#Суварстроит 25 лет: надежность, проверенная поколением

В год своего четвертьвекового юбилея компания продолжает проекты комплексного развития территорий и внедряет инновационные решения

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Суварстроит

С тех пор, как казанский девелопер #Суварстроит приступил к строительству своего первого дома, прошло уже 25 лет. Сегодня компания прочно зарекомендовала себя на ниве комплексного развития территорий: она работает глобально, застраивая целые микрорайоны в Казани и в ее ближайших пригородах. «Мы строим уже 25 лет, и за это время целое поколение выросло в наших домах», — говорит генеральный директор УК «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов. О знаковых проектах компании, о планах на 2024 год и о том, как планируется «сделать умным» целый микрорайон под Казанью, — в обзоре «Реального времени».

«Одно остается неизменным: #Суварстроит продолжает быть надежным застройщиком»



2024 год для #Суварстроит — не просто очередной этап развития. Генеральный директор УК «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов напоминает: компании исполняется 25 лет. За минувшую четверть века она стала одним из крупнейших девелоперов в Казани.

— Мы строим уже 25 лет, и за это время целое поколение людей выросло в наших домах. Поэтому мы смело говорим, что Суварстроит — надежность, проверенная поколением. Этого всего мы достигли благодаря высоким стандартам качества работы, прогрессивным продуктам. Обеспечивать высокие стандарты качества позволяет и собственная управляющая компания, которая оперативно решает вопросы жителей и обеспечивает максимальный комфорт пребывания на территории наших комплексов, — говорит директор компании.

В 2023 году #Cуварстроит сосредоточил внимание на повышении качества возводимого жилья. Этот тренд, по словам директора, продолжается. Акцент делается на комфорт всех поколений жителей ЖК, где каждый сможет найти себе занятие по душе.

Продолжается развитие микрорайона Суварово в Лаишевском районе (здесь три жилых комплекса). Строятся два многофункциональных центра, которые будут включать в себя девятиэтажный паркинг и торговые площади. Готовится к вводу в эксплуатацию вторая очередь ЖК бизнес-класса «Времена года». В 2024 году стартует новый проект — ЖК класса «комфорт+», который находится в локации «Волжские просторы». Это будут дома с переменной этажностью, открытыми балконами, рельефным фасадом, в концепции «двор без машин».

Готовится к вводу в эксплуатацию вторая очередь ЖК бизнес-класса «Времена года» предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Суварстроит

Внедряются высокотехнологичные решения и современные системы комфорта: системы «Умный дом» в сдающихся квартирах, подземные паркинги и кладовые, есть проекты с солнечными батареями, а управляющая компания #CуварСделано своевременно отрабатывает обращения жителей. А главное — компания практикует глобальный подход, полноценно занимается комплексным развитием территорий. Она строит не отдельные дома, а создает целые микрорайоны.

— Посмотрите на Суварово: семь лет назад здесь было чистое поле. Сейчас — современный микрорайон, несколько разнообразных жилых комплексов, мощная инфраструктура, километры дорог. И мы не собираемся останавливаться — развиваем свои участки земли дальше. Мы создаем среду для жизни, а не просто строим отдельно взятые квартиры, — объясняет Руслан Нурмухаметов. — У нас большие планы, но одно остается неизменным: компания #Суварстроит продолжает быть надежным застройщиком.

Под Казанью стремительно «умнеет» целый микрорайон

В 2023 году компания презентовала микрорайон Суварово — в нем объединены три ЖК. Один из них — «Южный парк», в котором сейчас строится четвертая очередь. В 2023 году были сданы 5 домов третьей очереди: здесь квартиры и с предчистовой и чистовой отделкой.

Это был один из первых проектов, где #Суварстроит внедрила систему «Умный дом» — в тех квартирах, которые сдавались в чистовой отделке. В базовой комплектации в него входят:

кондиционирование с голосовым помощником;

датчик открывания входной двери: если вы уходите, ставите с приложения в мобильном телефоне квартиру на сигнализацию. Когда кто-то заходит в квартиру и не снимает сигнализацию — вам приходит уведомление;

датчики протечки на кухне и в ванной комнате с возможностью дистанционно отключить подачу воды;

в гостиной установлена система голосового помощника, которая будет помогать с различными бытовыми системами;

система подачи заявок в управляющую компанию голосом.

