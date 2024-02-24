Историки переписали дату создания Казанского военного госпиталя

Некоторые корпуса теперь датируются более ранним периодом, изменилось и название памятника

Фото: Платонов Максим

В Казани уточнили время возникновения и состав двух памятников: здания гарнизонного госпиталя, построенного архитектором Пятницким, как считалось, в 1840 году, а также всего архитектурного ансамбля госпиталя из пяти корпусов разных годов постройки. Объекты культурного наследия на ул. Карла Маркса казанцы знают как старый военный госпиталь. Его проект прошел историко-культурную экспертизу. Кроме датировки эксперты предлагают изменить и названия ОКН. Подробности — в материале «Реального времени».



Эксперты изучили архивы гарнизонного госпиталя



В Казани уточнили дату создания памятника регионального значения — «Здания гарнизонного госпиталя», построенного в XIX веке архитектором П.Г. Пятницким. Считалось, что старинное здание на ул. Карла Маркса, 76 возвели в 1840 году. В ходе исследования выяснилось, что это не так.

Сведения уточнили и по всему комплексу зданий «Госпиталь гарнизонный» 1822 г., 1828 г., 1873 г. — в части наименования, времени возникновения и состава ансамбля, состоящего из пяти корпусов. Заказчиком экспертизы выступил Центр культурного наследия Татарстана, исполнителем — известный казанский эксперт в области охраны ОКН Игорь Нестеренко. Специалист изучил документацию памятника, провел сравнительный анализ всего комплекса данных, исследовал дополнительно выявленные материалы по объекту, осмотрел территорию ОКН и выдал заключение.

В описании предмета охраны памятника указано, что комплекс зданий гарнизонного госпиталя расположен в верхней части города и формирует линию застройки улицы Карла Маркса. Здесь находятся разновременные строения XIX века, расположенные на территории сада-парка, обнесенного с трех сторон металлической оградой с проездными воротами. Ансамбль госпиталя представляет собой классическую композицию из зданий, симметрично расположенных относительно оси, проходящей по поперечной оси симметрии центрального корпуса, и состоит из пяти кирпичных одно- и двухэтажных корпусов.

В Казани уточнили дату создания памятника регионального значения — «Здания гарнизонного госпиталя».

Старый военный госпиталь переименуют с новыми датами

Два здания госпиталя — «Корпус 1» и «Корпус 2» 1822 года постройки, оба в статусе ОКН, находятся в частной собственности. Остальные памятники: «Здание гарнизонного госпиталя», 1840 года архитектора Пятницкого, «Корпус 3», 1828 г. и «Корпус 5», 1873 г. — в федеральной собственности и закреплены на праве оперативного управления за Казанским федеральным университетом.

Изучив архивы и весь комплекс данных по памятникам, эксперт предложил изменить время создания некоторых корпусов госпиталя и само наименование ансамбля. К примеру, изменить сведения по ОКН «Здание гарнизонного госпиталя», 1840 г., арх. П.Г. Пятницкий. Как указал Нестеренко, в 1842 году Пятницкий закончил строительство большого каменного корпуса на 300 человек «с церковью, освященной во имя Скорбящей Божией Матери». Поэтому наименование следует изменить на «Корпус 3 (главное здание)», 1842 г., арх. П.Г. Пятницкий.

Сам комплекс зданий госпиталя — ОКН ансамбль «Госпиталь гарнизонный», 1822 г., 1828 г., 1873 г. эксперт также считает целесообразным и обоснованным переименовать, указав другие даты постройки корпусов. Информация об основании госпиталя подтверждается архивным документом — «Высочайше Утвержденный Александром I доклад Военного министра от 2 марта 1809 года «Об учреждении в городе Казани особаго военнаго госпиталя на 300 человек больных, вместо существующаго там лазарета». В нем объект указан как «Казанский военный госпиталь». Прежнее наименование госпиталя как «гарнизонный», по словам эксперта, отражает определенный период его истории (непосредственное воинское подчинение), как и наименование «полковой» («Загородной полковой гошпиталь», «Лазарет Казанского пехотного полка») и «окружной», которым он являлся с 1864 года и оказывал медицинскую помощь военнослужащим Казанского военного округа, в состав которого вошли такие губернии, как Казанская, Симбирская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Астраханская, области Уральская и Тургайская, а также Букеевская Киргизская орда. С 1907 года госпиталь был переименован в лазарет. Поэтому ансамбль Нестеренко предлагает называть по-новому: «Казанский военный госпиталь», 1817 г., 1842 г., 1873 г., 1879 г., арх. П.Г. Пятницкий.

Сам комплекс зданий госпиталя — ОКН ансамбль «Госпиталь гарнизонный», 1822 г., 1828 г., 1873 г. эксперт также считает целесообразным и обоснованным переименовать.

