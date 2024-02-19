«Передачи и прямых эфиров пока нет»: странные дела на «Татар радиосы»

Фото: realnoevremya.ru/Александр Третьяков

На «Татар радиосы» уже почти неделю нет передач и прямых эфиров. Отсутствие утренних шоу, поздравлений, интерактива и других передач в эфире, безусловно, привело в замешательство постоянных слушателей радио. В ситуации разбирался сайт «Интертат».



«Профилактические меры»

На «Татар радиосы» уже почти неделю нет передач и прямых эфиров. Отсутствие утренних шоу, поздравлений, интерактива и других передач в эфире, безусловно, привело в замешательство постоянных слушателей радио.

На страницах социальных сетей «Татар радиосы» причину этого объясняют «профилактическими мерами, проводимыми на радио». Однако, как известно «Интертату», под словами «меры профилактики» скрываются и другие, более серьезные причины неработающего радио. По информации, полученной от наших источников, пауза в работе «Татар радиосы» связана с разногласиями между его нынешними и бывшими учредителями. В результате этих споров в структурах, принадлежащих «Барс-Медиа», в последние 5—6 лет наблюдаются негативные тенденции. О них мы подробно поговорим в конце нашей статьи.

Что случилось?

По данным наших источников, сейчас на радио начались странные перемены. Ходили слухи, что конфликт произошел из-за того, что оборудование радио принадлежало бывшим учредителем. Якобы одной темной ночью, не давая знать охране, они перевезли оборудование из офиса на Сибирском тракте, где сейчас находится радиостанция, в офисное здание на улице Гладилова... Вывезли-то вывезли, а с запуском возникли проблемы. С этим связано исчезновение радиопередач, сказал наш «достоверный источник». Говорят, теперь радиокоманда будет работать в новом месте — в офисе на улице Гладилова.

Зульфат Зиннуров: «Я не буду это комментировать»

Мы позвонили главному редактору радио Зульфату Зиннурову с целью выяснить точные причины отсутствия радиоэфиров и уточнить слухи о переезде. Он заявил, что эти трудности носят временный характер, и отказался комментировать переезд в другое здание.

— Причина этого проста — начата работа над новыми технологиями. Это сделано для того, чтобы сделать радио лучше, чтобы оно работало еще шире. Поэтому у нас пока нет ни передач, ни прямых эфиров. Сегодня третий или четвертый день. (Уведомление о профилактических мерах в социальных сетях было опубликовано 11 февраля.)

— Когда обещают, что эти работы закончатся?

— Кто же знает. Мы тоже ждем, что они закончат эти работы как можно скорее. Там ведь сейчас цифровые, ИТ-технологии, все зависит от ИТ-специалистов. Это не так просто, как раньше — соединил провода, и все.

— Значит, сейчас нет прямых эфиров, специальных передач?

— Нет. Наша утренняя программа «Уян, татар!» («Просыпайся, татарин!») тоже не может выходить из-за этого. Страдаем, ладно уж, и отдых нужен.

— Говорят, ваше оборудование перевезли в новое здание?

— Продолжается обновление оборудования.

— Говорят, вы переезжаете в новое здание на улице Гладилова.

— От кого вы знаете, от кого вы такое слышите? Слухов предостаточно.

— Отрицаете эту информацию?

— Я не буду это комментировать. Потому что таких слухов много. Мне самому много чего приходит и говорят, зачем это нужно? Я ответил на ваш главный вопрос — «Почему пока что нет прямых эфиров?». Пока что идет модернизация, обновление.

— С «Татар радиосы» многие ушли. Ожидаются ли дальнейшие изменения в его составе?

— Диджеи не поменялись, работаем в том же составе. В творческой среде перемены происходят постоянно. Мы ищем новые голоса. Наши двери всегда открыты для молодых людей с красивой, правильной речью, образованных, умеющих мыслить. Они приходят и пробуют себя. Может быть, нас дальше станет и больше.

— Почему ушли Гульназ Сафарова, Булат Байрамов, Алмаз Гильмутдинов?

— Гульназ уже много лет не работает на радио. Булат Байрамов сейчас на ТНВ. Там они ведут программу «Кызган таба». Алмаз тоже давно не работает на радио, только появляется в передачах. Он был в концертном отделе и работает там до сих пор.

