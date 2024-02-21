Агрохолдинги Татарстана будут держать цены на яйца и птицу

Повлиять на позицию агробизнесменов не сможет ни ФАС, ни конкуренция иностранных производителей

Фото: Олег Тихонов

«С отменой ввозных пошлин мы не планируем снижение цен — рынок адаптировался к нынешнему уровню цен на мясо птицы и яйцо. И будут держаться на том уровне, на каком сложились сейчас с небольшими отклонениями», — спрогнозировала глава «Агросилы» Светлана Барсукова. Для восполнения их нехватки федеральные власти отменили с 1 января таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Татарстанский производитель сможет нарастить объемы производства курятины после 2027 года: к тому моменту агрохолдинг завершит модернизацию птицефабрики «Пермская», которая выйдет на ежегодный выпуск 60 тысяч тонн продукта.

Цены разогнали 40 вспышек птичьего гриппа?

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в птицеводстве выпуск мяса птицы и яйца в прошлом году заметно снизился, что и привело к значительным колебаниям цен внутри страны. Но с введением беспошлинного режима ввоза мясной продукции отечественные производители собираются придерживаться сложившейся ценовой конъюнктуры. «Что касается цен на продукцию нашего холдинга, то в связи с отменой ввозных пошлин мы не планируем снижение указанных цен, — заявила Светлана Барсукова. По ее словам, рынок достаточно адаптировался к текущему уровню цен на мясо птицы и яйцо, который будет держаться в течение 2024 года, но с небольшими отклонениями.

Напомним, что скачки розничных цен на мясо птицы и яйцо стали происходить с весны прошлого года. К концу декабря стоимость яиц выросла в аномальной прогрессии с 60 до 130 рублей за десяток. Еще в мае отраслевые аналитики начали фиксировать «физическую нехватку объемов» мяса бройлера, хотя точные масштабы дефицита не назывались. Они указывали, что на рынке растет ажиотажный спрос на мясо кур и яйца, и связывали это с многочисленными вспышками птичьего гриппа. Россельхознадзор РФ сообщал, что в стране зафиксировано 40 инцидентов, среди них есть и произошедшие в Татарстане. Тогда же птицефабрики предупреждали о снижении производства продукции из-за сложностей с логистикой на поставку зарубежного оборудования и комплектующих.

«Сложная эпидемиологическая ситуация в определенной степени снизила производство мяса птицы и яйца в 2023 году», — отметила Светлана Барсукова. — В связи с этим Минсельхозом РФ было принято подобного рода решение». Однако ввоз куриной продукции из стран СНГ не изменит текущие цены. «С учетом роста себестоимости и изменений производственных и логистических процессов, которые происходят и будут происходить в 2024 году, цены на мясо птицы и яйцо адаптировались к текущей ситуации», — пояснила она. По ее прогнозу, колебания будут происходить в течение этого года и окончательно стабилизируются к концу 2024 года, полагает она.

«В среднем за 2023 год уровень цен на куриное сырье вырос в пределах 20%», — рассказала «Реальному времени» гендиректор аналитического агентства ИМИТ Любовь Савкина. Но если сравнивать текущие цены на куриное мясо (т. е. с 1 января по 20 февраля) с прошлогодними (за аналогичный период 2023 года), то цены выше в пределах 30%, отметила она. По ее словам, значительный рост цен в прошлом году начался с 15-й недели года. «Итак, в среднем за первые два месяца текущего года тушка ЦБ ГОСТ в оптовом звене дороже на 29% средних цен первых двух месяцев прошлого года. Суповые куры за тот же период подорожали на 25%, бедро куриное на 40%, голень — почти на 60%», — указала Савкина.