Другие строения, например ОКН — «Корпус 1», 1822 г., эксперт считает необходимым передатировать в «Корпус 1», 1817 г. Согласно фрагменту «Плана губернского города Казани, с поселенными при нем слободами, и окресностями со стоящими монастырями и селениями. Сочинен в 1817 г.» — «№18. Гошпиталь казанского Гарнизоннаго полку двухэтажная деревянная и при ней два флигеля каменные и сад иррегулярный», корпус существовал до 1822 года.

То же самое касается здания ОКН «Корпус 2», 1822 г., его планируют датировать как «Корпус 2», 1817 г., поскольку, согласно вышеназванным документам, это строение было возведено до 20-х годов XIX века.

Строение ОКН «Корпус 3», 1828 г. эксперт считает обоснованным не только передатировать, но и переименовать. Он указал, что дата создания корпуса — 1828 г. — документально не подтверждена (в 1822—1828 гг. был построен деревянный флигель, на картографическом материале до 1879 г. корпус отсутствует и впервые появляется на фрагменте «Чертежа к предложению на возобновление ограды вокруг дворов и сада Казанского военного госпиталя. 1879 г.» ЦГВИА: ф.349, оп.17, д.372), как «Б». Вновь строящийся офицерский флигель». Поэтому его предлагается именовать «Корпус 5», 1879 г.

А вот строение с таким номером — ОКН «Корпус 5», 1873 г., по мнению Нестеренко, стоит называть «Корпус 4», 1873 г. Время его возникновения соответствует действительности и подтверждается документально (на «Плане местности Казанского военного госпиталя. 1870 г.» он отмечен как «Л. Вновь предполагаемый каменый двухъэтажный больничный корпусъ», на фрагменте «Проекта на постройку каменного двухэтажного больничного корпуса при Казанском военном госпитале в городе Казани». ЦГВИА: ф.349, оп.17, д.312 он отмечен как «А. Вновь предполагаемый каменый двухъэтажный больничный корпусъ»).

Арское поле и Казанский военный госпиталь

Рассматриваемые объекты культурного наследия расположены в историческом районе Казани. Восточная сторона города традиционно называлась Арской стороной или Арским полем, отметил эксперт. Так называли территорию, границы которой приходились на современную линию — от озера Кабан по ул. Пушкина до р. Казанки и далее восточнее до современного Арского кладбища. Осенью 1552 года, когда решалась судьба Казани, здесь шли бои между войсками Ивана Грозного и ханскими войсками. Отсюда вел наступление на город Емельян Пугачев с повстанцами.

— Во времена пребывания в Казани Л.Н. Толстого на Арском поле располагался плац для солдатских учений. Именно здесь писатель наблюдал сцену жестокого наказания солдата, которую затем и описал в рассказе «После бала». По Арскому полю и далее по Сибирскому тракту отправлялись в далекую ссылку А.Н. Радищев, декабристы, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и др. Через Арское поле проследовал в свое первое изгнание В.И. Ленин, — пишет Игорь Нестеренко.

Здесь писатель наблюдал сцену жестокого наказания солдата, которую затем и описал в рассказе «После бала»

В дни революции 1917 года Арское поле стало местом активных боев восставшего народа и солдат с юнкерами, выступавшими на стороне правительства. Руководил Октябрьским восстанием в Казани прапорщик Николай Ершов (1892—1928 гг.).

Казанский военный госпиталь был одним из старейших военно-лечебных учреждений в России. Известно, что первый военный госпиталь в нашем городе появился еще во времена Петра I по его указу. «Загородной полковой гошпиталь» отмечен на картах Казани разного времени, в том числе и на карте города 1768 года. Более подробные сведения приводятся в «Полном собрании законов Российской империи с 1649 года. Том XXX. 1808—1809», где размещен текст Высочайше Утвержденного Александром I доклада Военного министра от 2 марта 1809 года «Об учреждении в городе Казани особаго военнаго госпиталя на 300 человек больных, вместо существующаго там лазарета». Документ получил резолюцию — «Быть по сему».

В 1816 году в стране ввели новое «росписание» госпиталей, и Казанский военный госпиталь был указан как госпиталь II класса, имел 300 коек для нижних чинов. В начале медицинский персонал состоял из 11 человек, в том числе четырех врачей, одного «аптекарского гезеля» (начальник аптеки), двух аптекарских учеников и четырех фельдшеров. Кроме того, в штат «чиновников и прислуги» входили 88 человек (в том числе один смотритель госпиталя, четыре писаря, шесть унтер-офицеров и 75 инвалидов, выполнявших функции санитаров), указал эксперт.