В четвертой очереди «Южного парка» тоже будет внедрена эта система. А впоследствии планируется оснастить «Умным домом» все квартиры во всех жилых комплексах в Суварово. Так, с подачи #Суварстроит, «поумнеет» целый огромный микрорайон!

«Южный парк» — один из первых проектов, где #Суварстроит внедрила систему «Умный дом» — в тех квартирах, которые сдавались в чистовой отделке

Суварово: не только «умный», но и комфортный

Все квартиры в домах четвертой очереди «Южного парка» будут сдаваться в предчистовой отделке. На территории ЖК работает управляющая компания #СуварСделано, оперативная связь с которой налажена у каждого жильца или покупателя квартиры.

Второй ЖК в Суварово — комплекс бизнес-класса «Времена года». Сейчас здесь на финальном этапе сдача второй очереди. Скоро эти четыре дома с подземным паркингом будут введены в эксплуатацию. Двери в квартиры — отельного типа, входная группа обустроена выигрышно, с точки зрения дизайна. А еще здесь применяются скоростные лифты, несмотря на то, что этажность низкая — до 5 этажей.

— На мой взгляд, это большой плюс в проектах малой этажности. Мы и по сей день не всегда можем встретить проекты в 3—5 этажей с лифтом, но это требование для проектов бизнес-класса, — говорит Марсель Абдулхаев, руководитель отдела по работе с клиентами #Cуварстроит.

Третий жилой комплекс, который развивается сейчас в Суварово, — ЖК комфорт-класса «Станция Спортивная». Здесь в конце 2023 года запустили строительство двух домов третьей очереди. Проект необычный: тут есть подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте, а еще на этом паркинге оборудована система кладовых. В будущем они поступят в продажу. В такой кладовой можно будет хранить сезонные габаритные вещи, освобождая драгоценные квадратные метры в квартире. Только представьте: больше никаких зимних шин на балконе!

Каждая квартира на «Станции Спортивной» оборудована нишей под хранение или готовым гардеробным пространством. Здесь увеличены оконные проемы. Холодных балконов нет: они спроектированы как теплое помещение. Но предусмотрены французские балконы, открытые, маленькие, чтобы выйти с чашечкой кофе и подышать воздухом. Это, по мнению Марселя Абдулхаева, добавляет проекту лоска и необычности.

— Есть здесь и особенное предложение: в третьей очереди «Станции Спортивной» представлены четыре коллекционных двухуровневых квартиры со вторым светом с высотой потолков до 6 метров. Это штучный товар, эксклюзивный. Они совсем недавно поступили в продажу, и мы уже видим интерес к ним, — рассказывает он. — Мы видим, как развивается микрорайон Суварово. Тут много предприятий, которые находятся на стыке города и территории Лаишевского района. Много рабочих мест в ИТ-сфере. Поэтому именно в этом районе мы решили попробовать построить именно такие квартиры.

В ЖК комфорт-класса «Станция Спортивная» в конце 2023 года запустили строительство двух домов третьей очереди

Новый ЖК на волжских просторах и классические «визитные карточки» компании

Казанский микрорайон «Волжские просторы» — второй комплексный проект развития, который реализует #Суварстроит. Здесь уже реализуются жилые комплексы «Сказочный лес», «Палитра» и «Отражение».

— В первую очередь эта локация интересна тем, что здесь уже есть социальная инфраструктура: работают детские сады, школы, магазины, аптеки, поликлиники. Тут много общественного транспорта, легко добраться до станции метро «Проспект Победы», а в будущем, согласно городскому проекту, станция метро откроется прямо на территории локации «Волжские просторы». Это повышает инвестиционную привлекательность квартир в жилом комплексе — с расчетом на то, что, когда вырастут дети сегодняшних покупателей, они будут жить прямо у метро. Здесь же откроются казанские термы, поэтому интерес к этому месту растет с каждым днем, — обещает Марсель Абдулхаев.

Компания анонсировала старт продаж нового жилого комплекса класса «комфорт+», который начинают строить на «Волжских просторах». Это будет комплекс переменной этажности с увеличенными оконными проемами, подземным паркингом, рельефным фасадом, концепцией «двор без машин», кладовыми и другими преимуществами, которые отвечают требованиям к недвижимости класса «комфорт+». Квартиры здесь будут сдаваться в предчистовой отделке. Старт продаж ожидается совсем скоро.

