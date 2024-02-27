Как казанский коллектор от имени ФСБ «кошмарил» отдел полиции Барнаула

Один обвиняемый отделался «отработкой», другому запросили 3 года колонии

Фото: Максим Платонов

«На расстояние выстрела не подошел бы к этой шарашкиной конторе!» — убеждал казанский суд экс-сотрудник «Юридической службы взысканий» Рустем Фахрутдинов, уверяя в своей невиновности. В прениях прокурор запросил для него 3 года колонии общего режима по делу о публикации порноколлажей с прайсом на интим-услуги и угрозах в отношении жены должника, ее начальницы — заваптекой, а также дочки этой начальницы. Тем временем по схожей истории другой сотрудник ЮСВ получил всего 200 часов обязательных работ, признав, что ради возврата долга с полицейского объявил мошенником и вором его начальника — главу отдела полиции в Алтайском крае. Думал, что его не найдут. «Реальное время» — о деталях резонансных дел и наказании для самого агентства.

Арбитраж РТ дважды закрывал коллекторскую сеть



Региональный центр «Юридической службы взыскания» работал в Казани на улице Ахтямова, хотя официально числился по адресу на Муштари. После скандала с двумя уголовными делами татарстанское подразделение, как и другие по стране, официально перестало существовать. Если верить данным базы «СПАРК-Интерфакс», теперь коллекторы от этой компании работают в ее дочерних организациях лишь в Ростовской области и Москве.

ЮСВ усложнила название, теперь это ООО с головным офисом в Ростове-на-Дону именует себя «Профессиональная коллекторская организация «Юридическая служба взыскания» (ПКО ЮВС). Еще ранее произошла официальная смена директора и учредителя. Если раньше эти функции совмещала Анжела Аванесян, то теперь она стала владельцем ООО «Финбридж», которое, в свою очередь, владеет «ПКО ЮСВ». А возглавила компанию Дарья Халаим.

Несмотря на реорганизацию, заявленная численность официальных сотрудников коллекторской сети за два года выросла с 17 до 112 человек. Выручка от продаж за 2022 год составила 84,8 млн рублей, чистая прибыль — 7,7 млн (данные системы «СПАРК-Интерфакс»).

Инициатором преследования ЮСВ в арбитраже выступили приставы.

Как выяснило «Реальное время», в тот же период Арбитражный суд Татарстана дважды выносил решения о приостановке деятельности всей компании — каждый раз сроком на 60 дней.

Первое решение было вынесено еще 23 декабря 2022 года и вступило в силу через два месяца, после чего юристы ЮСВ безуспешно пытались добиться его отмены в кассации. Второе постановление о временном запрете на работу АС РТ вынес в июле 2023-го. Причем оспаривать его ростовская коллекторская сеть не стала.

В обоих случаях инициатором преследования ЮСВ выступило Главное управление федеральной службы судебных приставов по Татарстану, которое усмотрело в действиях организации состав правонарушения по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение законов о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). А основанием для таких выводов стали материалы двух уголовных дел против коллег-коллекторов из казанского подразделения. Первое возбудили по жалобе потерпевших в Алтайском крае, второе — в Татарстане.

Обвинитель: «Непризнание своей вины — способ уйти от ответственности»

В семи эпизодах уголовного дела работу в должности ведущего специалиста отдела взыскания регцентра ЮСВ Рустема Фахрутдинова оценили сотрудники ГСУ МВД Татарстана. Именно ему, по версии обвинения, было поручено взыскать долг с казанского пенсионера, который в марте 2022-го взял микрокредит в 28,2 тысячи рублей аж под 365% годовых и уже через несколько месяцев оказался должен более 70 тысяч. И еще порядка 30 тысяч по двум другим займам. Примечательно, что все три микрокредитные организации базируются на «родине» коллекторского агентства — в Ростове-на-Дону.

Как уверял в прениях гособвинитель Михаил Житлов, требованиями о погашении долгов Фахрутдинов не ограничился — ему вменяют четыре факта самоуправства, клевету, а также два эпизода изготовления и распространения порнографии. Представитель прокуратуры заявил — вина подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертов и детализацией телефонных соединений, а также протоколами обысков, осмотра предметов и перепиской в мессенджерах.

