200 млн долларов для КАМАЗа для восстановления линии производства двигателей. Это действительно стало спасением для нашего мирового гиганта по выпуску современных грузовых машин. Вскоре это позволило КАМАЗу выйти на новый уровень по производству двигателей грузовых автомобилей, соответствующих европейскому стандарту Евро-2. Началась работа и над освоением производства двигателей Евро-4.

С тех пор судьбоносные решения по КАМАЗу всегда принимаются при участии Владимира Владимировича Путина. Он много раз приезжал в Набережные Челны, посещал КАМАЗ. Относительно недавно, в 2019 году, он приехал поздравить камазовцев с юбилеем автогиганта. На митинге в честь 50-летия КАМАЗа он сказал: «Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу». А я бы сказал, что Владимир Владимирович и сам вложил душу в восстановление и развитие КАМАЗа. Благодаря усилиям руководства страны и республики производственные мощности КАМАЗа сейчас составляют более 70 тысяч автомобилей в год. Как говорил Владимир Владимирович, КАМАЗ стал международным брендом, в том числе благодаря и команде «КАМАЗ-мастер», которая побеждает, как мы с вами знаем, на престижных международных соревнованиях. Сегодня, в условиях СВО, КАМАЗ выполняет все задачи по обеспечению наших вооруженных сил боевой техникой.

Судьбоносные решения по КАМАЗу всегда принимаются при участии президента России Владимира Путина

— Минтимер Шарипович, начиная с 2010 года Республиканский Фонд возрождения памятников культуры Республики Татарстан, который вы возглавляете, реализовал уникальные проекты по сохранению исторических памятников федерального значения. Например, было успешно завершено возрождение древнего города Болгара и острова-града Свияжска. Как удалось реализовать и координировать столь масштабные и значимые проекты?

— Скажу, что история возрождения Болгара и Свияжска очень интересна, и насколько мне известно, аналогов в стране пока таких не видно. В 2010 году, после ухода с поста президента Татарстана, я решил заняться возрождением двух древних городов: Болгара (X—XIV века) и Свияжска (XVI и далее века). Мечтал об этом давно и долго обдумывал, как это можно сделать. Первым делом я попросил о встрече Владимира Владимировича Путина, который работал в то время премьер-министром страны. Встреча была назначена на вечер 30 декабря 2009 года в Белом доме. Я, как всегда, прибыл пораньше и застал там всех членов правительства, которые собрались к традиционному новогоднему поздравлению председателя правительства. Пользуясь этим удачным стечением обстоятельств, мне удалось переговорить о проекте с министром финансов Алексеем Кудриным и министром культуры Александром Авдеевым. Я сказал, что планирую сначала получить разрешение председателя правительства на его реализацию. Они оба одобрили инициативу и обещали оказать содействие в реализации данного проекта.

Во время встречи с Владимиром Владимировичем Путиным я изложил ему суть проекта, которым намерен заниматься в дальнейшем, после ухода с поста президента республики. Спросил его вначале: «Вам нравится, Владимир Владимирович, Казанский кремль?» Путин не раз там бывал, мечеть и собор рядом, конечно, всем нравятся. Тогда я добавил, что было бы неплохо вынести этот образ межконфессионального согласия в Татарстане на просторы великой реки Волги, на древние города Болгар и Свияжск. Рассказал ему, что судьба распорядилась так, что на берегу одной реки находятся два бесценных исторических памятника. Мало где встречается такое удачное сочетание на перепутье туристических маршрутов. Они всегда были объектами федерального значения, но [на объекты] выделялись всего 15—20 миллионов рублей в год. Этого, безусловно, не хватает, даже чтобы приостановить их постепенное разрушение. Владимир Владимирович поддержал идею. Я представил ему конкретное предложение и готовые расчеты и высказал предложение сделать это на паритетной основе: 50% финансирования из бюджета республики и остальные 50 из федерального бюджета. Остальные поступления, которых не будет хватать, будут и от благотворителей. Владимир Владимирович согласился и тут же поручил соответствующим министерствам проработать данное предложение. В результате этих переговоров с соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации мы договорились о паритетном софинансировании проекта из бюджета России и бюджета Республики Татарстан. Хочу подчеркнуть, что та договоренность беспрекословно выполнялась все эти годы, до завершения проекта.

