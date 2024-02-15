Народные стихи Гульшат Зайнашевой

В день рождения великого певца вспоминаем, кто написал знаковые песни XX века

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Читатель, верно, ждет очередной материал об Ильхаме Шакирове, которому сегодня исполнилось бы 89 лет. Но давайте поговорим о тех, кто писал ему и другим исполнителям песни. На этой неделе в БКЗ прошел концерт, посвященный 95-летию Гульшат Зайнашевой. В мире татарской эстрады, слова песен пишут поэты, но их имена не часто упоминаются. Зайнашева остается известным песенником, на ее стихи сочиняют новые композиции и после смерти. Премию имени Тукая она получила за книгу «50 песен». Давайте разберем некоторые ее знаковые вещи.

Позывные Татарстана



Зайнашевой, чье творчество началось после Второй мировой войны, было о чем писать. В 1940-е она отправилась с котомкой, в которой лежало немного картошки, учиться в Мензелинское педагогическое училище. Мыла полы, работала у людей в огородах. Общежитие не отапливалось, поскольку находилось в пожарной каланче. В результате Зайнашева сама собрала печь, настолько дивную, что даже пожарные решили ее оставить.

После она училась в КГПИ и работал в радиокомитете, Татарском книжном издательстве, была директором клуба имени Тукая Союза писателей республики.

Как и полагается автору с долгой творческой жизнью, Зайнашева сотрудничала со множеством композиторов и сочиняла разные песни. К примеру, с Энвером Бакировым она придумала «Рәхмәт Ленин партиясенә» («Спасибо, партия Ленина»). Но как ни крути, самая известная песня Зайнашевой создана вместе с Александром Ключаревым: это «Туган җирем — Татарстан» («Мой родной край — Татарстан»), первые ноты которой стали позывным сигналом нашего радио.

Есть у нее «И, Казан, Казан», известная по исполнению Зухры Сахабиевой, ее музыку написал Рашид Губайдуллин, проработавший в Казани совсем немного (ансамбль песни и танца КГПИ), зато также создавший балет «Кисекбаш» по поэме Тукая: «О, Казань, Казань, красивая Казань, рассвет мой молодости прошел с тобой. Над глазами, словно косые брови, ты нарисовала мне счастливую судьбу».

Авторский фольклор

Зайнашева умел писать такие тексты, которые схожи с народными. К примеру, «Менәргә иде Урал тауларына» («Если б взобраться на Уральские горы») Мансура Музафарова, «Картаерга мөмкин түгел» («Стареть невозможно») Ключарева или «Колхоз такмаклары» («Колхозные частушки») Загида Хабибуллина.

Скажем, одно из программных произведений Зайнашевой — это «Китмә, сандугач» на музыку Рустема Яхина. Есть легенда, что она специально написана для Ильхама Шакирова, чтобы он не бросал Казань: «Не улетай, не улетай, соловей, расправив крылья, покидая родную землю. У нас ты родился и вырос, здесь росу ты пил».

Или возьмем позднюю песню в ее творчестве «Аерылмагыз», которую первым спел Асаф Валиев, а сейчас поет Лейна, и это, конечно, совсем другая композиция. Музыку к ней написала Чулпан Зиннатуллина, композитор новой формации, но кто с ходу заподозрит, что это не чей-то аранжированный деревенский напев. Ведь в ней как по учебнику сначала подаются образы природы, а потом следует перенос ситуации на человеческую жизнь: «На берегу — одинокий лебедь с израненными крыльям. Ранят крылья муки расставанья».

Также Асаф Валиев пел песню «Гитара» — один из знаковых примеров дуэтных композиций. Несмотря на то что гитара были в ходу с начала XX века, а электрогитары использовали в 1960-е, она не была романтическим инструментом — объектом песни. При этом текст — также народный. Во-первых, тут есть перекличка между парнем и девушкой, а во-вторых — аккуратный и трогательный обмен комплиментами. Гитара, к слову, семиструнная: «Среди семи красавиц выбрал только тебя одну».

Гульшат Зайнашева написала отличную биографию своей подруги Сары Садыковой, с которой написала немало песен. В частности, «Идел суы ага торыр», вдохновленную булгарской историей: «Будет течь река Идель, далеко будет течь. Если с мечом придет враг, Идель выйдет из берегов».

Схожая по структуре песня «Мин бит кара карлыгач» («Я ведь черная ласточка») Зухры Шарифуллиной от композитора Шамиля Тимербулатова, в которой поэт искусно рифмует главное слово из песни с глаголами будущего времени и прилагательными: карлыгач-булгач-кыйгач-кыйгач-аерылгач.

В 2019-м на концерте Мубая композитор Эльмир Низамов представил песню «Биек тауга менеп бер җырладым» («Запел, взобравшись на высокую гору»), которая еще называется «Песня Хайдара» («Хәйдәр җыры»). Зайнашева написала текст специально для Хайдара Бигичева, но мелодия у нее не появилась, так что Низамов решил сделать это сам и доверил исполнителю совсем с другой подачей — не оперной, а в духе соул. Пожалуй случай, когда твои стихи оживают вновь под клавишами новых композиторов — яркое доказательство многогранного таланта Гульшат Зайнашевой.