«Агросила» вложит в «Пермскую» 4 млрд рублей

Для наращивания производства мяса птицы и яйца «Агросила» начала модернизацию птицефабрики «Пермская», выкупленную в апреле прошлого года у ГК «Продо». Общая инвестпрограмма предусматривает вложения в 4 млрд рублей до 2027 года. « Из этих вложений 900 млн рублей будет реализовано в 2024 году. Их направим на реконструкцию птичников, установление новой системы вентиляции, замену оборудования и начало строительства двух новых птичников», — рассказала Светлана Барсукова. С их вводом к 2028 году фабрика выйдет на объемы производства в 60 тысяч тонн мяса птицы в живом весе. По итогам 2023 года холдинг произвел 156,4 тысячи тонн мяса, из них 49,3 тонны пришлось на пермскую площадку. Головное производство «Челны-Бройлер» произвело 126,4 тысячи тонн мяса птицы. «Всего в республике по всем категориям хозяйств произведено и реализовано 219,14 тысячи тонн мяса птицы», — сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. — 54 процента мяса птицы на убой в живом весе производится на птицефабрике «Челны-Бройлер», в птицеводческих комплексах «Ак Барс» производится 32 процента мяса птицы республики. Здесь произведено 64,5 тысячи тонн. На птицефабрике «Ключинская», филиале ПВК «Ак Барс», пришедшей на площадку агрофирмы «Залесный» в марте 2023 года, произведено 1 680 тонн мяса индейки. В планах предприятия на следующий год выйти на полную мощность — 5,5 тысячи тонн. Крестьянские (фермерские) хозяйства республики произвели 11,3 тысячи тонн мяса, а в личном подворье 20 тысяч тонн».

В этом году запланировано произвести 230 тысяч тонн мяса птицы, в том числе в «Челны-Бройле» 126,5 тысячи тонн. «Татарстан полностью обеспечивает себя мясом птицы, обеспеченность составляет 130%. Завоза продукции извне не требуется», — заявили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. В Росптицепроме сообщили, что спрос на курицу вырос до 35 кг на одного человека против 31 кг на человека.

5,1 млрд инвестиций на 2024 год

Всего в этом году планирует инвестировать более 5 млрд рублей в модернизацию мощностей. Самые большие средства — 1,6 млрд рублей — пойдут на строительство второй очереди животноводческого комплекса на 4 тысячи голов в Сармановском районе Татарстана. Первая очередь на 2 тысячи голов будет запущена в этом году. С его вводом объем производства молока увеличится до 50 тысяч тонн в год. Вторым по объему инвестиций станет проект модернизации птицефабрики «Пермская», находящейся в Пермском крае.

Третьими по сумме инвестиций станут экологические защитные сооружения. 765 млн рублей будет направлено на возведение локальных очистных сооружений, модернизацию очистных сооружений инкубатора и строительство пометохранилища «Челны-Бройлер» в Набережных Челнах. Кроме того, запланировано строительство очистных сооружений ООО «Агросила-Молоко», обновление парка сельскохозяйственной техники на сумму 346 млн рублей, строительство здания бытовых помещений для АО «Заинский сахар» стоимостью 190 млн рублей, техническое перевооружение зерносушилки и реконструкцию мельницы в АО «Актанышское ХПП» на 60 млн рублей.

Плюс обновленный элеватор в Челнах

Агрохолдинг завершил 2023 год с выручкой более 57,88 млрд рублей и чистой прибылью более 1,85 млрд рублей, увеличив рентабельность по направлению глубокой переработки и растениеводческому направлению, сообщила Светлана Барсукова. На развитие собственных проектов в 2023 году было освоено около 4,4 млрд рублей с НДС.

«В 2023 году мы продолжили реконструкцию мощностей набережночелнинского элеватора, его единовременное хранение зерна в результате увеличилось до 145 тысяч тонн. Также продолжали строительство локальных очистных сооружений, расположенных на набережночелнинской площадке «Челны-Бройлер». В этом году во втором квартале введем их в эксплуатацию, как и новые мощности набережночелнинского элеватора. Кроме того, в 2023 году начали реализацию проекта по строительству центрального склада по хранению средств защиты растений, расположенного на территории агрофирмы «Кама». В марте 2024 года планируется ввод данного объекта в эксплуатацию», — отметила Светлана Барсукова.