В 2017 году Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска были внесены в список ЮНЕСКО

Кстати, Владимир Владимирович в 2012 году сам посетил и Болгар, и Свияжск, ознакомился с историей памятников, заодно и проверил ход восстановительных работ и дал свою оценку нашим действиям. Он сказал: «Приятно видеть результат». Таким образом, успех такого масштабного проекта обеспечили одобрение и поддержка и руководства страны, президента России Владимира Владимировича Путина, и президента Татарстана, в то время уже Рустама Нургалиевича Минниханова, поддержка всего многонационального народа республики, представителей бизнес-структур и сотен тысяч благотворителей по всей стране и за ее пределами. Это стало, таким образом, всенародным делом, вот что главное. Всегда легче работать и созидать, когда такое дело попадает в точку и вызывает всеобщее одобрение. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех, кто помогал и помогает от души для души. То, что мы всенародно взялись и возродили древний город Болгар, сыграло основополагающую роль в принятии решения о праздновании в 2022 году на государственном уровне 1100-летия принятия ислама волжскими булгарами. Как известно, это мудрое решение было принято руководством страны, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это был верный шаг в многоконфессиональной стране. Понятно, что такой праздник возможен только в стране, где есть стабильность, где разные религии уважают друг друга, мирно сосуществуют и взаимодействуют во благо нашего многонационального народа. Безусловно, нам надо гордиться тем, что мы смогли достичь той высоты межконфессиональных отношений, когда 1100-летие принятия ислама праздновалось по всей стране.

— Минтимер Шарипович, в последние годы Республика Татарстан весьма плодотворно сотрудничает с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерством иностранных дел Российской Федерации. Это направление деятельности связано с вашим именем, так как вы являетесь членом этой комиссии и послом доброй воли ЮНЕСКО. Скажите, вы довольны результатами работы в этой сфере?

— Сотрудничество Татарстана с ЮНЕСКО началось еще в 90-е годы прошлого века. В результате в 2000 году Казанский кремль был внесен в список Всемирного наследия. Безусловно, создание Республиканского фонда «Возрождение» и начало проекта по Болгару и Свияжску дали новый импульс работе в этом направлении, поскольку с первых дней своей деятельности фонд вел активную работу по продвижению Болгара и Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо отметить, что комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, руководство Министерства иностранных дел России всегда поддерживали наши предложения. Благодаря им мы наладили деловые связи с руководителями ЮНЕСКО, с экспертами его консультативных организаций. Мы твердо следовали основному принципу: все, что делается, должно опираться на научные исследования и выполняться в соответствии с требованиями ЮНЕСКО. На мой взгляд, именно поэтому мы достигли поставленных целей: в 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс, в 2017 году Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска уже были внесены в список ЮНЕСКО. А в прошлом году объектом исторического наследия стала также обсерватория КФУ. Это, я бы сказал, давняя мечта. Это уже четвертый объект Всемирного наследия на территории Татарстана. Теперь наша республика стала лидером в стране по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Короче говоря, результаты впечатляют и вдохновляют на дальнейшую работу.

— Еще один вопрос на эту тему. Судя по статистике, количество туристов и паломников, посещающих наши достопримечательности и святые места, увеличивается с каждым днем. Как вы думаете, повлияло ли наличие объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на развитие туристической отрасли в Татарстане?

— Безусловно, сам факт включения в список Всемирного наследия — это грандиозный успех, который способствует увеличению посещаемости туристами таких объектов. Не секрет, что большинство туристов стремятся увидеть прежде всего именно объекты Всемирного наследия. Поэтому включение в список ЮНЕСКО существенно увеличило количество желающих посетить Казанский кремль, Болгар и Свияжск. Цифра, скажу я вам, поражает всех нас. Например, в прошлом году Казанский кремль посетили более 4 млн 500 тысяч человек. Если в 2010 году древний Болгар посетили 50 тысяч человек, то в 2023 году количество посетителей выросло до 735 тысяч. В прошлом году поток туристов в музеи и храмы острова-града Свияжска составлял 1 млн 740 тысяч посещений. Я должен сказать, что включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — это не про материальную выгоду. Все-таки прежде всего это один из важнейших показателей культуры народа и цивилизованности общества. Речь идет скорее об ответственности общества за обеспечение бережности к объектам, признанных всемирной ценностью. Думаю, Татарстан и в этом направлении должен быть впереди.