В финале своей речи Михаил Житлов попросил назначить подсудимому 3 года колонии и удовлетворить гражданские иски от потерпевших.

«Смягчающих вину обстоятельств не установлено, — заявил гособвинитель. — Считаю, что непризнание Фахрутдиновым своей вины — это способ уйти от уголовной ответственности. К показаниям стоит отнестись критически. Это его линия защиты».

В финале своей краткой речи Житлов попросил назначить подсудимому 3 года колонии общего режима и удовлетворить гражданские иски от потерпевших. Напомним, этот статус в деле получили четверо: пенсионер и его супруга — провизор «Таттехмедфарма», а также ее начальница — заведующая аптекой, и дочь заведующей. Именно две последние дамы еще в ходе предварительного следствия оценили свой моральный вред в 1 млн рублей. Каждая просила взыскать по 500 тысяч. «Репутация подпорчена — не знаю, за что», — объясняла свои требования заваптекой в августе 2023-го, на старте процесса.

Напомним, по версии силовиков, непосредственному должнику — кстати, пенсионеру МВД Татарстана — коллектор угрожал тем, что его жена будет уволена с работы и подвергнута сексуальному насилию. «Репутацию семья строила зря… щас мы ее в порошок сотрем»; «Продал ты жену за 70 тысяч»; «Скоро заедем — бабки быстро найдешь!!! Либо жена натурой расплатится!» — такие сообщения фигурируют в этом деле. Дальше угрозам подверглась заваптекой — сначала у нее потребовали немедленно связаться с подчиненной, чей муж не отдает деньги, потом начали угрожать, что расправятся с сыном и дочкой и выложат «акт возмездия» в Сеть. Следующим этапом давления стала рассылка знакомым фотомонтажа с использованием фотографий заведующей и ее дочери и прайсом на якобы оказываемые ими интимные услуги.

К слову, все перечисленные незаконные методы не достигли первоначальной цели — оперативного погашения долгов не произошло.

Фахрутдинов: «Пароль и логин мы оставляли под клавиатурой»

«Обвинения против моего подзащитного — голословны», — заявил в прениях адвокат Марсель Шагиахметов. По его мнению, объективных доказательств, что описанные противоправные действия совершал именно Фахрутдинов, суду не представлено.

— Устройство, на котором якобы были изготовлены снимки, не установлено. Устройства, изъятые как будто с рабочего стола Фахрутдинова, не могут лечь в основу обвинения. Так как не установлено следствием, кто ими пользовался. Ни дактилоскопическая, ни геномная экспертизы не проведены. А в офисе работают от 30 до 40 человек, — отмечал защитник.

Также, по его словам, следователи почему-то не проводили фоноскопическую экспертизу — по голосу его клиента.

«Это могли сделать 20-летки какие-то», — поделился предположением Рустем Фахрутдинов (слева).

Сам обвиняемый обратился к суду с речью о своей непричастности к преступлениям. Приводим его слова с сокращениями:

«Я всю жизнь зарабатывал на жизнь честным трудом, начиная с детского возраста... Понимаю, что подобные деяния — это большой грех, потому что сам хожу в мечеть каждую неделю. Исходя из религиозных и моральных ценностей, на данное деяние я просто не способен. Никогда не делал подобного и делать не буду, даже в силу своего возраста — мне 40 доходит. Это могли сделать 20-летки какие-то...

Сотрудник отдела «К» и свидетели говорили, что на обыск 14 сентября приезжали сотрудники полиции с Алтая по заявлению потерпевшего тоже с Алтая, который обратился еще весной, апреле или мае. А ведь я в эту организацию устроился 28 июня!..

Получается, все факты указывают на то, что до моего трудоустройства кто-то этим занимался, раз сотрудника осудили за клевету.

Я спустя месяц работу другую искать начал. Заявление написал в начале сентября, и когда 14-го приехали с обыском, я уже уволен был.

Понимаю, что у вас нет оснований не доверять официальному ответу компании, что данный клиент был у меня в работе. Но я уже начинаю в этом сомневаться... Как это проверить?! Ни на одном устройстве не обнаружен подобный материал — ни на рабочем месте, ни на компьютере! Как это возможно?! Якобы я делал, а материалы не обнаружены...