— Поскольку нет передач на радио, к вам поступает много вопросов от народа?

— Поступает. Мне и самому пишут. Мы уже сообщили подписчикам на нашей странице в социальных сетях, что «меры профилактики, просим проявить терпение». Надеемся, что в ближайшее время все наладится. Сейчас все цифровое, сложное. Сейчас в современных автомобилях даже нет FM-радио. Все уходит в интернет. В такое время живем.

— Вы сами, диджеи не ходят на работу?

— Поскольку нет эфиров, на работу не ходят. Пока на дежурстве.

— Сохранится ли их заработная плата?

— Они же не виноваты в том, что проводятся профилактические меры. Заработная плата будет выплачиваться согласно количеству часов, которые они должны были отработать.

— Сколько человек сейчас у вас в штате?

— Около 10 человек, включая ведущих и диджеев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

От руководства ответа не добиться

Желая услышать более точные ответы на наши вопросы, «Интертат» позвонил и директору радио Радику Артемьеву, и учредителю Марату Гараеву. С Маратом Гараевым поговорить не удалось — он не брал трубку.

Радик Артемьев позже позвонил сам и, когда услышал вопрос о том, почему нет передач на «Татар радиосы», сказал «спасибо за сообщение» — и повесил трубку, пока мы не успели задать другие вопросы. Это еще больше удивило. Странная, удивительная ситуация, как говорится — неужели директор радио не знает, что эфиров нет?

У нас есть много вопросов к Радику Артемьеву и Марату Гараеву по поводу «Татар радиосы», но мы долго не можем получить ответов. Если они захотят дать нам комментарий, «Интертат» готов внести ясность в происходящее.

Ушедшие с «Татар радиосы»

Владельцы у радио сменились в сентябре прошлого года. С приходом Марата Гараева и Радика Артемьева обновился и творческий коллектив. После ухода бывшего главного редактора «Татар радиосы» Рамиля Шарафиева на его место был назначен Зульфат Зиннуров.

Программу «Музыкаль каймак» («Музыкальные сливки») вела Гульназ Сафарова. Хоть она и не рассказывала о своем уходе с радио, но в сторис своим подписчикам, интересовавшимся, почему ее не слышно в эфире, писала: «Рамилю Шарафиеву, Булату Байрамову, Алмазу Гильмутдинову и мне пришлось покинуть «Татар радиосы». Может быть, мы когда-нибудь расскажем. Я пока не хочу ввязываться в интриги. Я стараюсь держаться подальше от подобных вещей».

На канале ТНВ теперь работает бывший главный редактор канала ТМТВ Лилия Кадырова. Пока неизвестно, кто будет назначен на эту должность.

Смогут ли они спасти радио, или «Гоу на «Болгар радиосы»!»

Известно, что конфликты руководства, изменения в творческом коллективе, нестабильная атмосфера могут пошатнуть основу радио. Оно уже сейчас, кажется, «шатается» от того, что его тянут в разных направлениях. Будет очень печально, если из-за этих внутренних конфликтов закроется татароязычное радио, у которого было много слушателей, которое успешно работало. В условиях, когда количество татароязычных СМИ сокращается, смогут ли они сохранить радио, у которого есть слушатели, возможность комфортно работать, на котором можно услышать молодежную татарскую речь и песни?

Даже если события примут положительный оборот и радио не закроют, но «профилактические меры» продлят, радио потеряет часть слушателей. Об этом «говорят» комментарии, оставленные в социальных сетях радио:

«Участились «профилактические работы». Радио с высоким рейтингом, аудиторией и слушателями такие показатели не красят. Радио интересно своими программами и различными играми».

«И сегодня продолжаются ваши профилактические мероприятия?»

«Кажется, так. Гоу на «Болгар радиосы»!»

Социальные опросы также показывают, что радио теряет позиции. Согласно недавним опросам, проведенным «Новыми медиа», 39% слушателей заявили, что слушают «Болгар радиосы». Второе место — «Татар радиосы» (26%). «Превентивные действия», возможно, способствовали потере позиций радио, которое долгие годы было на первом месте.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

История «Татар радиосы»

Читателям, терпеливо дошедшим до этого момента, — история «Татар радиосы».