В прошлом году Казанский кремль посетили более 4 млн 500 тысяч человек

— Минтимер Шарипович, одной из национальных целей развития страны, определенных главой нашего государства Владимиром Путиным, является создание возможностей для самореализации, развития молодого поколения, поэтому руководство республики уделяет особое внимание совершенствованию системы образования. В 2020—2022 годах по вашей инициативе были созданы полилингвальные образовательные комплексы «Адымнар». Какова их особенность?

— «Адымнар» — это школа будущего, призванная воспитать наших детей конкурентоспособными. Это пример создания условий для раннего выявления и развития творческого потенциала каждого ребенка. В «Адымнар» каждый ребенок может выбрать занятие по душе. В республике уже построено и действует сейчас шесть полилингвальных образовательных комплексов. Всех их объединяет название, я считаю, удачное. «Адымнар» — это путь к знаниям и согласию. Воспитание здесь осуществляется в соответствии с принципами ЮНЕСКО: учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учить жить и учиться жить вместе. Это особенно актуально для Татарстана, где проживает более 170 национальностей. В настоящее время мы формируем модель полилингвального образования, способную конкурировать на международном уровне и активно работать в многонациональной, поликультурной среде. Именно через воспитанников таких школ республика сможет укрепить свои позиции в глобальном мире. Сам факт реализации таких проектов говорит о качестве возросших возможностей республики и обретении духовности нашим обществом. Республиканская система образования является одной из передовых в России. С 2018 года в Татарстане построено 212 объектов: это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Капитальный ремонт проведен на порядка 2,4 тысячи объектов. Системная поддержка талантливых детей действительно дает свои плоды: республика входит в тройку лидеров по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Должен сказать, что, последовательно реализуя национальные проекты в сфере образования, руководство страны создает будущее для нашей страны. Как говорил Путин, именно в школе закладываются все наши победы. Это абсолютно очевидная вещь. Это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство.

— Уважаемый Минтимер Шарипович, с тех пор как началась СВО, которую ведет наша страна, мы много раз убеждались в том, что единство наших народов — это та главная могущественная сила, которая приведет нас к победе. Но так называемый коллективный Запад все время пытается разобщить наше общество, в первую очередь путем разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды. На ваш взгляд, какие шаги необходимо предпринять, чтобы избежать таких конфликтов?

— Для того чтобы не допускать межнациональных конфликтов и не поддаваться чуждым влияниям, надо жить, я бы сказал, как у нас в Татарстане. То есть основой своего развития осознанно выбрать взаимоуважение и согласие между народами и быть очень внимательным к интересам и чаяниям народов, живущих рядом. Не упускать, не замалчивать, а выслушать и решать их проблемы, касающиеся сохранения родных языков, традиций и культуры. Непрерывно вести межнациональный и межкультурный диалог, браться за такие дела, которые объединяют. К примеру, наш подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем. Мы давно убедились, что это верное направление, главное — людям по душе. Одним приказом главы республики было принято решение о строительстве в Кремле мечети «Кул-Шариф» и реставрации Благовещенского собора, затем также — и о возрождении Болгара и Свияжска. В последующем — о создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. Реализация данных проектов весьма положительно сказалась на укреплении межрелигиозного и межнационального согласия в нашей республике. Они сплотили нас. Никто не разделился по религиозному признаку. Наоборот, мы пришли к соработничеству, то есть все делали вместе.

Татарстанский подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем, сказал Минтимер Шаймиев

К слову, когда с инициативой создания Болгарской исламской академии выступили крупнейшие централизованные мусульманские религиозные организации страны, их поддержал президент РФ Путин. Именно он определил Болгар местом создания первой в России мусульманской академии. Он тогда отметил: важно, чтобы мусульманская молодежь воспитывалась на традиционных исламских ценностях, чтобы пресекались попытки навязывать чуждые нам мировоззренческие установки, которые не имеют ничего общего с подлинным исламом. Это еще один пример того, как нужно действовать в многонациональной стране. Да, мы разные, но у нас много общего. И Родина у нас одна — Россия со своим уникальным путем развития, основанным на наших традиционных ценностях: патриотизме, взаимовыручке и взаимоуважении, любви и семье, что присуще каждой национальности Российской Федерации. Внешние силы пытаются лишить нас всего этого, навязывая чуждые нашему обществу взгляды. Ответить на эти действия мы можем только единством мыслей, слов и действий. Участие в президентских выборах, которые состоятся 17 марта этого года, — это верный путь к укреплению этого единства.

— Минтимер Шарипович, огромное спасибо, что вы уделили нам время. До новых встреч!

