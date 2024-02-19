«Пока памятник не начнет разрушаться, его не сохраняют, его не исследуют»
Казанские ученые готовят портал, где надмогильные камни можно разглядеть со всех сторон онлайн
Сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ представили первые результаты своего научного проекта — эпиграфических экспедиций по Татарстану и цифровизации собранного материала. Работа осуществляется на средства гранта Российского научного фонда. С какими трудностями встретилась инициативная группа и где можно разглядеть старинные камни онлайн, в интервью «Реальному времени» рассказал руководитель технической реализации проекта Искандер Гайнуллин.
Путь к цели длиной в 12 лет
«Памятники эпиграфики Республики Татарстан XIV—XVII веков» — так называется портал, куда стекается информация о татарских старинных камнях, и самое главное — можно увидеть 3D-модели этих памятников истории. Сейчас он работает в тестовом режиме, и на нем можно найти изображения надгробных камней, расположенных в Арском, Высокогорском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском районах Татарстана. На сегодняшний день подготовлены модели 76 камней, а будет их на первом этапе 140. Об этом рассказал автор и руководитель технической реализации проекта Искандер Гайнуллин:
— Сама идея, посвященная эпиграфическим камням болгаро-татарского периода, их изучению и исследованию с использованием 3D-моделирования, появилась задолго до реализации самого проекта, в 2012—2013 годах. Тогда возникла возможность использования фотограмметрии по отношению к объектам исторического наследия, что мы и начали делать. Первый опыт состоялся при работе в рамках программы возрождения Болгара и Свияжска. Мы тогда тоже изучали памятники эпиграфического наследия и уже пытались делать первые шаги в этом направлении. Но тогда и наш опыт был еще недостаточным, и технические возможности были не на надлежащем уровне.
Кроме Гайнуллина, над проектом работают его коллеги Халим Абдуллин, Алексей Касимов и Айдар Гайнутдинов. В 2019—2021 годах совместно с учеными Института экологии и природопользования КФУ команда приняла участие в реализации большого исследовательского проекта «Древности». Он был посвящен оценке состояния средневековых городищ на территории РТ. По итогам был создан отдельный сайт — drevnosti.archeogeo.ru. Здесь собрана информация о городищах X—XIII веков и позже. На этом проекте как раз и были отработаны методы трехмерного моделирования.
«Объем финансирования не покрывает всех потребностей»
Проект создания 3D-моделей надмогильных камней XIV—XVII веков, веб-ресурса и геопортала, где будет представлен каждый из обследованных камней и даны координаты всех найденных эпиграфических памятников, воплощается в жизнь благодаря гранту Российского научного фонда.
— Сейчас идет первый год реализации проекта, надеемся, что будет и второй, — говорит Гайнуллин. — К сожалению, объем финансирования не покрывает всех потребностей — количество объектов, которые находятся на территории Татарстана, много больше. Поэтому пока мы берем только ближайшие к Казани территории, но надо понимать, что этих исторических памятников достаточно и в других районах. Сейчас из планируемых к обследованию памятников мы охватили примерно 45%, подготовлены модели 76 камней. Всего же мы запланировали к исследованию 140 камней, но надо учитывать и то, что мы берем очень ограниченный временной отрезок — период с XIV по XVII век. Можно сказать, что мы только обозначаем проблему и обозначаем метод, который можно использовать при решении проблемы в отношении этих объектов исторического наследия.
«Мало исследовать, надо сохранить»
По словам ученого, важно не только исследовать памятник исторического наследия, но и сохранить его. Мониторинг и фиксация нужны, так как памятники под воздействием природных условий и человека разрушаются. Через 10 лет они могут просто исчезнуть, высказывает опасения автор проекта.
— Материал для портала собирался своими силами с нуля, однако опирались мы на мощную базу. Эпиграфические памятники широко известны, все они есть в архивах. Но одна из главных целей нашего проекта — это не только исследования и изучение этих памятников, но и хранение этого исторического наследия, возможность сохранения этих памятников, потому что они разрушаются, они недолговечны. Новые технологии переводят сохранение исторического наследия из пассива в актив.
— Сейчас отношение к памятнику находится в пассивной позиции, то есть пока памятник не начнет разрушаться, его не сохраняют, его не исследуют, — объясняет ученый. — А благодаря технологическим возможностям мы можем занять активную позицию, можем играть на опережение: сохранять исторические памятники и в то же время, когда они уже будут разрушены, у нас останется достоверная модель, при помощи которой мы можем видеть памятник таким, какой он был при жизни.
Неизвестные надписи на известных камнях
3D-моделирование дает несколько важных преимуществ. Исследователи могут изучать памятники, даже не приезжая к месту его фактического расположения. Но существует еще более уникальная особенность: при помощи новой технологии можно получать такую информацию, которую не видно невооруженным глазом. Например, на одном из памятников XVI века, расположенном на кладбище в Арске, ученые также выявили надпись, которая была практически неразличима, но при фотограмметрический обработке ее удалось увидеть и распознать. Оказалось, что надпись, которую обнаружили при цифровой обработке, сделана много позже, чем появился сам камень, новая фраза была выбита спустя сто лет.
— В первую очередь это значит, что за памятником следили, — объясняет Гайнуллин. — Это память о человеке, значит, память о нем хранилась. Первоначальная надпись осыпалась, и ее нанесли заново, дописали через несколько поколений теми же буквами. В дальнейшем, мы надеемся, у нас появится возможность читать уже разрушенные остатки, восстанавливать текст, который сейчас утрачен. Судя по работам коллег из других регионов, такая возможность есть, они «вытаскивают» при помощи фотограмметрии и лазерного сканирования утраченные надписи. Мы думаем, нам тоже это удастся.
Осенью текущего года или в начале зимы ученые надеются презентовать свой портал, который к тому времени уже заработает в полную мощь, и подготовить печатные материалы для презентации общественности, ученым, профессиональному сообществу и соответствующим органам власти, которые занимаются сохранением исторического наследия.
— Мы бы не хотели ограничиваться только кругом ученых, вопрос сохранения исторических памятников надо представлять на суд всей общественности. Мы хотим, чтобы у людей, проживающих на тех территориях, где сохранились памятники, было понимание их ценности и уникальности, чтобы люди сами прилагали усилия по популяризации и сохранению этого исторического наследия, — резюмирует Гайнуллин.
Самый ранний камень, найденный на территории Татарстана, относится к периоду Золотой Орды и датируется 1281 годом. В каждом районе Татарстана можно найти примерно 500 памятников от XIII века до 1939 года: период, когда у татар использовалась арабская вязь. Наибольшее количество надгробий встречается в регионе Заказанья. В самом Татарстане подобных памятников, по оценкам исследователей, может быть 20 тысяч.
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