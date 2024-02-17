«У татарской оперы нет своего дома — таким домом становится наш театр»

Из ансамбля в полноценный оркестр — музыканты театра имени Тинчурина отмечают юбилей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ТГТДиК им. Карима Тинчурина

Оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина готовится отметить свой 35-летний юбилей большим концертом. Наряду с народными татарскими мелодиями и песнями прозвучат шедевры татарской классической музыки, зарубежные хиты, а также авторские композиции Ильяса Камала, Рустема Абязова, Эльмира Низамова, Артема Пискунова и Артура Исламова. Кроме того, зрители услышат музыку и песни из спектаклей Тинчуринского театра в исполнении артистов. Об истории оркестра и планах на будущее — в материале «Реального времени».

Полноценный оркестр с 27-летним дирижером

История творческого коллектива берет начало в 1988 году, когда специально для спектакля «Аршин мал-алан» в Тинчуринском театре создают профессиональный оркестр. В 2013 году здесь появился свой ансамбль. С этого времени музыкальная жизнь театра начинает возрождаться, появляются музыкальные спектакли в сопровождении живого звука. Начиная с 2019 года, происходит преобразование ансамбля в полноценный оркестр. Именно в этом году оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина возглавил композитор, музыкант, дирижер, лауреат Республиканской премии им. Мусы Джалиля Ильяс Камал. Ему было 27 лет.

— Меня позвали поработать над музыкальной частью комедии «Башмагым-джаз». Сначала я написал обработку произведения, потом меня пригласили еще и исполнить ее. Тогда в театре работал только ансамбль из семи-восьми человек. Мы начали именно в таком составе. На следующий же сезон я был приглашен уже на работу в театр. В октябре мы пригласили в наш оркестр еще пять человек. Так и началось его расширение, — вспоминает дирижер.

Надо отметить, что опыт взаимодействия с театром Тинчурина Ильяс Камал получил в то время, когда он ставил оперу «Минем Такташ». К слову, это не единственная опера, прозвучавшая на сцене Тинчуринского. Самой нашумевшей стала опера «Кара пулат» Эльмира Низамова, которую также исполняет оркестр под руководством Камала. «У татарской оперы нет своего дома, таким домом часто становится именно наш театр», — говорят сами тинчуринцы. В этом жанре предстоят и необычные постановки, самой яркой обещает стать рэп-опера о знаменитой татарской альтернативной группе «Иттифак».

В ожидании своего места для репетиций

В этом театральном сезоне четыре юбилея: 90-летие театра, 35 лет со дня создания оркестра, возрождение оркестра — 10 лет, начало работы в формате оркестра — 5 лет. За последние 5 лет оркестр выпустил много премьер, выступает на многих республиканских, российских мероприятиях, сотрудничает с ведущими солистами и коллективами России.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ТГТДиК им. К. Тинчурина

— Раньше артисты оркестра принимали участие только в спектаклях, а самостоятельных программ не было. Сегодня наш оркестр выступает на одном уровне наряду с ведущими оркестрами республики на государственных мероприятиях, в филармонии, БКЗ им. С. Сайдашева.



Коллектив оркестра насчитывает 18 человек, включая приглашенных музыкантов. Сейчас основной проблемой остается то, что у оркестра нет полноценного места для репетиций. Однако обнадеживает, что в планах возвести пристрой к основному зданию театра. Об этом ранее говорил директор театра имени Тинчурина Фанис Мусагитов.

Как считает дирижер оркестра Ильяс Камал обретение своего собственного места стало бы еще большим стимулом для развития музыкального коллектива.



— Мы очень ждем появления пристроя к зданию театра. Сейчас нам не хватает места чтобы репетировать. Пока мы проводим репетиции в театральном музее. Кроме того, мы не можем играть тогда, когда нам удобно. Не можем играть и во время спектакля, и до него. Сейчас остается вариант работать только с самого утра, с 8 часов, почти каждый день. Иногда нам необходимо проводить репетиции дольше, но нет возможности это сделать. Еще одно неудобство — приходится перетаскивать свои принадлежности с места на место. Все это лишь технические мелочи, но все же, — признается музыкант.



«Проблема записи оркестров сейчас стоит очень остро»

Есть и еще одна проблема, которую планируют решить с помощью дополнительного помещения. Это трудности с записью оркестра. К слову, многие исполнители классической музыки неоднократно сетовали на отсутствие в Казани достаточного количества студий звукозаписи.

— Мы бы хотели сделать целую студию для звукозаписи оркестра. У нас бы появилась возможность записывать каждую репетицию и работать дальше со звучанием, тем более что сейчас мы создаем собственный альбомом. Туда войдут произведения Салиха Сайдашева, которые редко исполняются или вовсе никогда не исполнялись. Также музыка из спектаклей театра Тинчурина, которые уже стали историей и тех, что остаются в репертуаре.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ТГТДиК им. К. Тинчурина

«Сейчас существует большая проблема сделать звукозапись оркестра. Раньше мы записывали в студии радио, по соседству, но она больше не функционирует, мы даже пытались сделать запись и после перестройки этой студии, но качество уже было не на должном уровне. Музыку к двум новым спектаклям мы записывали на сцене своего же театра ночью. Сами попытались отрегулировать звук, собрали все имеющиеся микрофоны и установили их. Получилось неплохо, но нам бы хотелось довести это до идеала. Еще одно место, где возможна качественная звукозапись, это частная студия в Пестречинском районе. Этим все и ограничивается. Проблема записи оркестров сейчас стоит очень остро», — признался Камал.



Юбилейный концерт, посвященный 35-летию оркестра Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, состоится в конце февраля. Вместе со зрителями поздравить оркестр с юбилеем соберутся его давние друзья — народный артист Татарстана Рустем Асаев, заслуженные артисты Татарстана Артур Исламов и Эльза Исламова, Ильнар Файзетдинов, а также Ильшат Валеев, Гульнара Байназарова, Рустем Насибуллин и гость из Уфы — солист Башкирского государственного театра оперы и балета Айтуган Вальмухаметов.