Съедобные панно и интерьерные картины

В Казани прошла выставка объектов фуд-дизайна

Фото: Максим Платонов

Панно из мастики, бобовых и круп, свадебные караваи и натюрморты для оформления кафе и ресторанов представили в Казанском инновационном университете имени Тимирясова. Там прошел первый Всероссийской арт-выставки объектов фуд-дизайна среди учащихся средних профессиональных учебных заведений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Участие в выставке приняли 135 студентов

28 февраля празднуется день рождения выдающегося татарского кулинара Юнуса Ахметзянова. Ежегодно в этот день КИУ проводит мероприятия, на этот раз решили организовать арт-выставку для студентов. Тематика — семейные ценности, ведь 2024 год в России объявлен Годом семьи.

— У нас объединены три больших направления. Первое — гастрономический туризм. Ребята готовят и презентуют проекты в сфере гастрономии. Второе — изобразительное искусство. И, конечно, художественные изделия из пищевых продуктов: картины, свадебные караваи, работа из теста, — рассказала заместитель декана факультета гостеприимства и дизайна Лилия Тимирясова.

Лилия Тимирясова Максим Платонов / realnoevremya.ru

География участников не ограничивается Казанью: свои работы представили 135 студентов из Йошкар-Олы, Вологды, Пензы, Заинска, Рыбной Слободы, Нурлата, Набережных Челнов, Альметьевска, филиалов КИУ в Чистополе и Нижнекамске. Выставка прошла впервые, но ее планируют сделать ежегодной, сказала представительница учебного заведения.

Герб Татарстана из круп, истории любви из мастики

Работы участников — это настоящие съедобные произведения искусства. Например, студентка нижнекамского филиала КИУ Василина Филенкова представила панно «Моя семья — мое богатство». Изготовление кулинарного шедевра заняло у нее три недели. Вдохновили Василину принять участие в конкурсе родители. Девочка и ромашки на картине сделаны из сахарной мастики, мыльные пузыри — из изомальта. Также использовались сахарная глазурь, карамель, шоколад и вафельная бумага. Единственным несъедобным элементом оказалась гирлянда.

Студентка нижнекамского филиала КИУ Василина Филенкова представила панно «Моя семья — мое богатство» Максим Платонов / realnoevremya.ru

История любви длиной в жизнь показана на картине еще одной студентки КИУ Марии Архиповой.

— Здесь изображены первая встреча, свадьба, рождение первого ребенка, счастливая совместная старость. Все связывается красной нитью судьбы — это очень интересная японская легенда, — объяснила девушка.

История любви длиной в жизнь показана на картине еще одной студентки КИУ Марии Архиповой Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Ингредиентами» стали мастика, изомальт, манная крупа, а также макароны — из них изготовлена рама. Работа кропотливая: на панно ушел месяц ежедневной работы по пять-шесть часов.

Студентка Альметьевского профессионального колледжа Диляра Шарипова изготовила государственный герб Татарстана из круп, бобовых и соленого теста. Материалы выбраны не просто так: манную крупу девушка использовала при подготовке фона, чтобы придать работе объем, кукурузную — для создания контраста. А маш и белые и красные бобы передают цвета татарстанского герба.



Студентка Альметьевского профессионального колледжа Диляра Шарипова изготовила государственный герб Татарстана из круп, бобовых и соленого теста Максим Платонов / realnoevremya.ru

О выставке Диляра узнала неделю назад, поэтому пришлось усиленно работать. Главной причиной принять участие девушка назвала опыт: «Здесь я видела много поваров. Они могут что-то посоветовать, дать рекомендации, что стоит проработать, в каком направлении идти».

«Я бы всех наградил, всех выделил»

Раз тематикой выставки выбрали укрепление семьи, не обошлось и без традиционных свадебных угощений: например, сдобных караваев.

— Мы сделали сам каравай из дрожжевого теста, а украшения — из бездрожжевого. Как декор использовали лебедей из мастики. И, конечно, добавили соль, — раскрыла кулинарные секреты студентка Торгово-экономического техникума Аниса Мингазова, которая не оставили без внимания и татарские обычаи. — По традиции татары делают на свадьбу чак-чак. Декор — национальные узоры и татарский тюльпан — изготовлены из мастики.

Раз тематикой выставки выбрали укрепление семьи, не обошлось и без традиционных свадебных угощений: например, сдобных караваев Максим Платонов / realnoevremya.ru

Объемные интерьерные картины создали для выставки учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Казанского строительного колледжа. Их руководитель, мастер производственного обучения Елена Сафарова, презентовала декоративные гипсовые рельефы «Фрукты» и «Овощи».



Объемные интерьерные картины создали для выставки учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Казанского строительного колледжа Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Можно эти работы повесить где-то в столовой, кафе, оформить интерьер, чтобы людям было приятно там находиться, — намекнула она.

Лучших участников экспертное жюри наградило грамотами.

— Хочу отметить энтузиазм участников. Они все хороши. Мне очень сложно находиться в жюри и оценивать, потому что настолько все индивидуально. Я бы всех наградил, всех выделил, потому что в этом возрасте поддержать талант, сказать, что у него все хорошо, надо дальше развиваться, учиться, учить и учиться — очень важно, — подчеркнул художник Альфрид Шаймарданов.

