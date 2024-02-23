День в истории 23 февраля: Загитова стала олимпийской чемпионкой, День защитника Отечества
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 февраля 2024 года
23 февраля пройдет пятый день соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани. Сегодня в России отмечается День защитника Отечества, который является официальным выходным днем. Шесть лет назад Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, 11 лет назад подписан закон, запрещающий курить на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, в лифтах, самолетах и на автозаправочных станциях. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В ГБКЗ им. С. Сайдашева пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества, с участием раиса Татарстана Рустама Мииниханова.
- Пятый день соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани — сегодня пройдет матч за 3-е место в фиджитал-хоккее, финальные соревнования по фиджитал-единоборствам, групповой этап по фиджитал-баскетболу и CS 2 + лазертаг, полуфинал по Dota 2 и Warface + лазертаг, четвертьфинал по игре «Мир танков», а также полуфинал и финал по кибатлетике.
Кто родился: Гаяз Исхаки и Юлиус Фучик
- 1878 — татарский писатель и политик Гаяз Исхаки (скончался 22 июля 1954 года). Среди популярных произведений — «Исчезновение через 200 лет», «Татар кызы», «Зулейха», «Дорога к дому» и т. д.
- 1878 — русский художник-авангардист Казимир (скончался 15 мая 1935 года). В России известен как автор «Черного квадрата».
- 1899 — американский кинорежиссер Виктор Флеминг (скончался 6 января 1949 года). Лучшей его работой признан фильм «Унесенные ветром», за который он получил «Оскар».
- 1901 — первый татарский профессор-химик и ректор Казанского университета в 1935—1937 годах Гильм Камай (скончался 13 марта 1970 года).
- 1903 — чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения Юлиус Фучик (скончался 8 сентября 1903 года). В честь него названа улица в Казани.
- 1929 — патриарх Московский и всея Руси в 1990—2008 годах Алексий II (скончался 5 декабря 2008 года).
- 1934 — советский и российский композитор, народный артист России Евгений Крылатов (скончался 8 мая 2019 года). Известен такими музыкальными произведениями, как «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», «Лесной олень», «Три белых коня», «Колыбельная медведицы», «Ласточка».
- 1960 — правящий 126-й император Японии Нарухито. Его день рождения является официальным государственным праздников в стране.
- 1983 — глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.
Кто скончался: Михаил Сперанский и Евгений Татарский
- 1839 — русский государственный и общественный деятель, реформатор, законотворец Михаил Сперанский (родился 12 января 1772 года). Является основоположником юридической науки и классического юридического образования в России.
- 1855 — немецкий математик Карл Фридрих Гаусс (родился 30 апреля 1777 года). Считается одним из величайших математиков всех времен, «королем математиков».
- 1933 — российский и советский психиатр Петр Ганушкин (родился 8 марта 1875 года). Создатель психиатрической школы.
- 1945 — писатель Алексей Толстой (родился 10 января 1883 года). В 1905—1906 годах жил в Казани.
- 2015 — советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России Евгений Татарский (родился 10 сентября 1938 года).
- 2020 — бывший прокурор Татарстана, советник председателя совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» Кафиль Амиров (родился 24 мая 1949 года).
Праздники: День защитника Отечества
- День защитника Отечества. Дата выбрана в связи с тем, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали первую победу под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. В честь этого в 1922 году 23 февраля официально объявлен Днём Красной Армии, позднее в СССР отмечался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1995 году эта дата утверждена как «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества», в 2006-м ее переименовали в День защитника Отечества. Является официальным выходным днем. День защитника Отечества также отмечается в Белоруссии, Таджикистане и Кыргызстане.
- Всемирный день взаимопонимания и мира. Отмечается в честь основания 23 февраля 1905 года международного клуба дружбы и сотрудничества деловых людей Rotary International.
События в истории: получен плутоний, открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
- 1826 — на заседании физико-математического факультета Казанского университета Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». Его восприняли не сразу, только в 1840 году. Ученые других стран высоко оценили его. Альберт Эйнштейн так прокомментировал открытие Лобачевского: «Он бросил вызов аксиоме».
- 1874 — британский майор Уолтер Клоптон Уингфилд получил патент на корт для игры под названием Sphairistike. Сегодня она известна как теннис.
- 1893 — немецкий инженер-изобретатель Рудольф Дизель получил патент на создание поршневого двигателя, который позже стали называть дизельным в честь создателя.
- 1900 — в Казани открылся бактериологический институт. В настоящее время это Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии.
- 1919 — учрежден НИИ вакцин и сывороток им. Ильи Ильича Мечникова. Этот институт — одно из старейших научных учреждений России и ведущая организация в области медицинской микробиологии, вирусологии, иммунологии, биотехнологии в стране.
- 1941 — впервые был получен радиоактивный элемент плутоний.
- 1947 — основана Международная организация по стандартизации (ISO).
- 1958 — на Поклонной горе в Москве установили памятный гранитный знак с надписью: «Здесь будет сооружен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
- 1959 — в Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
- 2006 — в Москве обрушился купол торгового комплекса «Басманный рынок». Погибли 68 человек. В 2006 году рынок закрыли, сейчас на его месте стоит жилой дом.
- 2013 — подписан закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно документу, с 1 июня 2013 года в России запрещалось курить на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, в лифтах, самолетах и на автозаправочных станциях. Также был введен полный запрет рекламы табачных изделий.
- 2018 — Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании за зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
- 2021 — в Казани открыли восстановленный мемориал, посвященный 80-летию артиллерийского училища.
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