Я, конечно, сожалею, что такая ситуация произошла. И если бы знал, что здесь окажусь, я бы вообще бы на расстояние выстрела к этой шарашкиной конторе не подошел... Но я этого не делал. Как чужие грехи на себя брать?»

Обвиняемый подчеркивал — с рабочего компьютера доступа к соцсетям у него не было, зато войти в его служебный аккаунт мог практически любой

На своем судебном допросе Рустем Фахрутдинов объяснял, что одним и тем же клиентом могут заниматься разные подразделения агентства: «Один договор может быть здесь, у меня, другой — в Ростове, третий — в другом городе». Нельзя исключать, что такой разброс географии делался и для того, чтобы усложнить задачу силовикам.



По словам Фахрутдинова, лично в компании при обыске 14 сентября 2022 года он не присутствовал: «Я в тот день отпросился в связи с тем, что искал работу — июль отработал и понял, что это не моя компания... Муторно было». По поводу двух мобильников, изъятых с его рабочего стола в тот день, обвиняемый утверждает — «увидел их первый раз, когда их представил следователь, мой сотовый всегда при мне, какой смысл оставлять личные вещи на работе».

Также обвиняемый подчеркивал — с рабочего компьютера доступа к соцсетям у него не было, зато войти в его служебный аккаунт мог практически любой. «Логин и пароль мы оставляли под клавиатурой, кто-то в блокнотике записывал, потому что запомнить не получалось — смысловой нагрузки они не несли. С таким подходом я во многих компаниях сталкивался, которые продажами занимаются», — делился Фахрутдинов с судом. По его словам, порой он и другие сотрудники, бегая по своим делам, специально просили коллег зайти в аккаунт от их имени, чтобы добавить комментарий о якобы совершенных звонках должникам и тем самым подтвердить присутствие на рабочем месте.

В прениях подсудимый и его защитник Марсель Шагиахметов просили об оправдательном приговоре.

— Порнографические изображения [клиентам] отправляли? — уточнил председательствующий судья Ильдар Салихов.

— Ни в коем случае. Не создавал и не отправлял. Я вообще клиентоориентированный человек. В 2010-м начал продажи с сотовых телефонов, закончил квартирами. Угрозы нигде не использовал.

— А в вашем агентстве кто-нибудь применял такие методы?

— Не могу знать, я только месяц проработал...

В прениях подсудимый и его защитник просили об оправдательном приговоре. Ожидается, что на следующем заседании Фахрутдинов сможет выступить с последним словом.

За долг в 50 тысяч блокировал номер экстренной связи в Барнауле

Упомянутое коллектором Фахрутдиновым «алтайское дело» рассматривалось одним из мировых судей Казани еще в 2023 году. На скамью подсудимых по обвинению в двух эпизодах клеветы попал другой сотрудник ЮСВ — Николай Козлов, ведущий менеджер отдела обзвона в казанском региональном центре, ранее трудившийся в микрофинансовой организации.

На работу в данную коллекторскую службу этот фигурант устроился в феврале 2022-го, а в уже в мае от его действий пострадали начальник одного из районных отделов полиции Барнаула Светлов (фамилия потерпевшего изменена, — прим. ред.) и его сестра. Хотя ни он, ни она должниками не являлись. Указанному коллектору было передано дело полицейского из числа подчиненных майора Светлова. Тот полицейский задолжал ростовской микрокредитной компании 50 тысяч рублей.

Претензии в адрес Козлова во многом схожи с тем, в чем обвиняют его коллегу. Сначала он из Казани пытался выйти на связь с должником, но на звонки и сообщения тот не ответил. Коллектор дозвонился до его матери и услышал — сын набрал кредитов и отбыл в длительную командировку.

Из-за действий коллектора Козлова номер экстренной связи с полицией был блокирован на 30—40 минут.

Попутно взыскатель связался с дежурной частью отдела полиции в Алтайском крае и просил связать его с полицейским-должником. Там информацию о командировке подтвердили и попросили звонить на личный номер сотрудника. Такой подход коллектора возмутил: согласно приговору, он потребовал номер начальника отдела — не дали. Тогда обматерил полицейских по телефону и поставил номер этого отдела на автодозвон. Вследствие чего иные граждане на протяжении 30—40 минут просто не могли дозвониться до «дежурки» — номер экстренной связи был блокирован, указано в решении Арбитражного суда РТ по этому делу.