Традиционно высок интерес и к уже реализованным проектам #Суварстроит в Казани — их можно назвать визитными карточками компании. Сами руководители компании особенно отмечают ЖК «Манхэттен», оборудованный инновационной системой солнечных батарей, и ЖК «Столичный» в Ново-Савиновском районе. Этот проект в свое время радикально преобразил местность: вместо болота вырос проект колоссальной площади с переходными панорамными галереями, многочисленными детскими площадками, удобной социальной инфраструктурой.

Руслан Нурмухаметов подытоживает:

— Мы планомерно работаем над каждым проектом, постоянно повышая качество. Каждый новый проект все более совершенный, дополненный, актуальный. На горизонте ближайших нескольких лет у нас еще есть достаточный пул земли, который нужно застраивать и развивать, ведь наша концепция — именно комплексное развитие территорий. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом, у нас есть здоровые амбиции!

— Мы создаем среду для жизни, а не просто строим отдельно взятые квартиры, — объясняет Руслан Нурмухаметов

Как #Суварстроит помогает «покупать квартиру здесь и сейчас»

Не секрет, что обстановка на рынке сегодня не самая дружелюбная, особенно к потенциальным ипотечным заемщикам. Многие банки включают в тарифы дополнительную комиссию за вывод на сделку, но топ-менеджеры #Суварстроит заверяют: есть большой пакет инструментов, которые позволяют находить для клиентов оптимальные решения.

Так, здесь продолжают предлагать сниженные ипотечные ставки у банков-партнеров (те программы, по которым минимальная ставка по семейной ипотеке* составляет 2%).

Сохраняется действие программы траншевой ипотеки**, когда клиент ежемесячно платит всего рубль до сдачи дома — таким образом, получая возможность комфортно снимать жилье до того момента, когда можно будет въехать в свою новую квартиру.

Для ИТ-специалистов при поддержке застройщика предлагается ипотечная ставка в 2,5%***, что на 2,5 пункта, чем изначально предлагает банк.

Марсель Абдулхаев успокаивает потенциальных покупателей:

— Сейчас в некоторых банках окончились лимиты по семейной и ИТ-ипотеке. В этом нет ничего страшного: лимиты заканчивались и раньше, просто сейчас это произошло резко. В ближайшем будущем мы рассчитываем на то, что выдачи продолжатся. Программа не окончена, это просто временная приостановка на время, пока банки ждут доначисления.

Кстати, несмотря на просевший в целом спрос на ипотеку на вторичное жилье, у «вторичных» объектов #Суварстроит фиксируется устойчивый рост интереса покупателей. К примеру, как рассказывает руководитель отдела по работе с клиентами, в 3-й очереди ЖК «Столичный» в январе кончились трехкомнатные и двухкомнатные квартиры. В «Южном парке» фиксируется большое внимание покупателей к сданным домам. В ЖК «Палитра» кончились все студии, осталась только пара трехкомнатных квартир.

Марсель Абдулхаев: «Я лично живу с мыслью о том, что квартиру нужно покупать здесь и сейчас. Завтра будет дороже, а того, что было вчера, уже не будет»

Марсель Абдулхаев рассказывает:

— Это в начале года был стандартный разговор в отделе продаж: «Была квартира бизнес-класса вчера за 18 миллионов, а теперь ее уже нет». Клиент принимает быстрые решения, потому что у многих конкурентов в схожих локациях цена выше уже на этапе строительства. На «вторичке» у себя мы видим всплеск, потому что, покупая квартиру у застройщика, клиент получает привлекательные проценты, выгодные условия по семейной, льготной, ИТ-программе. Они уже не пойдут покупать вторичную квартиру у физлица под 18% годовых.

Есть в #Суварстроит и программа, по которой компания может полностью или частично субсидировать клиенту первоначальный взнос. Так с помощью застройщика можно купить квартиру мечты на условиях сегодняшнего дня. Не нужно ничего копить, если не хватает на первоначальный взнос. Не нужно ждать и бояться, что за это время поменяются ставки и условия ипотеки. Компания субсидирует взнос — а в будущем ежемесячный платеж будет исчисляться с учетом этой субсидии. Топ-менеджер #Суварстроит объясняет:

— Эта сумма «зашивается» в ипотечный кредит, но это удорожание со временем «съедается» инфляцией. С любой жизненной историей можно прийти к нам в офис и получить решение проблемы. Я лично живу с мыслью о том, что квартиру нужно покупать здесь и сейчас. Завтра будет дороже, а того, что было вчера, уже не будет. Оглядываться на вчерашние цены не надо. Наверное, это настроение любого человека в XXI веке!



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Людмила Губаева