Три акционера работают вместе в гармонии. Расцвет радио. События происходят на улице Голубятникова

«Татарское радио» открылось 24 августа 2001 года. Организатор — «Барс-Медиа». Радио также учредило фестиваль «Татар җыры».

В 2012 году был открыт музыкальный телеканал ТМТВ. «Барс-Медиа» был также не имеющим аналогов продюсерским центром в области музыки — они «зажигали» новые «звезды», организовывали концерты, «Татар радиосы» был радиостанцией номер один, ТМТВ — первым музыкальным каналом, «Татар җыры» — самым известным песенным фестивалем. Кроме того, «Барс-Медиа» освоил и другие направления бизнеса: продажа компакт-дисков, звукозапись, уличная реклама.

До 2019 года у «Барс-Медиа» было три владельца. Основные акционеры — предприниматели из Башкортостана Наиль Багаутдинов и Камиль Гараев. (В учредительных документах значились их доверенные лица, а не они сами.) Основной финансовый вклад в создание компании внесли именно эти бизнесмены. Небольшая доля принадлежала брату Камиля Гараева Марату Гараеву, но фактически руководил компанией именно он. Таким образом, одни поднимали компанию деньгами, другие — работой.

Уход Марата Гараева

В 2019 году на радио начались скандалы. Насколько нам известно, основной причиной этого стал конфликт мнений, связанный с распределением прибыли между организациями, принадлежащими «Барс-Медиа». В 2000-е годы компания «Барс-Медиа» получала огромную прибыль, выпуская компакт-диски и продавая рекламные щиты. Есть основания полагать, что снижение доходов от этих направлений в 2019 году также вызвало конфликты вокруг того, кто и как должен распределять финансовые потоки.

Председатель совета директоров Татарской медиагруппы «Барс-Медиа» Марат Гараев и его дочь Дина, директор компании «Барс-Медиа», объявили, что покинут свои должности в августе 2019 года по собственному желанию. Судя по последующим событиям, стало ясно, что это был «добровольно-вынужденный» уход.

Позже Марат Гараев пояснил, что причиной ухода из компании стало то, что он не смог договориться с акционерами, в том числе со своим братом Камилем Гараевым. «Сегодня Татарской медиагруппы уже не существует. И это факт. Мы ушли — все руководители, все кадры. Нет компании, которая составляет основу компании. «Барс-Медиа» находится в разных руках», — сказал он тогда «Интертату».

Вместе с Маратом Гараевым компанию покинул и Радик Артемьев, который был генеральным продюсером компании. По нашим данным, именно Радик Артемьев был основным человеком, работавшим с певцами.

Приезд Павла Волонихина из Уфы на должность директора радиостанции был воспринят как очень странное явление, его даже раскритиковали: мол, «поймет ли русский татарскую песню...» Однако причина стала ясна позже: Павел Волонихин, приехавший со стороны и не имевший контактов с местными силами, но разбирающийся в эстраде, был приглашен, чтобы дать оценку прежнему руководству — Марату Гараеву, Радику Артемьеву, Дине Гараевой, то есть провести аудит. Акционеры после его оценок делают соответствующий вывод: Дину Гараеву снова приглашают в «Барс-Медиа» в качестве директора.

Компания разделилась с большим скандалом. Марат Гараев объявил, что покинет шоу-бизнес, ему остался ИДЦ «Барс-Медиа». Камиль Гараев и Наиль Багаутдинов остались хозяевами в сферах, касающихся творчества, эстрады (радио, ТВ, «Татар җыры»). У представителя Марата Гараева была доля в уставном капитале, и на момент его ухода эта доля была передана другим людям.

«Татар радиосы» покинуло здание «Барс-Медиа» на улице Голубятникова (здание со студиями и офисами). (Нам тогда сообщили, что «уход» был на уровне выселения — владельцам радио сказали: «Вам нечего делать в этом здании!» Ходят слухи, что здание записано на имя близких Марата Гараева.) «Татар радиосы» переехало в арендованный офис по адресу Сибирский тракт, 34. Сейчас здание на улице Голубятникова сдано в аренду для коммерческих целей — объявления по-прежнему размещаются на «Авито».

Фаза «гражданской войны» в татарской эстраде

Раздел собственности между акционерами также перешел в «творческое русло» — это привело к тому, что эстрадные исполнители стали делиться и спорить.