На следствии один из сотрудников дежурной части вспоминал, что в один из дозвонов коллектор представился сотрудником ФСБ, сказал, что сейчас «приедет с проверкой и перевернет весь отдел». Но эти слова никого не напугали.

Используя веб-ресурсы, в том числе теневые, настойчивый коллектор нашел-таки информацию о начальнике того самого отдела полиции и его телефонный номер. Дозвонился и обозначил проблему с долгом подчиненного. Услышал: разбирайтесь с ним сами. При следующем разговоре, если верить Козлову, майор Светлов обещал ему — поговорит с должником. Но ни в тот день, ни через пару ни копейки от кредитора коллекторы не дождались. В итоге Светлов получил предупреждение: «Пока подчиненный не вернет долг, я буду «работать по его окружению».

В результате этой «работы» в одном из мессенджеров появилась группа с оскорбительным названием «Дырявый мент», в которую были добавлены и Светлов, и должник, и ряд других подчиненных начальника отдела полиции, а также иные лица. В этой группе администратор разместил фотографию потерпевшего майора в мундире и с пририсованным рядом неприличным изображением, которое сексуально озабоченные подростки рисуют в подъездах. А еще оповестил всех участников группы, что указанный начальник «заставляет своих подчиненных оформлять на себя займы, путем шантажа, угрожая сексуальной расправой!» При этом ушлый коллектор заявил, что реальный должник является лишь жертвой оборотня в погонах и предложил «не оставаться равнодушными к его беде и помочь закрыть долг!»



Рассылку также заблокировали, но цели коллектор достиг — должник вышел с ним на связь и пообещал выплатить долг.

После жалоб чат заблокировали, однако взыскатель не успокоился — сначала нашел в соцсети сестру Светлова, затем снимок похожей на нее женщины в откровенном наряде и разослал знакомым Светловой эту фотографию с предложением интим-услуг от ее имени. Эту рассылку также заблокировали, но тут цели коллектор Козлов достиг — должник наконец вышел с ним на связь и пообещал выплатить долг двумя частями. Причем первую погасил еще в мае...

Стоит сказать, что на момент этих выплат коллеги Светлова уже получили заявление о совершенном в отношении него преступления. В отделе дознания возбудили дело и с помощью экспертиз смогли установить IP-адрес и вычислить — рассылка порочащей и недостоверной информации коллектор совершал с рабочего компьютера казанского подразделения «Юридической службы взыскания». Поскольку все звонки в «дежурку» фиксируются, образцы голоса преступника у дознавателя были. Так что коллеги Козлова опознали его речь и покрывать не стали. Такое же опознание позже для работников дежурной части и потерпевшего провели, взяв образцы голоса подозреваемого.

Говорят, Козлов был просто шокирован, когда к нему домой приехали полицейские с Алтая вместе с казанскими коллегами из отдела «К». Думал, что в другом регионе его не найдут. В итоге этот «ведущий сотрудник» с ходу начал признавать вину и сотрудничать со следствием. Возможно, именно поэтому ему не стали предъявлять более тяжких обвинений о самоуправстве или публичном оскорблении представителя власти, а само дело было направлено не в федеральный, а в мировой суд. Последний рассматривает уголовные дела, по которым максимальная планка наказания не превышает трех лет лишения свободы.

С июля 2023-го в Уголовном кодексе РФ появилась «коллекторская» спецстатья 172.4, которая предусматривает до 10 лет колонии.

В случае с раскаявшимся сотрудником ЮСВ казанский мировой судья посчитал достаточным для исправления наказанием 200 часов исправительных работ. Приговор ни одна из сторон обжаловать не стала.

По данным источников «Реального времени», раскрутка действий коллекторов в отношении четырех казанцев и двух барнаульцев была учтена при разработке поправок в законодательство. С июля 2023-го в Уголовном кодексе РФ появилась спецстатья 172.4, согласно которой за угрозы насилием и распространение порочащей информации ради взыскания долгов, а также за воплощение этих угроз в жизнь теперь коллектор может получить от штрафа в 300 тысяч рублей до 10 лет колонии.

Так что в определенном смысле двум сотрудникам ЮСВ еще повезло, что вменяемые им действия пресекли до вступления жестких поправок в силу.