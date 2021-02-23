В Казани восстановили мемориал, посвященный 80-летию артиллерийского училища

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В Казани на улице Октябрьский городок открыли мемориал, посвященный 80-летию со дня образования артиллерийского командного училища имени маршала артиллерии Чистякова.



За время существования училища в нем подготовили более 25 тысяч офицеров. Выпускники были среди тех, кто обеспечивал полеты в космос Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, старты пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», орбитальной станции «Салют», а еще автоматических межпланетных станций. Имена многих выпускников училища занесены в Книгу памяти первооткрывателей космоса.

Восстановление мемориала началось в 2016 году — инициативу проявили региональная общественная организация ветеранов и выпускники училища, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Казани появилась мемориальная доска в честь Сары Садыковой.

Маргарита Головатенко