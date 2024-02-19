«Пока памятник не начнет разрушаться, его не сохраняют, его не исследуют»

Казанские ученые готовят портал, где надмогильные камни можно разглядеть со всех сторон онлайн

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Искандером Гайнуллиным

Сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ представили первые результаты своего научного проекта — эпиграфических экспедиций по Татарстану и цифровизации собранного материала. Работа осуществляется на средства гранта Российского научного фонда. С какими трудностями встретилась инициативная группа и где можно разглядеть старинные камни онлайн, в интервью «Реальному времени» рассказал руководитель технической реализации проекта Искандер Гайнуллин.

Путь к цели длиной в 12 лет

«Памятники эпиграфики Республики Татарстан XIV—XVII веков» — так называется портал, куда стекается информация о татарских старинных камнях, и самое главное — можно увидеть 3D-модели этих памятников истории. Сейчас он работает в тестовом режиме, и на нем можно найти изображения надгробных камней, расположенных в Арском, Высокогорском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском районах Татарстана. На сегодняшний день подготовлены модели 76 камней, а будет их на первом этапе 140. Об этом рассказал автор и руководитель технической реализации проекта Искандер Гайнуллин:

Искандер Гайнуллин. предоставлено realnoevremya.ru Искандером Гайнуллиным

— Сама идея, посвященная эпиграфическим камням болгаро-татарского периода, их изучению и исследованию с использованием 3D-моделирования, появилась задолго до реализации самого проекта, в 2012—2013 годах. Тогда возникла возможность использования фотограмметрии по отношению к объектам исторического наследия, что мы и начали делать. Первый опыт состоялся при работе в рамках программы возрождения Болгара и Свияжска. Мы тогда тоже изучали памятники эпиграфического наследия и уже пытались делать первые шаги в этом направлении. Но тогда и наш опыт был еще недостаточным, и технические возможности были не на надлежащем уровне.



Кроме Гайнуллина, над проектом работают его коллеги Халим Абдуллин, Алексей Касимов и Айдар Гайнутдинов. В 2019—2021 годах совместно с учеными Института экологии и природопользования КФУ команда приняла участие в реализации большого исследовательского проекта «Древности». Он был посвящен оценке состояния средневековых городищ на территории РТ. По итогам был создан отдельный сайт — drevnosti.archeogeo.ru. Здесь собрана информация о городищах X—XIII веков и позже. На этом проекте как раз и были отработаны методы трехмерного моделирования.

«Объем финансирования не покрывает всех потребностей»

Проект создания 3D-моделей надмогильных камней XIV—XVII веков, веб-ресурса и геопортала, где будет представлен каждый из обследованных камней и даны координаты всех найденных эпиграфических памятников, воплощается в жизнь благодаря гранту Российского научного фонда.

— Сейчас идет первый год реализации проекта, надеемся, что будет и второй, — говорит Гайнуллин. — К сожалению, объем финансирования не покрывает всех потребностей — количество объектов, которые находятся на территории Татарстана, много больше. Поэтому пока мы берем только ближайшие к Казани территории, но надо понимать, что этих исторических памятников достаточно и в других районах. Сейчас из планируемых к обследованию памятников мы охватили примерно 45%, подготовлены модели 76 камней. Всего же мы запланировали к исследованию 140 камней, но надо учитывать и то, что мы берем очень ограниченный временной отрезок — период с XIV по XVII век. Можно сказать, что мы только обозначаем проблему и обозначаем метод, который можно использовать при решении проблемы в отношении этих объектов исторического наследия.

«Мало исследовать, надо сохранить»

По словам ученого, важно не только исследовать памятник исторического наследия, но и сохранить его. Мониторинг и фиксация нужны, так как памятники под воздействием природных условий и человека разрушаются. Через 10 лет они могут просто исчезнуть, высказывает опасения автор проекта.

предоставлено realnoevremya.ru Искандером Гайнуллиным

— Материал для портала собирался своими силами с нуля, однако опирались мы на мощную базу. Эпиграфические памятники широко известны, все они есть в архивах. Но одна из главных целей нашего проекта — это не только исследования и изучение этих памятников, но и хранение этого исторического наследия, возможность сохранения этих памятников, потому что они разрушаются, они недолговечны. Новые технологии переводят сохранение исторического наследия из пассива в актив.



— Сейчас отношение к памятнику находится в пассивной позиции, то есть пока памятник не начнет разрушаться, его не сохраняют, его не исследуют, — объясняет ученый. — А благодаря технологическим возможностям мы можем занять активную позицию, можем играть на опережение: сохранять исторические памятники и в то же время, когда они уже будут разрушены, у нас останется достоверная модель, при помощи которой мы можем видеть памятник таким, какой он был при жизни.

Неизвестные надписи на известных камнях

3D-моделирование дает несколько важных преимуществ. Исследователи могут изучать памятники, даже не приезжая к месту его фактического расположения. Но существует еще более уникальная особенность: при помощи новой технологии можно получать такую информацию, которую не видно невооруженным глазом. Например, на одном из памятников XVI века, расположенном на кладбище в Арске, ученые также выявили надпись, которая была практически неразличима, но при фотограмметрический обработке ее удалось увидеть и распознать. Оказалось, что надпись, которую обнаружили при цифровой обработке, сделана много позже, чем появился сам камень, новая фраза была выбита спустя сто лет.

— В первую очередь это значит, что за памятником следили, — объясняет Гайнуллин. — Это память о человеке, значит, память о нем хранилась. Первоначальная надпись осыпалась, и ее нанесли заново, дописали через несколько поколений теми же буквами. В дальнейшем, мы надеемся, у нас появится возможность читать уже разрушенные остатки, восстанавливать текст, который сейчас утрачен. Судя по работам коллег из других регионов, такая возможность есть, они «вытаскивают» при помощи фотограмметрии и лазерного сканирования утраченные надписи. Мы думаем, нам тоже это удастся.

предоставлено realnoevremya.ru Искандером Гайнуллиным

Осенью текущего года или в начале зимы ученые надеются презентовать свой портал, который к тому времени уже заработает в полную мощь, и подготовить печатные материалы для презентации общественности, ученым, профессиональному сообществу и соответствующим органам власти, которые занимаются сохранением исторического наследия.



— Мы бы не хотели ограничиваться только кругом ученых, вопрос сохранения исторических памятников надо представлять на суд всей общественности. Мы хотим, чтобы у людей, проживающих на тех территориях, где сохранились памятники, было понимание их ценности и уникальности, чтобы люди сами прилагали усилия по популяризации и сохранению этого исторического наследия, — резюмирует Гайнуллин.

Самый ранний камень, найденный на территории Татарстана, относится к периоду Золотой Орды и датируется 1281 годом. В каждом районе Татарстана можно найти примерно 500 памятников от XIII века до 1939 года: период, когда у татар использовалась арабская вязь. Наибольшее количество надгробий встречается в регионе Заказанья. В самом Татарстане подобных памятников, по оценкам исследователей, может быть 20 тысяч.