На это повлияло возвращение Дины Гараевой в качестве руководителя под крылом Камиля Гараева (то есть брата отца Дины). Группа певцов выступила с заявлениями, обвиняющими Дину Гараеву в том, что певица Иркэ «оказывает на нее влияние, не допускает певцов в «Барс-Медиа».

Радик Юльякшин обвинил Радика Артемьева в организации этих споров. По его намеку, после проведения проверки выяснилось, что у акционеров есть претензии к Артемьеву. По словам Радика Юльякшина, в спор певцы ввязались после того, как генеральный продюсер якобы сказал: «Я все равно вернусь на радио».

С новыми акционерами

Однако со временем споры отошли на второй план: сохранились и «Татар радиосы», и ТМТВ, проводился конкурс «Татар җыры». Сколько бы обидных слов ни говорили, можно сказать, что Камиль Гараев «простил» певцов — даже исполнители, критиковавшие порядки на «Татар радиосы», через некоторое время вернулись на радио, их песни стали звучать в ротации, им вручили на «Татар җыры» «Золотых барсов».

Акционеры опять меняются

В сентябре 2023 года ситуация вновь изменилась.

До сентября 37,5% канала ТМТВ принадлежало доверенному лицу Камиля Гараева Владиславу Феофанову, а 62,5 процента — доверенному лицу Наиля Багаутдинова Анису Марданову. «Татар радиосы» на 100% принадлежало Анису Марданову.

В сентябре учредители внезапно поменялись. Марат Гараев и Радик Артемьев, вынужденные покинуть «Барс-Медиа», вернулись. 100% уставного капитала ТМТВ и «Татар радиосы» перешло в руки Марата Гараева.

realnoevremya.ru/Александр Третьяков

Радик Артемьев был назначен директором «Татар радиосы» и телеканала ТМТВ. Подали в отставку директор ТМТВ Тимур Сайфутдинов и Равиль Хадиев, который с 2016 года был директором «Татар радиосы». Получается, близкие Камиля Гараева и Наиля Бахаветдинова сначала назначили Радика Артемьева директором, а затем передали (продали, подарили — не знаем как) уставную часть Марату Гараеву.

Бренд «Татар җыры» остался за бывшим учредителем Камилем Гараевым. Новые руководители «Татар радиосы» не появились на сцене конкурса «Татар җыры» в этом году. Видимо, новые (вернее, вернувшиеся старые) руководители «Татар радиосы» в организации «Татар җыры» участия не принимали.

Произошли кадровые изменения на «Татар радиосы» и ТМТВ.

Видимо, финансовое положение «Татар радиосы» сейчас не очень благоприятное. В прошлом году его прибыль и расходы составили около 7 миллионов. Очевидно, что это не такой уж большой оборот для организации, в которой официально работают 14 человек. К тому же, оказывается, у нее есть задолженность по налогам — сумма не такая уж большая, 4 800 рублей, но все же долг.

Есть еще один показатель, отражающий уровень разногласий среди акционеров компании. Предыдущий аккаунт «Татар радиосы» в запрещенной социальной сети имел 190 тысяч подписчиков. Очевидно, что это очень большое число. Однако акционеры «отказались» и от этого счета. Последняя публикация в этом аккаунте была сделана 25 августа 2023 года, он больше не поддерживается. Последний пост очень красноречив — в нем изображены счастливые сотрудники, подпись гласит: «Татар радиосы» — это мы и вы. И мы команда! Самое главное: «Хорошее настроение начинается с нас!»

Возможно, 25 августа сотрудники еще не знали, что владельцы поменяются…

Позже «Татарское радио» открыло новый аккаунт. На него подписалось всего 2 000 человек. Известно, что 2 000 читателей — это очень маленькая цифра для «Татар радиосы», которое когда-то было радиостанцией номер один.

Сможет ли «Татар радиосы» выбраться из этих проблем? Смогут ли они обеспечить хороший настрой для радио с девизом «Хорошее настроение начинается с нас»? Время покажет.

«Интертат» хочет, чтобы компания, которая внесла большой вклад в создание татарской эстрады, дала путевку многим певцам, организовывала такие большие концерты, как фестиваль «Татар җыры», оставалась на высоком уровне и служила татарскому народу.