В первые годы госпиталь занимал несколько деревянных построек барачного типа и обслуживал больных Казанского гарнизона, а также солдат, отстававших «по болезни из отрядов войск и рекрутских партий», проходивших через город. Здесь лечили раненных в боях во время вторжения Наполеона и русско-турецких войн. «Госпиталь всегда испытывал недостаток коечного фонда, особенно в годы, когда поток раненых и больных увеличивался многократно (война 1812 г., русско-турецкая война, годы эпидемий инфекционных заболеваний)», — пишет эксперт.

До конца XIX века Казанский военный госпиталь был самым крупным и практически единственным медицинским учреждением на востоке Российской империи. В связи с открытием в Казани Императорского университета, в состав которого вошел медицинский факультет, возникла острая необходимость в обучении студентов-медиков практическому общению с больными. Поэтому здесь начали проводить занятия для будущих медиков.

Казанский военный госпиталь был одним из старейших военно-лечебных учреждений в России

В мае 1819 года император утвердил план перестройки госпиталя, в связи с чем из государственной казны была отпущена сумма 172 642 рубля. В 1822—1828 годах возвели два каменных и одно деревянное здание госпиталя.



С 1839 года госпиталем руководил штаб-лекарь И.Я. Сергеев, окончивший медико- хирургическую академию в Санкт-Петербурге. Вместе с приглашенным архитектором П.Г. Пятницким, по проекту которого создавался ансамбль зданий Казанского университета в 1842 г., он закончил строительство большого каменного корпуса на 300 человек. Так, по информации акта ГИКЭ, в 1840 (1842) г. для размещения больных было построено специальное двухэтажное каменное здание, а в последующие годы — еще два одноэтажных корпуса, предназначенных для подсобных помещений и квартир военнослужащих госпиталя. В 1873 г. был сооружен второй двухэтажный каменный больничный корпус. Впоследствии оба двухэтажных корпуса были соединены аркой с расположенным над ней верхним внутренним коридором. В 1879—1880 гг. было построено двухэтажное каменное здание — офицерский флигель и еще ряд жилых и хозяйственных построек.

После революции в жизни Казанского военного госпиталя наступил новый этап: он перешел в подчинение медико-санитарной части Казани, возглавляемой врачом-коммунистом А.П. Поповым. Годы Гражданской войны стали временем тяжелых испытаний — казанские врачи боролись с сыпным и возвратным тифом. На территории госпиталя развернули еще два — для лечения инфекционных больных, а в 1921 г. — для борьбы с внутригоспитальной вспышкой холеры. В дальнейшем он работал как советское военно-медицинское лечебное учреждение. В 1936—1939 гг. здесь провели капитальную реконструкцию здания. Коечный фонд от 1 750 коек в 1922 году уменьшился до 50 коек в 1924-м и вновь вырос до 1 000 коек в 1939-м.

Годы Гражданской войны стали временем тяжелых испытаний для госпиталя

В 1941—1945 гг. в госпитале получили помощь 32 384 человека, выполнили 13 тысяч хирургических операций. В военные годы в госпитале работали врачами в последующем профессора и доценты КГМИ и ГИДУВа М.Х. Файзуллин, В.В. Громов, К.А. Маянская, Н.И. Любина, В.М. Осиповский, Г.А. Башкирев, Л.В. Грубер. Врачами госпиталя в послевоенном периоде закончены и защищены три докторские и четыре кандидатские диссертации, опубликовано свыше 90 научных работ. Но главный результат работы — это возвращение в строй 80,4% раненых и больных, указал эксперт.

С 1994 года на базе госпиталя вновь начали готовить студентов и врачей КГМУ, здесь была размещена кафедра общей хирургии вуза. В 2000-е годы в рамках военной реформы предусматривалось сокращение Вооруженных сил России, в том числе упраздняли многие военные госпитали. Должны были упразднить и Казанский военный госпиталь, но это решение вызвало массовые протесты сотрудников, пациентов, военных пенсионеров и просто неравнодушных казанцев. Под напором общественного мнения в мае 2010 года министр обороны Сердюков отменил решение о ликвидации госпиталя, однако повторил свое распоряжение в 2012 году. Земельный участок площадью более 4,3 га, на котором были расположены госпитальные здания и парк, перешел в республиканскую собственность.

Новый министр обороны России Шойгу приостановил ликвидацию ведомственных медучреждений. В августе 2016 года оперативное управление лечебным комплексом передали КФУ под размещение в нем Института фундаментальной медицины и биологии. Сейчас вуз занимает здания бывшего казанского гарнизонного госпиталя (корпуса №3, 4, 5 вдоль ул. Карла Маркса), они отреставрированы и функционируют.